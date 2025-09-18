logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Paprike za zimnicu na korejski način

Paprike za zimnicu na korejski način

Autor mondo.ba
0

Paprike spremljene na korejski način donose u zimnicu pikantnost i miris začina koji podsjeća na kuhinje sa Istoka. Priprema je jednostavna, a rezultat je raznolik i ukusan dodatak svakoj trpezi tokom cijele zime.

Paprike za zimnicu na korejski način Izvor: Printscreen/Youtube/ЭТО ВКУСНЯТИНА

Pored ajvara i turšije, paprike spremljene na ovaj način unijeće malo egzotike u vašu zimnicu. Kombinacija aromatičnih začina, bijelog luka i svježeg bilja daje posebnu pikantnost. Marinirane ovako, paprike postaju savršen prilog uz meso, krompir ili jednostavno parče hljeba.

Sastojci:

  • 2 kg slatke paprike (oljuštene)
  • 1 kašika soli 
  • 2 kašike šećera 
  • 1 kašika mljevenog korijandera
  • 2 kašičice kurkume
  • 2 kašičice karija
  • 1 ljuta paprika
  • jedna glavica bijelog luka
  • 100 ml biljnog ulja
  • veza peršuna
  • veza bosiljka
  • veza celera
  • 50 ml sirćeta 9%
Savjet:

Obavezno prelijte začine vrućim uljem – na taj način se oslobađa punoća arome i čuva se bogat ukus paprike.

Priprema:

Pripremite slatku papriku

Operite i očistite paprike, uklonite sjemenke i pregrade. Isijecite na uske trakice i stavite u veću posudu. Dodajte so i šećer, pa dobro izmiješajte rukama. Ostavite sa strane da paprika omekša.

Dodajte ljutu papriku i bijeli luk

Sitno isjeckajte ljutu papriku sa sjemenkama i dodajte u posudu. Bijeli luk propustite kroz presu i rasporedite po obodu paprike.

Dodajte svježe bilje

Sitno nasjeckajte peršun, bosiljak i celer.

Pripremite začinsko ulje

U šerpi zagrejte 100 ml biljnog ulja (ne do ključanja). U sredinu posude sa paprikama dodajte kurkumu, kari i mljeveni korijander. Prelijte ih vrelim uljem kako bi pustili aromu.

Mariniranje

Dodajte nasjeckano bilje i 50 ml sirćeta. Sve dobro promiješajte, pokrijte i ostavite 1 sat da odstoji.

Punjenje tegli i sterilizacija

Papriku čvrsto složite u čiste tegle i dobro zbijte. Preostali sok rasporedite ravnomerno u tegle. Poklopite kuvanim poklopcima. Na dno šerpe stavite peškir, poređajte tegle i prelijte toplom vodom do ramena tegli. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i sterilišite 15 minuta.

Hlađenje i čuvanje

Izvadite tegle, dobro zavrnite i okrenite naopačke. Pokrijte ćebetom i ostavite da se ohlade. Čuvajte na sobnoj temperaturi.

 (MONDO) 

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA