Pasta sa piletinom i slaninom

Pasta sa piletinom i slaninom

0

Isprobajte recept za pastu sa piletinom i slaninom – kremast sos, sočna piletina i hrskava slanina spajaju se u ukusan glavni obrok koji se brzo priprema.

Pasta sa piletinom i slaninom Izvor: Printscreen/Youtube/Hearty and delicious

Ova pasta je kremasta i bogata ukusima – sočna piletina, hrskava slanina, aromatični luk i blagi začini čine je savršenim obrokom za užinu ili lagani ručak. Brzo se priprema, a kombinacija pavlake, parmezana i svježeg peršuna daje pun i luksuzan ukus koji osvaja na prvi zalogaj.

Osnovne informacije

Kuhinja: Italijanska

Tip jela: Glavno jelo

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: Srednje

Sastojci:

  • 2 pileća filea
  • 100 g slanine
  • 1 crni luk
  • pola paprike
  • 1 čen bijelog luka
  • mljevena paprika i tucana po ukusu
  • So po ukusu
  • Maslinovo ulje
  • 400 ml pilećeg bujona
  • 200 ml pavlake za kuvanje
  • 250 g tjestenine
  • 30 g parmezana
  • Svjež peršun za dekoraciju
Savjet:

Za intenzivniji ukus, dodajte malo bijelog vina dok dinstate povrće ili dodajte više tucane paprike po želji.

Priprema:

Pripremite sastojke

Isjecite piletinu na kockice ili trakice. Luk, papriku i bijeli luk sitno nasjeckajte. Slaninu isjecite na tanke trake.

Pržite piletinu i slaninu

U tiganju zagrijte malo maslinovog ulja. Dodajte piletinu i propržite dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite je na tanjir. U istom tiganju propržite slaninu dok ne postane hrskava, pa dodajte luk, papriku i bijeli luk, i dinstajte dok luk ne omekša.

Dodajte začine i tečnost

Vratite piletinu. Posolite, pospite paprikom i tucanom paprikom po ukusu. Dodajte pileći bujon i kuvajte nekoliko minuta dok tečnost malo ne ispari. Sipajte pavlaku za kuvanje i miješajte dok ne dobijete kremast sos. Pustite da se sos lagano zgusne.

Skuvajte tjesteninu

U međuvremenu skuvajte tjesteninu po uputstvu sa pakovanja. Procijedite i dodajte u sos, dobro promiješajte da se pasta obloži kremastim sosom.

Serviranje

Pospite rendanim parmezanom i svježim peršunom. Poslužite toplo.

Prijatno!

(Stvar ukusa/Mondo)

