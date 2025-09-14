Napravite domaći sos za špagete sa mljevenim mesom za manje od sat vremena – bogat, sočan i pun ukusa. Idealan uz tjesteninu i dovoljno za cijelu porodicu.

Izvor: Shutterstock

Miris domaćeg sosa za špagete je uvijek znak da se sprema pravi porodični ručak. Ovo jelo je zasitno, bogato mesomi aromatičnim paradajzom, a sprema se za manje od sat vremena. Savršeno je rješenje kada želite klasičan obrok koji svi vole, a ujedno i dovoljno praktično da se ostatak zamrzne i uvek imate ručak pri ruci.

Sastojci:

1 kašika maslinovog ulja

450 g mljevenog goveđeg mesa

1 kašičica soli (plus po ukusu)

1/2 kašičice bibera

1 srednja glavica crnog luka, sitno sjeckana

4 čena bijelog luka, mljevena

1 kašika paradajz pirea

1 kašičica suvog origana

1 kašičica suvog bosiljka

730 g pasiranog paradajza (konzerva)

425 g paradajz sosa (konzerva)

1 kašičica šećera

Rendani parmezan i sjeckani sveži peršun ili bosiljak (opciono, za posipanje)

Savjet: Ako želite intenzivniji ukus, deo mlevenog mesa zamenite italijanskom kobasicom. Sos možete spremiti unapred i čuvati do 3 dana u frižideru ili zamrznuti do 3 mjeseca.

Priprema:

Pripremite meso

Zagrejte maslinovo ulje u dubokoj šerpi. Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Pržite oko 5 minuta, mešajući i razbijajući grudvice. Po želji uklonite višak masnoće, mada ona daje dodatnu punoću ukusu.

Dodajte povrće

Ubacite seckan luk i pržite 4–5 minuta dok ne omekša i postane staklast. Dodajte bijeli luk i mješajte još 30 sekundi, dok ne zamiriše.

Začinite i dodajte paradajz

Umiješajte paradajz pire i pržite 1 minut da razvije aromu. Dodajte origano i bosiljak, zatim sipajte pasirani paradajz i paradajz sos. Umiješajte šećer da ublaži kiselost.

Krčkajte sos

Smanjite temperaturu na nisku. Pokrijte delimično i ostavite da se lagano krčka 25–30 minuta, povremeno mešajući. Kada se zgusne i postane bogatog ukusa, probajte i dodajte još soli, bibera ili šećera po potrebi.

Serviranje

Skuvajte špagete ili drugu testeninu po izboru. Prelijte ih toplim sosom i pospite rendanim parmezanom i svježim biljem.

Prijatno!

