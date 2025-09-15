Isprobajte čoko kolač sa svježim sirom i bobičastim voćem. Jednostavan recept za sočan i osvježavajući kolač, idealan za svaku priliku.
Ovaj kolač je pravo uživanje za sve ljubitelje čokolade i voćnih poslastica. Sočna čokoladna podloga, kremasti fil od sira i osvježavajući sloj bobičastog voća čine ga savršenim za svaku priliku. Najljepše od svega – lako se pravi, a izgleda i miriše kao iz fine poslastičarnice.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač / desert
Porcije/Količina: 8–10 parčića
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: laka
Sastojci:
Za tijesto:
- 2 jajeta
- prstohvat soli
- 60–90 g šećera
- 70 g ulja
- 90 g brašna
- 2 kašike kakaa
Za fil:
- 250 g svježeg sira
- 1 kašičica vanilin šećera
- 1 jaje
- 1 kašičica kukuruznog skroba
- 1–2 kašike šećera (po ukusu)
Za voćni sloj:
- 200 g bobičastog voća (svježeg ili zamrznutog)
- 1 kašika kukuruznog skroba
- 1–2 kašike šećera (po ukusu)
Ako koristite smrznuto voće, obavezno ga odmrznite i ocijedite višak tečnosti prije nego što ga stavite na fil – tako kolač neće biti gnjecav.
Priprema:
Pripremite tijesto
Umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli dok ne pobijele. Dodajte ulje, pa prosijano brašno i kakao. Sve sjedinite u glatku smjesu i sipajte u kalup obložen papirom za pečenje.
Napravite fil
Pomiješajte svježi sir, vanilin šećer, jaje, kukuruzni skrob i šećer. Mutite dok ne dobijete kremastu masu, pa je ravnomjerno rasporedite preko čokoladnog tijesta.
Pripremite voće
Pomiješajte bobičasto voće sa šećerom i kukuruznim skrobom. Ravnomjerno rasporedite preko fila od sira.
Pecite kolač
Stavite kolač u rernu zagrijanu na 180 °C i pecite 35–40 minuta. Ohladite prije sječenja.
(Stvar ukusa/Mondo)