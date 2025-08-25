logo
Šnicle kao iz restorana – trikovi za savršeno sočno meso

Šnicle kao iz restorana – trikovi za savršeno sočno meso

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Mekane i sočne šnicle koje mirišu na restoran, a prave se kod kuće.

Šnicle kao iz restorana – trikovi za savršeno sočno meso Izvor: Printscreen/Youtube/Claudia Oliveira Receitas

Domaće šnicle ne moraju da zaostaju za onima iz najboljih restorana. Ako ih pripremite na pravi način, biće mekane, sočne i prepune ukusa. Ovaj recept sa jednostavnim začinima pretvara obično meso u pravo gurmansko zadovoljstvo.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: glavno jelo

Ukupno vreme pripreme: 50 minuta (20 min priprema + 30 min marinada)

Broj porcija: 4

Kalorije po porciji: oko 310 kcal

Nivo težine: lako

Sastojci:

  • 600 g bifteka ili šnicli od buta 
  • 1 ravna kašičica soli
  • 2 čena belog luka
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 kašičica aleve paprike 
  • Šaka seckanog svježeg peršuna 
  • Malo ulja za prženje
  • 1 kašika brašna za zapršku
Savjet:

Nemojte peći šnicle na jakoj vatri jer će spolja brzo izgorjeti, a iznutra ostati žilave – srednja temperatura čini meso savršeno mekanim.

Priprema:

Priprema mesa:

Operite i isecite meso na tanke šnicle, pa ih nežno izlupajte kuhinjskim čekićem.

Marinada:

U činiji pomešajte sitno seckani bijeli luk, rendani crni luk, so, alevu papriku i peršun. Dodajte šnicle i dobro utrljajte začine u meso. Ostavite poklopljeno 30 minuta (ako imate vremena, i duže).

Prženje:

Ugrejte malo ulja u tiganju i pecite šnicle na srednjoj temperaturi po 3–4 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Zatim dodajte čašu vode i kad skoro ispari, dodajte kašiku brašnarazmućenu u pola čaše vode kako bi se sos zgusnuo.

Serviranje:

Poslužite uz pire krompir, grilovano povrće ili svježu salatu.

Ove šnicle kao iz restorana pravi su dokaz da se od jednostavnih sastojaka može dobiti vrhunski obrok.

