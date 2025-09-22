Šarena obrok salata sa kupusom i sosom od majoneza i limuna

Brza i lagana šarena obrok salata sa kupusom, povrćem i kremastim sosom od majoneza i limuna. Savršen recept za zdrav i zasitan obrok.
Šarena obrok salata je pravi izbor kada želite nešto lagano, a zasitno. Hrskavo povrće u kombinaciji sa maslinama i kukuruzom daje bogat ukus i lijepu boju. Kremasti sos od majoneza, senfa i limuna zaokružuje sve sastojke u savršen zalogaj.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije: 4
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za salatu:
- 200 g kupusa
- 2 šargarepe
- 1 crni luk (srednje veličine)
- 2 paradajza
- 150 g kukuruza (kuvanog ili iz konzerve)
- 50 g maslina
Za sos:
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica mješavine peršuna, origana, bijelog luka i čili pahuljica
- 3 kašike majoneza
- 1 kašičica senfa
- Sok od 1 limuna
- 2 kašike maslinovog ulja
Dodajte pržene sjemenke suncokreta ili bundeve pred serviranje – unijećete hrskavost i još ljepši ukus u salatu.
Priprema:
Priprema povrća
Sitno narendajte kupus i šargarepu. Nasjeckajte luk na tanke polumjesece. Isijecite paradajz na kockice, masline na kolutiće. Dodajte kukuruz.
Pravljenje sosa
U posudi pomiješajte majonez, senf, maslinovo ulje, limunov sok, so i mješavinu začina. Umutite dok ne dobijete glatku smjesu.
Spajanje
Prelijte sos preko povrća i pažljivo promiješajte. Ostavite 10 minuta u frižideru da se ukusi prožmu.
(Stvar ukusa/Mondo)