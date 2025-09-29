logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čokoladne kocke sa bananom i orasima

Čokoladne kocke sa bananom i orasima

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Čokoladne kocke sa bananom i orasima pravi su primjer kako od nekoliko sastojaka može da nastane fantastičan kolač. Brzo se sprema, zdraviji je od klasičnih čokoladnih kolača i oduševiće cijelu porodicu.

Kolač sa bananom i orasima recept Izvor: Printscreen/Youtube/Dessert Genuss

Sočne kocke sa bananom, kakaom i orasima idealne su kada želite brz i ukusan kolač. Jednostavno se pripremaju, a miris pečenih banana i čokolade ispuniće cijelu kuću. Savršene su i za uz kafu i za lagani desert poslije ručka.

Sastojci:

Za biskvit:

  • 3 zrele banane
  • 2 jaja
  • 2 kašike kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • šaka sjeckanih oraha

Za glazuru:

  • 100 g čokolade
  • 2 kašike ulja

Za posip:

  • 2–3 kašike sjeckanih oraha
Savjet:

Banane birajte što zrelije jer daju prirodnu slast i bolju teksturu kolaču.

Priprema:

Umutite smjesu

Izgnječite banane viljuškom u kašu. Dodajte jaja i umutite. Umiješajte kakao i prašak za pecivo. Dodajte sjeckane orahe i sve sjedinite.

Ispecite biskvit

Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 20–25 minuta na 180°C, dok kolač ne očvrsne. Ostavite da se ohladi.

Prelijte glazurom

Otopite čokoladu sa uljem na pari ili u mikrotalasnoj. Prelijte ohlađeni kolač i poravnajte. Pospite sjeckanim orasima. Kada se glazura stegne, isijecite na kocke i poslužite.

(MONDO)

Pročitajte još

Tagovi

Mondo kuhinja recept recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA