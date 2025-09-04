Šarena turšija od povrća

Ove jeseni pripremite šarenu turšiju od povrća i uživajte do proljeća u svježim plodovima.
Domaća turšija omogućava vam da tokom zimskog perioda uživate u svom omiljenom povrću i učinite svoju trpezu raznovrsnijom. U turšiju možete staviti šta god volite od povrća - tikvice, karfiol, krastavac, šargarepu, papriku..Za šta god da se odlučite nećete pogriješiti i imaćete uvijek svježu salatu uz obrok.
Sastojci:
- 1 kg krastavaca
- 1 kg tikvica
- 400 g crnog luka
- 3 glavice bijelog luka
- 1 šargarepa
- 1 glavica karfiola
- 1 paprika
- Ljuta paprika (po želji)
- mirođija, zrna bibera, korijander, kim, lovorov list
Rastvor za tegle od 2 litra
- 1 litar vode
- 2 kašike soli
- 4 kašike šećera
- 60 ml sirćeta
Prije stavljanja povrća, tegle dobro sterilišite kako bi vam zimnica duže trajala.
Priprema:
Pripremite povrće
Svo povrće isjeckajte na sitne komade, a beli luk očistite i ostavite cijele čenove.
Pakovanje u tegle
Vodite računa da vam tegle budu čiste i sterilisane, kao i poklopci. Povrće ređajte naizmenično u tegle, vodeći računa da popunite sve praznine.
Priprema rastvora i dodavanje začina
U svaku teglu ubacite lovorov list, malo zrna bibera, mirođije, korijandera i kima. U šerpici zagrejte vodu sa šećerom i solju do ključanja pa dodajte sirće. Zatim isključite ringlu, promiješajte i sipajte rastvor u tegle do vrha pa samo poklopite (ne zavrćite poklopce).
Završni koraci
Tegle potom ubacite u šerpu, umotane u krpu ili peškir pa skoro do poklopca nalijte kipuću vodu. Stavite na ringlu i pustite da provri voda u šerpi. Zatim smanjite temperaturu i ostavite tako 15 minuta. Potom izvadite tegle i dobro zatvorite pa ih okrenite naopačke. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade.
