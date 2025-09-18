Paprike za zimnicu na korejski način

Paprike spremljene na korejski način donose u zimnicu pikantnost i miris začina koji podsjeća na kuhinje sa Istoka. Priprema je jednostavna, a rezultat je raznolik i ukusan dodatak svakoj trpezi tokom cijele zime.

Pored ajvara i turšije, paprike spremljene na ovaj način unijeće malo egzotike u vašu zimnicu. Kombinacija aromatičnih začina, bijelog luka i svježeg bilja daje posebnu pikantnost. Marinirane ovako, paprike postaju savršen prilog uz meso, krompir ili jednostavno parče hljeba.

Sastojci:

2 kg slatke paprike (oljuštene)

1 kašika soli

2 kašike šećera

1 kašika mljevenog korijandera

2 kašičice kurkume

2 kašičice karija

1 ljuta paprika

jedna glavica bijelog luka

100 ml biljnog ulja

veza peršuna

veza bosiljka

veza celera

50 ml sirćeta 9%

Savjet: Obavezno prelijte začine vrućim uljem – na taj način se oslobađa punoća arome i čuva se bogat ukus paprike.

Priprema:

Pripremite slatku papriku

Operite i očistite paprike, uklonite sjemenke i pregrade. Isijecite na uske trakice i stavite u veću posudu. Dodajte so i šećer, pa dobro izmiješajte rukama. Ostavite sa strane da paprika omekša.

Dodajte ljutu papriku i bijeli luk

Sitno isjeckajte ljutu papriku sa sjemenkama i dodajte u posudu. Bijeli luk propustite kroz presu i rasporedite po obodu paprike.

Dodajte svježe bilje

Sitno nasjeckajte peršun, bosiljak i celer.

Pripremite začinsko ulje

U šerpi zagrejte 100 ml biljnog ulja (ne do ključanja). U sredinu posude sa paprikama dodajte kurkumu, kari i mljeveni korijander. Prelijte ih vrelim uljem kako bi pustili aromu.

Mariniranje

Dodajte nasjeckano bilje i 50 ml sirćeta. Sve dobro promiješajte, pokrijte i ostavite 1 sat da odstoji.

Punjenje tegli i sterilizacija

Papriku čvrsto složite u čiste tegle i dobro zbijte. Preostali sok rasporedite ravnomerno u tegle. Poklopite kuvanim poklopcima. Na dno šerpe stavite peškir, poređajte tegle i prelijte toplom vodom do ramena tegli. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i sterilišite 15 minuta.

Hlađenje i čuvanje

Izvadite tegle, dobro zavrnite i okrenite naopačke. Pokrijte ćebetom i ostavite da se ohlade. Čuvajte na sobnoj temperaturi.

