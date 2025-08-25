Šnicle kao iz restorana – trikovi za savršeno sočno meso

Mekane i sočne šnicle koje mirišu na restoran, a prave se kod kuće.
Domaće šnicle ne moraju da zaostaju za onima iz najboljih restorana. Ako ih pripremite na pravi način, biće mekane, sočne i prepune ukusa. Ovaj recept sa jednostavnim začinima pretvara obično meso u pravo gurmansko zadovoljstvo.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Ukupno vreme pripreme: 50 minuta (20 min priprema + 30 min marinada)
Broj porcija: 4
Kalorije po porciji: oko 310 kcal
Nivo težine: lako
Sastojci:
- 600 g bifteka ili šnicli od buta
- 1 ravna kašičica soli
- 2 čena belog luka
- 1 glavica crnog luka
- 1 kašičica aleve paprike
- Šaka seckanog svježeg peršuna
- Malo ulja za prženje
- 1 kašika brašna za zapršku
Nemojte peći šnicle na jakoj vatri jer će spolja brzo izgorjeti, a iznutra ostati žilave – srednja temperatura čini meso savršeno mekanim.
Priprema:
Priprema mesa:
Operite i isecite meso na tanke šnicle, pa ih nežno izlupajte kuhinjskim čekićem.
Marinada:
U činiji pomešajte sitno seckani bijeli luk, rendani crni luk, so, alevu papriku i peršun. Dodajte šnicle i dobro utrljajte začine u meso. Ostavite poklopljeno 30 minuta (ako imate vremena, i duže).
Prženje:
Ugrejte malo ulja u tiganju i pecite šnicle na srednjoj temperaturi po 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Zatim dodajte čašu vode i kad skoro ispari, dodajte kašiku brašnarazmućenu u pola čaše vode kako bi se sos zgusnuo.
Serviranje:
Poslužite uz pire krompir, grilovano povrće ili svježu salatu.
Ove šnicle kao iz restorana pravi su dokaz da se od jednostavnih sastojaka može dobiti vrhunski obrok.
