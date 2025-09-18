Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom brzo se sprema, a kremasta je i blago slatkasta. Potiče iz američke kuhinje i odlična je za lagani ručak ili toplu večeru.
Kremasta, mirisna i zlatnožuta – ova čorba od kukuruza i krompira grije stomak i dušu. Kukuruz daje prirodnu slatkoću, krompir nježnu punoću, a pavlaka i puter zaokružuju ukus. Najljepše je što je dovoljno jednostavna za svaki dan, a opet dovoljno posebna da zablista i na svečanoj trpezi.
Osnovne informacije
Kuhinja: američka
Tip jela: čorba, predjelo
Porcije/Količina: 4 osobe
Vrijeme pripreme: 10 min
Vrijeme kuvanja: 20–25 min
Ukupno vrijeme: 35 min
Težina: lako
Sastojci:
- 400 g kukuruza šećerca
- 2 srednja krompira, oljuštena i isjeckana na kockice
- 1 srednji crni luk, sitno isjeckan
- 2 čena bijelog luka, sitno isjeckana
- 30 g putera
- 1 kašika maslinovog ulja
- 800 ml povrtnog bujona ili vruće vode
- 100 ml pavlake za kuvanje (po želji)
- so i biber po ukusu
- svježe začinsko bilje (peršun, vlašac ili korijander) za serviranje
Ako želite lakšu verziju, izostavite pavlaku i umjesto nje dodajte malo biljnog mlijeka (kokosovo, bademovo ili ovseno) – dobićete kremastu supu sa zanimljivim, egzotičnim ukusom.
Priprema:
Dinstanje povrća
U šerpi zagrijte puter i maslinovo ulje. Dodajte crni luk i dinstajte 4–5 minuta dok ne postane providan i sladunjav. Dodajte bijeli luk i propržite 30 sekundi, pazeći da ne zagori.
Dodavanje krompira i kukuruza
Ubacite krompir i zrna kukuruza. Promiješajte da povrće upije miris putera i luka.
Kuvanje
Prelijte povrće bujonom ili vodom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta, dok krompir potpuno ne omekša.
Završni koraci
U blenderu ili štapnim mikserom usitnite čorbu do glatke teksture. Po želji, ostavite dio cijelih zrna kukuruza radi rustičnog utiska. Dodajte pavlaku i dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.
Serviranje
Sipajte u činije i pospite svježim začinskim biljem. Po želji dodajte hrskavu slaninu, pržene krutone ili par kapi maslinovog ulja.
(MONDO/Stvar ukusa)