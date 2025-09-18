logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom brzo se sprema, a kremasta je i blago slatkasta. Potiče iz američke kuhinje i odlična je za lagani ručak ili toplu večeru.

Krem čorba od kukuruza šećerca sa krompirom recept Izvor: Shutterstock

Kremasta, mirisna i zlatnožuta – ova čorba od kukuruza i krompira grije stomak i dušu. Kukuruz daje prirodnu slatkoću, krompir nježnu punoću, a pavlaka i puter zaokružuju ukus. Najljepše je što je dovoljno jednostavna za svaki dan, a opet dovoljno posebna da zablista i na svečanoj trpezi.

Osnovne informacije

Kuhinja: američka

Tip jela: čorba, predjelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Vrijeme pripreme: 10 min

Vrijeme kuvanja: 20–25 min

Ukupno vrijeme: 35 min

Težina: lako

Pročitajte još

Sastojci:

  • 400 g kukuruza šećerca
  • 2 srednja krompira, oljuštena i isjeckana na kockice
  • 1 srednji crni luk, sitno isjeckan
  • 2 čena bijelog luka, sitno isjeckana
  • 30 g putera
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 800 ml povrtnog bujona ili vruće vode
  • 100 ml pavlake za kuvanje (po želji)
  • so i biber po ukusu
  • svježe začinsko bilje (peršun, vlašac ili korijander) za serviranje
Savjet:

Ako želite lakšu verziju, izostavite pavlaku i umjesto nje dodajte malo biljnog mlijeka (kokosovo, bademovo ili ovseno) – dobićete kremastu supu sa zanimljivim, egzotičnim ukusom.

Priprema:

Dinstanje povrća

U šerpi zagrijte puter i maslinovo ulje. Dodajte crni luk i dinstajte 4–5 minuta dok ne postane providan i sladunjav. Dodajte bijeli luk i propržite 30 sekundi, pazeći da ne zagori.

Dodavanje krompira i kukuruza

Ubacite krompir i zrna kukuruza. Promiješajte da povrće upije miris putera i luka.

Kuvanje

Prelijte povrće bujonom ili vodom. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta, dok krompir potpuno ne omekša.

Završni koraci

U blenderu ili štapnim mikserom usitnite čorbu do glatke teksture. Po želji, ostavite dio cijelih zrna kukuruza radi rustičnog utiska. Dodajte pavlaku i dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu.

Serviranje

Sipajte u činije i pospite svježim začinskim biljem. Po želji dodajte hrskavu slaninu, pržene krutone ili par kapi maslinovog ulja.

(MONDO/Stvar ukusa

Pročitajte još

Tagovi

recept supa Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA