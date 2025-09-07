logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jesenji tart sa orasima i medom

Jesenji tart sa orasima i medom

0

Naučite kako da napravite jesenji tart sa orasima, medom i prhkim tijestom. Jednostavan recept za sočan kolač koji miriše na jesen i praznike.

tart sa orasima i medom Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Ništa ne miriše na jesen kao miris svježih oraha i meda iz rerne. Ovaj tart spaja prhko tijesto sa bogatim filom od oraha, pavlake i malo likera, što mu daje posebnu aromu. Jednostavan je za pripremu, a izgleda svečano i prefinjeno.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 8–10 parčića

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednja

Sastojci:

  • 1 prhko tijesto (domaće ili kupovno)
  • 180 g jezgra oraha
  • 150 g meda
  • 100 g slatke pavlake
  • 40 ml likera sa ukusom pomorandže (ili konjaka po želji)
Savjet:

Za jaču aromu možete blago prepeći orahe na suvom tiganju pre dodavanja u fil – dobićete dublji i bogatiji ukus.

Priprema:

Pripremite podlogu

Razvucite prhko tijesto i pažljivo ga stavite u kalup za tart. Probodite ga viljuškom na nekoliko mjesta da se ne podiže tokom pečenja.

Blanširajte tijesto

Pecite praznu koru 10 minuta na 180 °C dok blago ne porumeni.

Napravite fil

U šerpici ugrijte med i slatku pavlaku dok se lijepo ne sjedine. Dodajte sitno sjeckane orahe i liker, pa promiješajte.

Napunite i pecite

Sipajte fil preko polupečene kore i ravnomjerno rasporedite. Vratite tart u rernu i pecite još 15–20 minuta na 180 °C. Izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi prije sječenja.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA