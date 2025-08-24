Salata sa grilovanom piletinom i povrćem je lagan i hranljiv obrok, savršen za ljetnji ručak ili brzu večeru.

Izvor: Printscreen/Youtube/Вкусные советы

Salata sa grilovanom piletinom i povrćem brzo se sprema, a osvježavajuća je i hranljiva. Kombinuje sočnost mesa sa hrskavim povrćem i blagim kiselkastim notama šljiva. Potiče iz domaće kuhinje, a najbolje prija kao lagani ručak ili večera.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 15–20 minuta

Ukupno vrijeme: 30–35 minuta

Broj porcija: 4

Kalorije: 350 kcal po porciji

Nivo težine: lako

Sastojci:

Za piletinu:

400 g pilećih prsa

1/2 kašičice soli

crni biber po ukusu

1/2 kašičice paprike

1 kašika biljnog ulja

Za salatu:

2 crvene paprike

4 paradajza

1 crveni luk

4 kisele šljive

peršun po ukusu

4 kašike biljnog ulja

so i crni biber po ukusu

Savjet: Ako želite da piletina bude još sočnija, premažite je maslinovim uljem i ostavite u marinadi sa začinima najmanje 30 minuta pijre pečenja.

Pripremite piletinu

Posolite i pobiberite pileća prsa. Utrljajte 1/2 kašičice paprike i 1 kašiku biljnog ulja. Grilujte ili pecite piletinu 12–15 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i bude potpuno pečena. Ostavite da se malo ohladi, a zatim isjecite na trakice.

Pripremite povrće

Operite i isjecite paprike i paradajz na kockice. Isjecite crveni luk na tanke kolutove. Isjecite kisele šljive na četvrtine.

Sastavite salatu

U velikoj činiji pomiješajte svo povrće i šljive. Dodajte grilovanu piletinu. Posolite, pobiberite i prelijte 4 kašike biljnog ulja. Dobro promiješajte i pospite sitno sjeckanim peršunom.

Serviranje:

Poslužite odmah, uz krišku domaćeg hljeba ili lagani preliv po želji.

Prijatno!

(Stvar ukusa/Mondo)