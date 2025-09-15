Isprobajte čoko kolač sa svježim sirom i bobičastim voćem. Jednostavan recept za sočan i osvježavajući kolač, idealan za svaku priliku.

Ovaj kolač je pravo uživanje za sve ljubitelje čokolade i voćnih poslastica. Sočna čokoladna podloga, kremasti fil od sira i osvježavajući sloj bobičastog voća čine ga savršenim za svaku priliku. Najljepše od svega – lako se pravi, a izgleda i miriše kao iz fine poslastičarnice.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač / desert

Porcije/Količina: 8–10 parčića

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: laka

Sastojci:

Za tijesto:

2 jajeta

prstohvat soli

60–90 g šećera

70 g ulja

90 g brašna

2 kašike kakaa

Za fil:

250 g svježeg sira

1 kašičica vanilin šećera

1 jaje

1 kašičica kukuruznog skroba

1–2 kašike šećera (po ukusu)

Za voćni sloj:

200 g bobičastog voća (svježeg ili zamrznutog)

1 kašika kukuruznog skroba

1–2 kašike šećera (po ukusu)

Savjet: Ako koristite smrznuto voće, obavezno ga odmrznite i ocijedite višak tečnosti prije nego što ga stavite na fil – tako kolač neće biti gnjecav.

Pripremite tijesto

Umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli dok ne pobijele. Dodajte ulje, pa prosijano brašno i kakao. Sve sjedinite u glatku smjesu i sipajte u kalup obložen papirom za pečenje.

Napravite fil

Pomiješajte svježi sir, vanilin šećer, jaje, kukuruzni skrob i šećer. Mutite dok ne dobijete kremastu masu, pa je ravnomjerno rasporedite preko čokoladnog tijesta.

Pripremite voće

Pomiješajte bobičasto voće sa šećerom i kukuruznim skrobom. Ravnomjerno rasporedite preko fila od sira.

Pecite kolač

Stavite kolač u rernu zagrijanu na 180 °C i pecite 35–40 minuta. Ohladite prije sječenja.

(Stvar ukusa/Mondo)