Šarena turšija od povrća

Autor mondo.ba
Ove jeseni pripremite šarenu turšiju od povrća i uživajte do proljeća u svježim plodovima.

Recept za turšiju od povrća Izvor: Printscreen/Youtube/Ольга Матвей

Domaća turšija omogućava vam da tokom zimskog perioda uživate u svom omiljenom povrću i učinite svoju trpezu raznovrsnijom. U turšiju možete staviti šta god volite od povrća - tikvice, karfiol, krastavac, šargarepu, papriku..Za šta god da se odlučite nećete pogriješiti i imaćete uvijek svježu salatu uz obrok.

Sastojci:

  • 1 kg krastavaca
  • 1 kg tikvica
  • 400 g crnog luka
  • 3 glavice bijelog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 glavica karfiola
  • 1 paprika
  • Ljuta paprika (po želji)
  • mirođija, zrna bibera, korijander, kim, lovorov list

Rastvor za tegle od 2 litra

  • 1 litar vode
  • 2 kašike soli
  • 4 kašike šećera
  • 60 ml sirćeta
Savjet:

Prije stavljanja povrća, tegle dobro sterilišite kako bi vam zimnica duže trajala.

Priprema:

Pripremite povrće

Svo povrće isjeckajte na sitne komade, a beli luk očistite i ostavite cijele čenove.

Pakovanje u tegle

Vodite računa da vam tegle budu čiste i sterilisane, kao i poklopci. Povrće ređajte naizmenično u tegle, vodeći računa da popunite sve praznine.

Priprema rastvora i dodavanje začina

U svaku teglu ubacite lovorov list, malo zrna bibera, mirođije, korijandera i kima. U šerpici zagrejte vodu sa šećerom i solju do ključanja pa dodajte sirće. Zatim isključite ringlu, promiješajte i sipajte rastvor u tegle do vrha pa samo poklopite (ne zavrćite poklopce).

Završni koraci

Tegle potom ubacite u šerpu, umotane u krpu ili peškir pa skoro do poklopca nalijte kipuću vodu. Stavite na ringlu i pustite da provri voda u šerpi. Zatim smanjite temperaturu i ostavite tako 15 minuta. Potom izvadite tegle i dobro zatvorite pa ih okrenite naopačke. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade.

(MONDO) 

