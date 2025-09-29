Čokoladne kocke sa bananom i orasima pravi su primjer kako od nekoliko sastojaka može da nastane fantastičan kolač. Brzo se sprema, zdraviji je od klasičnih čokoladnih kolača i oduševiće cijelu porodicu.

Izvor: Printscreen/Youtube/Dessert Genuss

Sočne kocke sa bananom, kakaom i orasima idealne su kada želite brz i ukusan kolač. Jednostavno se pripremaju, a miris pečenih banana i čokolade ispuniće cijelu kuću. Savršene su i za uz kafu i za lagani desert poslije ručka.

Sastojci:

Za biskvit:

3 zrele banane

2 jaja

2 kašike kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

šaka sjeckanih oraha

Za glazuru:

100 g čokolade

2 kašike ulja

Za posip:

2–3 kašike sjeckanih oraha

Savjet: Banane birajte što zrelije jer daju prirodnu slast i bolju teksturu kolaču.

Priprema:

Umutite smjesu

Izgnječite banane viljuškom u kašu. Dodajte jaja i umutite. Umiješajte kakao i prašak za pecivo. Dodajte sjeckane orahe i sve sjedinite.

Ispecite biskvit

Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 20–25 minuta na 180°C, dok kolač ne očvrsne. Ostavite da se ohladi.

Prelijte glazurom

Otopite čokoladu sa uljem na pari ili u mikrotalasnoj. Prelijte ohlađeni kolač i poravnajte. Pospite sjeckanim orasima. Kada se glazura stegne, isijecite na kocke i poslužite.

(MONDO)