Napravite domaći sos za špagete sa mljevenim mesom za manje od sat vremena – bogat, sočan i pun ukusa. Idealan uz tjesteninu i dovoljno za cijelu porodicu.
Miris domaćeg sosa za špagete je uvijek znak da se sprema pravi porodični ručak. Ovo jelo je zasitno, bogato mesomi aromatičnim paradajzom, a sprema se za manje od sat vremena. Savršeno je rješenje kada želite klasičan obrok koji svi vole, a ujedno i dovoljno praktično da se ostatak zamrzne i uvek imate ručak pri ruci.
Sastojci:
- 1 kašika maslinovog ulja
- 450 g mljevenog goveđeg mesa
- 1 kašičica soli (plus po ukusu)
- 1/2 kašičice bibera
- 1 srednja glavica crnog luka, sitno sjeckana
- 4 čena bijelog luka, mljevena
- 1 kašika paradajz pirea
- 1 kašičica suvog origana
- 1 kašičica suvog bosiljka
- 730 g pasiranog paradajza (konzerva)
- 425 g paradajz sosa (konzerva)
- 1 kašičica šećera
- Rendani parmezan i sjeckani sveži peršun ili bosiljak (opciono, za posipanje)
Ako želite intenzivniji ukus, deo mlevenog mesa zamenite italijanskom kobasicom. Sos možete spremiti unapred i čuvati do 3 dana u frižideru ili zamrznuti do 3 mjeseca.
Priprema:
Pripremite meso
Zagrejte maslinovo ulje u dubokoj šerpi. Dodajte mleveno meso, posolite i pobiberite. Pržite oko 5 minuta, mešajući i razbijajući grudvice. Po želji uklonite višak masnoće, mada ona daje dodatnu punoću ukusu.
Dodajte povrće
Ubacite seckan luk i pržite 4–5 minuta dok ne omekša i postane staklast. Dodajte bijeli luk i mješajte još 30 sekundi, dok ne zamiriše.
Začinite i dodajte paradajz
Umiješajte paradajz pire i pržite 1 minut da razvije aromu. Dodajte origano i bosiljak, zatim sipajte pasirani paradajz i paradajz sos. Umiješajte šećer da ublaži kiselost.
Krčkajte sos
Smanjite temperaturu na nisku. Pokrijte delimično i ostavite da se lagano krčka 25–30 minuta, povremeno mešajući. Kada se zgusne i postane bogatog ukusa, probajte i dodajte još soli, bibera ili šećera po potrebi.
Serviranje
Skuvajte špagete ili drugu testeninu po izboru. Prelijte ih toplim sosom i pospite rendanim parmezanom i svježim biljem.
Prijatno!
