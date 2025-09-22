Šarena obrok salata sa kupusom i sosom od majoneza i limuna

Brza i lagana šarena obrok salata sa kupusom, povrćem i kremastim sosom od majoneza i limuna. Savršen recept za zdrav i zasitan obrok.

Šarena obrok salata je pravi izbor kada želite nešto lagano, a zasitno. Hrskavo povrće u kombinaciji sa maslinama i kukuruzom daje bogat ukus i lijepu boju. Kremasti sos od majoneza, senfa i limuna zaokružuje sve sastojke u savršen zalogaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije: 4

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za salatu:

200 g kupusa

2 šargarepe

1 crni luk (srednje veličine)

2 paradajza

150 g kukuruza (kuvanog ili iz konzerve)

50 g maslina

Za sos:

1 kašičica soli

1 kašičica mješavine peršuna, origana, bijelog luka i čili pahuljica

3 kašike majoneza

1 kašičica senfa

Sok od 1 limuna

2 kašike maslinovog ulja

Savjet: Dodajte pržene sjemenke suncokreta ili bundeve pred serviranje – unijećete hrskavost i još ljepši ukus u salatu.

Priprema povrća

Sitno narendajte kupus i šargarepu. Nasjeckajte luk na tanke polumjesece. Isijecite paradajz na kockice, masline na kolutiće. Dodajte kukuruz.

Pravljenje sosa

U posudi pomiješajte majonez, senf, maslinovo ulje, limunov sok, so i mješavinu začina. Umutite dok ne dobijete glatku smjesu.

Spajanje

Prelijte sos preko povrća i pažljivo promiješajte. Ostavite 10 minuta u frižideru da se ukusi prožmu.

