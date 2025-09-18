Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom brzo se sprema, a kremasta je i blago slatkasta. Potiče iz američke kuhinje i odlična je za lagani ručak ili toplu večeru.

Izvor: Shutterstock

Kremasta, mirisna i zlatnožuta – ova čorba od kukuruza i krompira grije stomak i dušu. Kukuruz daje prirodnu slatkoću, krompir nježnu punoću, a pavlaka i puter zaokružuju ukus. Najljepše je što je dovoljno jednostavna za svaki dan, a opet dovoljno posebna da zablista i na svečanoj trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: američka

Tip jela: čorba, predjelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 10 min

Vrijeme kuvanja: 20–25 min

Ukupno vrijeme: 35 min

Težina: lako

Sastojci:

400 g kukuruza šećerca

2 srednja krompira, oljuštena i isjeckana na kockice

1 srednji crni luk, sitno isjeckan

2 čena bijelog luka, sitno isjeckana

30 g putera

1 kašika maslinovog ulja

800 ml povrtnog bujona ili vruće vode

100 ml pavlake za kuvanje (po želji)

so i biber po ukusu

svježe začinsko bilje (peršun, vlašac ili korijander) za serviranje

Savjet: Ako želite lakšu verziju, izostavite pavlaku i umjesto nje dodajte malo biljnog mlijeka (kokosovo, bademovo ili ovseno) – dobićete kremastu supu sa zanimljivim, egzotičnim ukusom.

Priprema:

Dinstanje povrća

U šerpi zagrijte puter i maslinovo ulje. Dodajte crni luk i dinstajte 4–5 minuta dok ne postane providan i sladunjav. Dodajte bijeli luk i propržite 30 sekundi, pazeći da ne zagori.

Dodavanje krompira i kukuruza

Ubacite krompir i zrna kukuruza. Promiješajte da povrće upije miris putera i luka.

Kuvanje

Prelijte povrće bujonom ili vodom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta, dok krompir potpuno ne omekša.

Završni koraci

U blenderu ili štapnim mikserom usitnite čorbu do glatke teksture. Po želji, ostavite dio cijelih zrna kukuruza radi rustičnog utiska. Dodajte pavlaku i dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.

Serviranje

Sipajte u činije i pospite svježim začinskim biljem. Po želji dodajte hrskavu slaninu, pržene krutone ili par kapi maslinovog ulja.

(MONDO/Stvar ukusa)