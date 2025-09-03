logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pileći file iz rerne sa sirom i paprikom

Pileći file iz rerne sa sirom i paprikom

0

Pileći file u rerni sa sirom i paprikom je jelo koje se lako sprema, a izgleda i miriše kao iz restorana. Savršen je izbor za porodični ručak ili večeru kada želite nešto ukusno i hranljivo.

Pileći file iz rerne sa sirom i paprikom Izvor: Printscreen/Youtube/Essen & Genuss

Piletina je uvijek siguran izbor za brz i ukusan ručak, a u ovoj verziji postaje još sočnija i bogatija. Povrće i sir daju joj pun ukus i lijepo zapečenu koricu. Ovaj recept je jednostavan, a rezultat je pravo porodično jelo iz rerne.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 osobe

Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta

Težina: laka do srednja

Sastojci:

  • 560 g pilećih prsa
  • 1 kašičica slatke paprike u prahu 
  • 1 kašičica bijelog luka u prahu
  • 1 kašičica karija u prahu 
  • so po ukusu
  • mljeveni crni biber po ukusu
  • šaka sjeckanog peršuna
  • 120 ml majoneza (oko 1/2 čaše)
  • 110 g mocarele
  • 1 žuta paprika
  • 1 paradajz
  • 1 luk
  • 150 g pečuraka
Savjet:

Ako želite još sočnije meso, pokrijte pleh folijom prvih 15 minuta pečenja, a zatim je skinite da se sir lijepo zapeče.

Priprema:

Pripremite piletinu

Operite i osušite pileća prsa. Posolite, pobiberite i začinite prahom od paprike, bijelog luka i karijem.

Pripremite povrće

Papriku, paradajz, luk i pečurke isjecite na tanke kriške. Mocarelu izrendajte ili nasjeckajte.

Složite jelo

U pleh stavite začinjena pileća prsa. Premažite ih majonezom. Preko poređajte luk, papriku, paradajz i pečurke. Pospite mocarelom i peršunom.

Pečenje i serviranje

Stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200°C. Pecite 30–35 minuta dok piletina ne bude pečena, a sir lijepo zapečen. Služite toplo uz prilog po izboru – pire krompir, pirinač ili svježu salatu.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA