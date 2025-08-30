Pasta sa piletinom i slaninom

Isprobajte recept za pastu sa piletinom i slaninom – kremast sos, sočna piletina i hrskava slanina spajaju se u ukusan glavni obrok koji se brzo priprema.

Izvor: Printscreen/Youtube/Hearty and delicious

Ova pasta je kremasta i bogata ukusima – sočna piletina, hrskava slanina, aromatični luk i blagi začini čine je savršenim obrokom za užinu ili lagani ručak. Brzo se priprema, a kombinacija pavlake, parmezana i svježeg peršuna daje pun i luksuzan ukus koji osvaja na prvi zalogaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: Italijanska

Tip jela: Glavno jelo

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: Srednje

Sastojci:

2 pileća filea

100 g slanine

1 crni luk

pola paprike

1 čen bijelog luka

mljevena paprika i tucana po ukusu

So po ukusu

Maslinovo ulje

400 ml pilećeg bujona

200 ml pavlake za kuvanje

250 g tjestenine

30 g parmezana

Svjež peršun za dekoraciju

Savjet: Za intenzivniji ukus, dodajte malo bijelog vina dok dinstate povrće ili dodajte više tucane paprike po želji.

Pripremite sastojke

Isjecite piletinu na kockice ili trakice. Luk, papriku i bijeli luk sitno nasjeckajte. Slaninu isjecite na tanke trake.

Pržite piletinu i slaninu

U tiganju zagrijte malo maslinovog ulja. Dodajte piletinu i propržite dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite je na tanjir. U istom tiganju propržite slaninu dok ne postane hrskava, pa dodajte luk, papriku i bijeli luk, i dinstajte dok luk ne omekša.

Dodajte začine i tečnost

Vratite piletinu. Posolite, pospite paprikom i tucanom paprikom po ukusu. Dodajte pileći bujon i kuvajte nekoliko minuta dok tečnost malo ne ispari. Sipajte pavlaku za kuvanje i miješajte dok ne dobijete kremast sos. Pustite da se sos lagano zgusne.

Skuvajte tjesteninu

U međuvremenu skuvajte tjesteninu po uputstvu sa pakovanja. Procijedite i dodajte u sos, dobro promiješajte da se pasta obloži kremastim sosom.

Serviranje

Pospite rendanim parmezanom i svježim peršunom. Poslužite toplo.

Prijatno!

(Stvar ukusa/Mondo)