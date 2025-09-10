Krem od limuna i limete u kori limuna, ledeni desert koji osvaja na prvi pogled

Osvježavajući, lagan i neodoljivo dekorativan – ovaj desert u kori limuna prava je ljetnja poslastica.

Izvor: Printscreen/Instagram/seriousfoodfetish

Sastojci:

3 veća limuna (neprskana, dobro oprana)

1 limeta

200 ml zaslađenog kondenzovanog mlijeka (ili zaslađene pavlake za kuvanje)

150 ml slatke pavlake

rendana korica 1 limuna i 1 limete

1 kašika svježe cijeđenog soka limuna

1 kašika soka limete

1 kašičica vanilin šećera

4-5 komada keksa (digestiv, ptiber ili integralni)

Priprema:

Tražite lagan, ukusan i vizuelno efektan desert? Ovaj krem od limuna i limete, poslužen u izdubljenim limunovim korama i posut hrskavim keksom, pravi je izbor za sve koji vole osvježavajuće note citrusa. Osim što je prelijep na tanjiru, priprema se bez pečenja, brzo i jednostavno.

Savjeti i varijacije: Umjesto limete, možete koristiti narandžu ako želite blažu citrusnu notu. Keks možete zamijeniti pečenim orasima, bademima ili kokosovim brašnom. Za još kremastiju strukturu, dodajte malo maskarpone sira.

Limunove operite, prepolovite po dužini i pažljivo ih izdubite kašičicom. Pazite da ne oštetite koru jer će služiti kao "posuda". Izdubljenu pulpu procijedite da dobijete čist sok, pa izmjerite jednu kašiku za krem. Limete presijecite i iscijedite kašiku soka, a koricu narendajte. U većoj posudi pomiješajte kondenzovano mlijeko, slatku pavlaku, rendane korice, vanilin šećer i obje vrste soka. Mutite ručno ili mikserom dok se smjesa ne zgusne i postane glatka i svilenkasta.

U svaku izdubljenu polovinu limuna sipajte krem do vrha. Poravnajte površinu spatulom ili kašičicom. Keks izmrvite rukom ili oklagijom, pa pospite po vrhu fila. Po želji, možete dodati i malo narendane kore limuna za dodatni vizuelni efekat.

Desert ostavite u frižideru najmanje 2 sata, kako bi se fil lijepo stegao. Poslužite hladno, direktno iz limunove kore.

