Pileći file iz rerne sa sirom i paprikom

Pileći file u rerni sa sirom i paprikom je jelo koje se lako sprema, a izgleda i miriše kao iz restorana. Savršen je izbor za porodični ručak ili večeru kada želite nešto ukusno i hranljivo.

Piletina je uvijek siguran izbor za brz i ukusan ručak, a u ovoj verziji postaje još sočnija i bogatija. Povrće i sir daju joj pun ukus i lijepo zapečenu koricu. Ovaj recept je jednostavan, a rezultat je pravo porodično jelo iz rerne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: laka do srednja

Sastojci:

560 g pilećih prsa

1 kašičica slatke paprike u prahu

1 kašičica bijelog luka u prahu

1 kašičica karija u prahu

so po ukusu

mljeveni crni biber po ukusu

šaka sjeckanog peršuna

120 ml majoneza (oko 1/2 čaše)

110 g mocarele

1 žuta paprika

1 paradajz

1 luk

150 g pečuraka

Savjet: Ako želite još sočnije meso, pokrijte pleh folijom prvih 15 minuta pečenja, a zatim je skinite da se sir lijepo zapeče.

Pripremite piletinu

Operite i osušite pileća prsa. Posolite, pobiberite i začinite prahom od paprike, bijelog luka i karijem.

Pripremite povrće

Papriku, paradajz, luk i pečurke isjecite na tanke kriške. Mocarelu izrendajte ili nasjeckajte.

Složite jelo

U pleh stavite začinjena pileća prsa. Premažite ih majonezom. Preko poređajte luk, papriku, paradajz i pečurke. Pospite mocarelom i peršunom.

Pečenje i serviranje

Stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200°C. Pecite 30–35 minuta dok piletina ne bude pečena, a sir lijepo zapečen. Služite toplo uz prilog po izboru – pire krompir, pirinač ili svježu salatu.

