Čoko kolač sa svježim sirom i bobičastim voćem

Isprobajte čoko kolač sa svježim sirom i bobičastim voćem. Jednostavan recept za sočan i osvježavajući kolač, idealan za svaku priliku.

Čoko kolač sa svježim sirom i bobičastim voćem Izvor: Printscreen/Youtube/Alina FooDee

Ovaj kolač je pravo uživanje za sve ljubitelje čokolade i voćnih poslastica. Sočna čokoladna podloga, kremasti fil od sira i osvježavajući sloj bobičastog voća čine ga savršenim za svaku priliku. Najljepše od svega – lako se pravi, a izgleda i miriše kao iz fine poslastičarnice.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač / desert

Porcije/Količina: 8–10 parčića

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: laka

Sastojci:

Za tijesto:

  • 2 jajeta
  • prstohvat soli
  • 60–90 g šećera
  • 70 g ulja
  • 90 g brašna
  • 2 kašike kakaa

Za fil:

  • 250 g svježeg sira
  • 1 kašičica vanilin šećera
  • 1 jaje
  • 1 kašičica kukuruznog skroba
  • 1–2 kašike šećera (po ukusu)

Za voćni sloj:

  • 200 g bobičastog voća (svježeg ili zamrznutog)
  • 1 kašika kukuruznog skroba
  • 1–2 kašike šećera (po ukusu)
Savjet:

Ako koristite smrznuto voće, obavezno ga odmrznite i ocijedite višak tečnosti prije nego što ga stavite na fil – tako kolač neće biti gnjecav.

Priprema:

Pripremite tijesto

Umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli dok ne pobijele. Dodajte ulje, pa prosijano brašno i kakao. Sve sjedinite u glatku smjesu i sipajte u kalup obložen papirom za pečenje.

Napravite fil

Pomiješajte svježi sir, vanilin šećer, jaje, kukuruzni skrob i šećer. Mutite dok ne dobijete kremastu masu, pa je ravnomjerno rasporedite preko čokoladnog tijesta.

Pripremite voće

Pomiješajte bobičasto voće sa šećerom i kukuruznim skrobom. Ravnomjerno rasporedite preko fila od sira.

Pecite kolač

Stavite kolač u rernu zagrijanu na 180 °C i pecite 35–40 minuta. Ohladite prije sječenja.

(Stvar ukusa/Mondo)

