Šarena turšija od povrća

Ove jeseni pripremite šarenu turšiju od povrća i uživajte do proljeća u svježim plodovima.

Domaća turšija omogućava vam da tokom zimskog perioda uživate u svom omiljenom povrću i učinite svoju trpezu raznovrsnijom. U turšiju možete staviti šta god volite od povrća - tikvice, karfiol, krastavac, šargarepu, papriku..Za šta god da se odlučite nećete pogriješiti i imaćete uvijek svježu salatu uz obrok.

Sastojci:

1 kg krastavaca

1 kg tikvica

400 g crnog luka

3 glavice bijelog luka

1 šargarepa

1 glavica karfiola

1 paprika

Ljuta paprika (po želji)

mirođija, zrna bibera, korijander, kim, lovorov list

Rastvor za tegle od 2 litra

1 litar vode

2 kašike soli

4 kašike šećera

60 ml sirćeta

Savjet: Prije stavljanja povrća, tegle dobro sterilišite kako bi vam zimnica duže trajala.

Priprema:

Pripremite povrće

Svo povrće isjeckajte na sitne komade, a beli luk očistite i ostavite cijele čenove.

Pakovanje u tegle

Vodite računa da vam tegle budu čiste i sterilisane, kao i poklopci. Povrće ređajte naizmenično u tegle, vodeći računa da popunite sve praznine.

Priprema rastvora i dodavanje začina

U svaku teglu ubacite lovorov list, malo zrna bibera, mirođije, korijandera i kima. U šerpici zagrejte vodu sa šećerom i solju do ključanja pa dodajte sirće. Zatim isključite ringlu, promiješajte i sipajte rastvor u tegle do vrha pa samo poklopite (ne zavrćite poklopce).

Završni koraci

Tegle potom ubacite u šerpu, umotane u krpu ili peškir pa skoro do poklopca nalijte kipuću vodu. Stavite na ringlu i pustite da provri voda u šerpi. Zatim smanjite temperaturu i ostavite tako 15 minuta. Potom izvadite tegle i dobro zatvorite pa ih okrenite naopačke. Ostavite ih tako dok se potpuno ne ohlade.

