Savršen doručak: Domaća proja iz blendera

Napravite domaću proju iz blendera za manje od 10 minuta pripreme. Mekana, mirisna i savršena za doručak ili večeru uz sir i jogurt.

Slana proja iz blendera pravi se nevjerovatno lako i brzo, a ukus joj je pun i domaćinski. Sve sastojke samo ubacite u blender, sipate u tepsiju i pečete – nema prljanja puno posuđa. Topla proja savršeno ide uz jogurt, kiselo mlijeko ili sir.

Osnovne informacije

Kuhinja: srpska

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 6–8 parčića

Ukupno vreme pripreme: 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

4 jaja

3 kašike otopljenog putera (ili ulja)

1 litar punomasnog mlijeka

1,5 šolje finog kukuruznog brašna

100 g parmezana (ili feta sira)

3 kašike univerzalnog brašna

1 kašika praška za pecivo

1 ravna kašičica soli (po ukusu)

Savjet: Ako volite puniji ukus, dodajte u smjesu kockice sira, sitno sjeckanu slaninu ili prženi praziluk.

Priprema:

Umutite osnovu

U blender ubacite jaja i puter, pa mutite kratko dok se ne povežu.

Dodajte ostale sastojke

Sipajte mlijeko, dodajte kukuruzno brašno, univerzalno brašno, parmezan, prašak za pecivo i so. Blendajte 2–3 minuta dok se ne dobije glatka smjesa.

Pripremite pleh i pecite

Podmažite pleh puterom ili uljem i po želji pospite tankim slojem brašna ili prezli da se proja ne zalijepi. Izlijte smjesu u pleh i pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 40 minuta, dok gornja kora ne porumeni.

Serviranje

Izvadite proju iz rerne, ostavite da se prohladi 10 minuta i sijecite na kocke ili trouglove.

Domaća proja iz blendera je dokaz da najjednostavnija jela često budu i najukusnija. Pripremite je za doručak ili večeru i uživajte u toplom, mirisnom parčetu koje uvek prija.

