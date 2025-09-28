logo
Savršen doručak: Domaća proja iz blendera

Savršen doručak: Domaća proja iz blendera

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Napravite domaću proju iz blendera za manje od 10 minuta pripreme. Mekana, mirisna i savršena za doručak ili večeru uz sir i jogurt.

recept za proju iz blendera Izvor: Printscreen/Youtube/Gabriel Freitas

Slana proja iz blendera pravi se nevjerovatno lako i brzo, a ukus joj je pun i domaćinski. Sve sastojke samo ubacite u blender, sipate u tepsiju i pečete – nema prljanja puno posuđa. Topla proja savršeno ide uz jogurt, kiselo mlijeko ili sir.

Osnovne informacije

Kuhinja: srpska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 6–8 parčića

Ukupno vreme pripreme: 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 4 jaja

  • 3 kašike otopljenog putera (ili ulja)

  • 1 litar punomasnog mlijeka

  • 1,5 šolje finog kukuruznog brašna

  • 100 g parmezana (ili feta sira)

  • 3 kašike univerzalnog brašna

  • 1 kašika praška za pecivo

  • 1 ravna kašičica soli (po ukusu)

Savjet:

Ako volite puniji ukus, dodajte u smjesu kockice sira, sitno sjeckanu slaninu ili prženi praziluk.

Priprema:

Umutite osnovu

U blender ubacite jaja i puter, pa mutite kratko dok se ne povežu.

Dodajte ostale sastojke

Sipajte mlijeko, dodajte kukuruzno brašno, univerzalno brašno, parmezan, prašak za pecivo i so. Blendajte 2–3 minuta dok se ne dobije glatka smjesa.

Pripremite pleh i pecite

Podmažite pleh puterom ili uljem i po želji pospite tankim slojem brašna ili prezli da se proja ne zalijepi. Izlijte smjesu u pleh i pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 40 minuta, dok gornja kora ne porumeni.

Serviranje

Izvadite proju iz rerne, ostavite da se prohladi 10 minuta i sijecite na kocke ili trouglove.

Domaća proja iz blendera je dokaz da najjednostavnija jela često budu i najukusnija. Pripremite je za doručak ili večeru i uživajte u toplom, mirisnom parčetu koje uvek prija.

(MONDO/Stvar ukusa)

