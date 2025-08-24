Salata sa grilovanom piletinom i povrćem je lagan i hranljiv obrok, savršen za ljetnji ručak ili brzu večeru.
Salata sa grilovanom piletinom i povrćem brzo se sprema, a osvježavajuća je i hranljiva. Kombinuje sočnost mesa sa hrskavim povrćem i blagim kiselkastim notama šljiva. Potiče iz domaće kuhinje, a najbolje prija kao lagani ručak ili večera.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja: 15–20 minuta
Ukupno vrijeme: 30–35 minuta
Broj porcija: 4
Kalorije: 350 kcal po porciji
Nivo težine: lako
Sastojci:
Za piletinu:
- 400 g pilećih prsa
- 1/2 kašičice soli
- crni biber po ukusu
- 1/2 kašičice paprike
- 1 kašika biljnog ulja
Za salatu:
- 2 crvene paprike
- 4 paradajza
- 1 crveni luk
- 4 kisele šljive
- peršun po ukusu
- 4 kašike biljnog ulja
- so i crni biber po ukusu
Ako želite da piletina bude još sočnija, premažite je maslinovim uljem i ostavite u marinadi sa začinima najmanje 30 minuta pijre pečenja.
Priprema:
Pripremite piletinu
Posolite i pobiberite pileća prsa. Utrljajte 1/2 kašičice paprike i 1 kašiku biljnog ulja. Grilujte ili pecite piletinu 12–15 minuta, dok ne dobije zlatnu boju i bude potpuno pečena. Ostavite da se malo ohladi, a zatim isjecite na trakice.
Pripremite povrće
Operite i isjecite paprike i paradajz na kockice. Isjecite crveni luk na tanke kolutove. Isjecite kisele šljive na četvrtine.
Sastavite salatu
U velikoj činiji pomiješajte svo povrće i šljive. Dodajte grilovanu piletinu. Posolite, pobiberite i prelijte 4 kašike biljnog ulja. Dobro promiješajte i pospite sitno sjeckanim peršunom.
Serviranje:
Poslužite odmah, uz krišku domaćeg hljeba ili lagani preliv po želji.
Prijatno!
(Stvar ukusa/Mondo)