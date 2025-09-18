Paprike za zimnicu na korejski način

Paprike spremljene na korejski način donose u zimnicu pikantnost i miris začina koji podsjeća na kuhinje sa Istoka. Priprema je jednostavna, a rezultat je raznolik i ukusan dodatak svakoj trpezi tokom cijele zime.
Pored ajvara i turšije, paprike spremljene na ovaj način unijeće malo egzotike u vašu zimnicu. Kombinacija aromatičnih začina, bijelog luka i svježeg bilja daje posebnu pikantnost. Marinirane ovako, paprike postaju savršen prilog uz meso, krompir ili jednostavno parče hljeba.
Sastojci:
- 2 kg slatke paprike (oljuštene)
- 1 kašika soli
- 2 kašike šećera
- 1 kašika mljevenog korijandera
- 2 kašičice kurkume
- 2 kašičice karija
- 1 ljuta paprika
- jedna glavica bijelog luka
- 100 ml biljnog ulja
- veza peršuna
- veza bosiljka
- veza celera
- 50 ml sirćeta 9%
Obavezno prelijte začine vrućim uljem – na taj način se oslobađa punoća arome i čuva se bogat ukus paprike.
Priprema:
Pripremite slatku papriku
Operite i očistite paprike, uklonite sjemenke i pregrade. Isijecite na uske trakice i stavite u veću posudu. Dodajte so i šećer, pa dobro izmiješajte rukama. Ostavite sa strane da paprika omekša.
Dodajte ljutu papriku i bijeli luk
Sitno isjeckajte ljutu papriku sa sjemenkama i dodajte u posudu. Bijeli luk propustite kroz presu i rasporedite po obodu paprike.
Dodajte svježe bilje
Sitno nasjeckajte peršun, bosiljak i celer.
Pripremite začinsko ulje
U šerpi zagrejte 100 ml biljnog ulja (ne do ključanja). U sredinu posude sa paprikama dodajte kurkumu, kari i mljeveni korijander. Prelijte ih vrelim uljem kako bi pustili aromu.
Mariniranje
Dodajte nasjeckano bilje i 50 ml sirćeta. Sve dobro promiješajte, pokrijte i ostavite 1 sat da odstoji.
Punjenje tegli i sterilizacija
Papriku čvrsto složite u čiste tegle i dobro zbijte. Preostali sok rasporedite ravnomerno u tegle. Poklopite kuvanim poklopcima. Na dno šerpe stavite peškir, poređajte tegle i prelijte toplom vodom do ramena tegli. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i sterilišite 15 minuta.
Hlađenje i čuvanje
Izvadite tegle, dobro zavrnite i okrenite naopačke. Pokrijte ćebetom i ostavite da se ohlade. Čuvajte na sobnoj temperaturi.
