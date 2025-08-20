Sočne tikvice sa mljevenim mesom u pikantnom sosu

Tikvice sa mljevenim mesom su brzo pripremljeno glavno jelo koje oduševljava sočnim ukusom i aromatičnim sosom.

Izvor: Printscreen/Youtube/Alina FooDee

Tikvice sa mljevenim mesom su jelo koje se brzo priprema i ima bogat, pun ukus. Posebnu aromu daje mu sos od soje, meda i začina koji meso i povrće pretvara u pravo gurmansko zadovoljstvo. Idealno je za ručak ili večeru kada želite nešto lagano, a opet zasitno.

Osnovne informacije:

Kuhinja: Azijska

Tip jela: Glavno jelo

Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta

Kalorije po porciji: oko 320 kcal

Broj porcija: 4

Nivo težine pripreme: Srednje

Sastojci:

650 g mljevene govedine

2 tikvice

1 šargarepa

200 g šampinjona

3 čena bijelog luka

1 kašičica svežeg đumbira (ili 0,5 kašičice suvog)

4 kašike soja sosa (ili po ukusu)

2 kašike kečapa

Ljuta crvena paprika – po ukusu

1 kašika meda

Savjet: Ako volite intenzivniji ukus, dodajte malo susamovog ulja ili pospite susamom prije serviranja.

Priprema:

Priprema povrća i mesa:

Isjeckajte tikvice, šargarepu i šampinjone na sitnije komade. U šerpi ili dubljem tiganju propržite mljevenu govedinu dok ne promeni boju. Dodajte povrće i kratko prodinstajte.

Priprema sosa:

U posebnoj posudi pomiješajte soja sos, kečap, med, izgnječeni beli luk, đumbir i ljutu papriku.

Spajanje i kuvanje:

Prelijte meso i povrće pripremljenim sosom, promiješajte i kuvajte još 5–7 minuta dok se ukusi ne sjedine.

Serviranje:

Poslužite toplo, uz kuvani pirinač ili testeninu, a možete dodati i svežu salatu za laganiji obrok.

