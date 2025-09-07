Jesenji tart sa orasima i medom

Naučite kako da napravite jesenji tart sa orasima, medom i prhkim tijestom. Jednostavan recept za sočan kolač koji miriše na jesen i praznike.

Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Ništa ne miriše na jesen kao miris svježih oraha i meda iz rerne. Ovaj tart spaja prhko tijesto sa bogatim filom od oraha, pavlake i malo likera, što mu daje posebnu aromu. Jednostavan je za pripremu, a izgleda svečano i prefinjeno.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 8–10 parčića

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: srednja

Sastojci:

1 prhko tijesto (domaće ili kupovno)

180 g jezgra oraha

150 g meda

100 g slatke pavlake

40 ml likera sa ukusom pomorandže (ili konjaka po želji)

Savjet: Za jaču aromu možete blago prepeći orahe na suvom tiganju pre dodavanja u fil – dobićete dublji i bogatiji ukus.

Pripremite podlogu

Razvucite prhko tijesto i pažljivo ga stavite u kalup za tart. Probodite ga viljuškom na nekoliko mjesta da se ne podiže tokom pečenja.

Blanširajte tijesto

Pecite praznu koru 10 minuta na 180 °C dok blago ne porumeni.

Napravite fil

U šerpici ugrijte med i slatku pavlaku dok se lijepo ne sjedine. Dodajte sitno sjeckane orahe i liker, pa promiješajte.

Napunite i pecite

Sipajte fil preko polupečene kore i ravnomjerno rasporedite. Vratite tart u rernu i pecite još 15–20 minuta na 180 °C. Izvadite iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi prije sječenja.

(Stvar ukusa/Mondo)