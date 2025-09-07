Jesenji tart sa orasima i medom

Naučite kako da napravite jesenji tart sa orasima, medom i prhkim tijestom. Jednostavan recept za sočan kolač koji miriše na jesen i praznike.
Ništa ne miriše na jesen kao miris svježih oraha i meda iz rerne. Ovaj tart spaja prhko tijesto sa bogatim filom od oraha, pavlake i malo likera, što mu daje posebnu aromu. Jednostavan je za pripremu, a izgleda svečano i prefinjeno.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 8–10 parčića
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: srednja
Sastojci:
- 1 prhko tijesto (domaće ili kupovno)
- 180 g jezgra oraha
- 150 g meda
- 100 g slatke pavlake
- 40 ml likera sa ukusom pomorandže (ili konjaka po želji)
Za jaču aromu možete blago prepeći orahe na suvom tiganju pre dodavanja u fil – dobićete dublji i bogatiji ukus.
Priprema:
Pripremite podlogu
Razvucite prhko tijesto i pažljivo ga stavite u kalup za tart. Probodite ga viljuškom na nekoliko mjesta da se ne podiže tokom pečenja.
Blanširajte tijesto
Pecite praznu koru 10 minuta na 180 °C dok blago ne porumeni.
Napravite fil
U šerpici ugrijte med i slatku pavlaku dok se lijepo ne sjedine. Dodajte sitno sjeckane orahe i liker, pa promiješajte.
Napunite i pecite
Sipajte fil preko polupečene kore i ravnomjerno rasporedite. Vratite tart u rernu i pecite još 15–20 minuta na 180 °C. Izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi prije sječenja.
(Stvar ukusa/Mondo)