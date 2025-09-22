logo
Šarena obrok salata sa kupusom i sosom od majoneza i limuna

Šarena obrok salata sa kupusom i sosom od majoneza i limuna

0

Brza i lagana šarena obrok salata sa kupusom, povrćem i kremastim sosom od majoneza i limuna. Savršen recept za zdrav i zasitan obrok.

obrok salata sa kupusom i sosom od majoneza i limuna Izvor: Printscreen/Youtube/Claudia Oliveira Receitas

Šarena obrok salata je pravi izbor kada želite nešto lagano, a zasitno. Hrskavo povrće u kombinaciji sa maslinama i kukuruzom daje bogat ukus i lijepu boju. Kremasti sos od majoneza, senfa i limuna zaokružuje sve sastojke u savršen zalogaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za salatu:

  • 200 g kupusa
  • 2 šargarepe
  • 1 crni luk (srednje veličine)
  • 2 paradajza
  • 150 g kukuruza (kuvanog ili iz konzerve)
  • 50 g maslina

Za sos:

  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica mješavine peršuna, origana, bijelog luka i čili pahuljica
  • 3 kašike majoneza
  • 1 kašičica senfa
  • Sok od 1 limuna
  • 2 kašike maslinovog ulja
Savjet:

Dodajte pržene sjemenke suncokreta ili bundeve pred serviranje – unijećete hrskavost i još ljepši ukus u salatu.

Priprema:

Priprema povrća

Sitno narendajte kupus i šargarepu. Nasjeckajte luk na tanke polumjesece. Isijecite paradajz na kockice, masline na kolutiće. Dodajte kukuruz.

Pravljenje sosa

U posudi pomiješajte majonez, senf, maslinovo ulje, limunov sok, so i mješavinu začina. Umutite dok ne dobijete glatku smjesu.

Spajanje

Prelijte sos preko povrća i pažljivo promiješajte. Ostavite 10 minuta u frižideru da se ukusi prožmu.

(Stvar ukusa/Mondo)

