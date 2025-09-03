Pileći file iz rerne sa sirom i paprikom

Pileći file u rerni sa sirom i paprikom je jelo koje se lako sprema, a izgleda i miriše kao iz restorana. Savršen je izbor za porodični ručak ili večeru kada želite nešto ukusno i hranljivo.
Piletina je uvijek siguran izbor za brz i ukusan ručak, a u ovoj verziji postaje još sočnija i bogatija. Povrće i sir daju joj pun ukus i lijepo zapečenu koricu. Ovaj recept je jednostavan, a rezultat je pravo porodično jelo iz rerne.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 osobe
Ukupno vrijeme pripreme: oko 50 minuta
Težina: laka do srednja
Sastojci:
- 560 g pilećih prsa
- 1 kašičica slatke paprike u prahu
- 1 kašičica bijelog luka u prahu
- 1 kašičica karija u prahu
- so po ukusu
- mljeveni crni biber po ukusu
- šaka sjeckanog peršuna
- 120 ml majoneza (oko 1/2 čaše)
- 110 g mocarele
- 1 žuta paprika
- 1 paradajz
- 1 luk
- 150 g pečuraka
Ako želite još sočnije meso, pokrijte pleh folijom prvih 15 minuta pečenja, a zatim je skinite da se sir lijepo zapeče.
Priprema:
Pripremite piletinu
Operite i osušite pileća prsa. Posolite, pobiberite i začinite prahom od paprike, bijelog luka i karijem.
Pripremite povrće
Papriku, paradajz, luk i pečurke isjecite na tanke kriške. Mocarelu izrendajte ili nasjeckajte.
Složite jelo
U pleh stavite začinjena pileća prsa. Premažite ih majonezom. Preko poređajte luk, papriku, paradajz i pečurke. Pospite mocarelom i peršunom.
Pečenje i serviranje
Stavite u prethodno zagrijanu rernu na 200°C. Pecite 30–35 minuta dok piletina ne bude pečena, a sir lijepo zapečen. Služite toplo uz prilog po izboru – pire krompir, pirinač ili svježu salatu.
(Stvar ukusa/Mondo)