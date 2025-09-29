Čokoladne kocke sa bananom i orasima pravi su primjer kako od nekoliko sastojaka može da nastane fantastičan kolač. Brzo se sprema, zdraviji je od klasičnih čokoladnih kolača i oduševiće cijelu porodicu.
Sočne kocke sa bananom, kakaom i orasima idealne su kada želite brz i ukusan kolač. Jednostavno se pripremaju, a miris pečenih banana i čokolade ispuniće cijelu kuću. Savršene su i za uz kafu i za lagani desert poslije ručka.
Sastojci:
Za biskvit:
- 3 zrele banane
- 2 jaja
- 2 kašike kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
- šaka sjeckanih oraha
Za glazuru:
- 100 g čokolade
- 2 kašike ulja
Za posip:
- 2–3 kašike sjeckanih oraha
Banane birajte što zrelije jer daju prirodnu slast i bolju teksturu kolaču.
Priprema:
Umutite smjesu
Izgnječite banane viljuškom u kašu. Dodajte jaja i umutite. Umiješajte kakao i prašak za pecivo. Dodajte sjeckane orahe i sve sjedinite.
Ispecite biskvit
Izlijte smjesu u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite 20–25 minuta na 180°C, dok kolač ne očvrsne. Ostavite da se ohladi.
Prelijte glazurom
Otopite čokoladu sa uljem na pari ili u mikrotalasnoj. Prelijte ohlađeni kolač i poravnajte. Pospite sjeckanim orasima. Kada se glazura stegne, isijecite na kocke i poslužite.
