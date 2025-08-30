Pasta sa piletinom i slaninom

Isprobajte recept za pastu sa piletinom i slaninom – kremast sos, sočna piletina i hrskava slanina spajaju se u ukusan glavni obrok koji se brzo priprema.
Ova pasta je kremasta i bogata ukusima – sočna piletina, hrskava slanina, aromatični luk i blagi začini čine je savršenim obrokom za užinu ili lagani ručak. Brzo se priprema, a kombinacija pavlake, parmezana i svježeg peršuna daje pun i luksuzan ukus koji osvaja na prvi zalogaj.
Osnovne informacije
Kuhinja: Italijanska
Tip jela: Glavno jelo
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: Srednje
Sastojci:
- 2 pileća filea
- 100 g slanine
- 1 crni luk
- pola paprike
- 1 čen bijelog luka
- mljevena paprika i tucana po ukusu
- So po ukusu
- Maslinovo ulje
- 400 ml pilećeg bujona
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 250 g tjestenine
- 30 g parmezana
- Svjež peršun za dekoraciju
Za intenzivniji ukus, dodajte malo bijelog vina dok dinstate povrće ili dodajte više tucane paprike po želji.
Priprema:
Pripremite sastojke
Isjecite piletinu na kockice ili trakice. Luk, papriku i bijeli luk sitno nasjeckajte. Slaninu isjecite na tanke trake.
Pržite piletinu i slaninu
U tiganju zagrijte malo maslinovog ulja. Dodajte piletinu i propržite dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite je na tanjir. U istom tiganju propržite slaninu dok ne postane hrskava, pa dodajte luk, papriku i bijeli luk, i dinstajte dok luk ne omekša.
Dodajte začine i tečnost
Vratite piletinu. Posolite, pospite paprikom i tucanom paprikom po ukusu. Dodajte pileći bujon i kuvajte nekoliko minuta dok tečnost malo ne ispari. Sipajte pavlaku za kuvanje i miješajte dok ne dobijete kremast sos. Pustite da se sos lagano zgusne.
Skuvajte tjesteninu
U međuvremenu skuvajte tjesteninu po uputstvu sa pakovanja. Procijedite i dodajte u sos, dobro promiješajte da se pasta obloži kremastim sosom.
Serviranje
Pospite rendanim parmezanom i svježim peršunom. Poslužite toplo.
Prijatno!
(Stvar ukusa/Mondo)