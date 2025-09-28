Savršen doručak: Domaća proja iz blendera

Napravite domaću proju iz blendera za manje od 10 minuta pripreme. Mekana, mirisna i savršena za doručak ili večeru uz sir i jogurt.
Slana proja iz blendera pravi se nevjerovatno lako i brzo, a ukus joj je pun i domaćinski. Sve sastojke samo ubacite u blender, sipate u tepsiju i pečete – nema prljanja puno posuđa. Topla proja savršeno ide uz jogurt, kiselo mlijeko ili sir.
Osnovne informacije
Kuhinja: srpska
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 6–8 parčića
Ukupno vreme pripreme: 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
-
4 jaja
-
3 kašike otopljenog putera (ili ulja)
-
1 litar punomasnog mlijeka
-
1,5 šolje finog kukuruznog brašna
-
100 g parmezana (ili feta sira)
-
3 kašike univerzalnog brašna
-
1 kašika praška za pecivo
-
1 ravna kašičica soli (po ukusu)
Ako volite puniji ukus, dodajte u smjesu kockice sira, sitno sjeckanu slaninu ili prženi praziluk.
Priprema:
Umutite osnovu
U blender ubacite jaja i puter, pa mutite kratko dok se ne povežu.
Dodajte ostale sastojke
Sipajte mlijeko, dodajte kukuruzno brašno, univerzalno brašno, parmezan, prašak za pecivo i so. Blendajte 2–3 minuta dok se ne dobije glatka smjesa.
Pripremite pleh i pecite
Podmažite pleh puterom ili uljem i po želji pospite tankim slojem brašna ili prezli da se proja ne zalijepi. Izlijte smjesu u pleh i pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 40 minuta, dok gornja kora ne porumeni.
Serviranje
Izvadite proju iz rerne, ostavite da se prohladi 10 minuta i sijecite na kocke ili trouglove.
Domaća proja iz blendera je dokaz da najjednostavnija jela često budu i najukusnija. Pripremite je za doručak ili večeru i uživajte u toplom, mirisnom parčetu koje uvek prija.
