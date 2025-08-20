Sočne tikvice sa mljevenim mesom u pikantnom sosu

Tikvice sa mljevenim mesom su brzo pripremljeno glavno jelo koje oduševljava sočnim ukusom i aromatičnim sosom.
Tikvice sa mljevenim mesom su jelo koje se brzo priprema i ima bogat, pun ukus. Posebnu aromu daje mu sos od soje, meda i začina koji meso i povrće pretvara u pravo gurmansko zadovoljstvo. Idealno je za ručak ili večeru kada želite nešto lagano, a opet zasitno.
Osnovne informacije:
Kuhinja: Azijska
Tip jela: Glavno jelo
Ukupno vrijeme pripreme: 35 minuta
Kalorije po porciji: oko 320 kcal
Broj porcija: 4
Nivo težine pripreme: Srednje
Sastojci:
- 650 g mljevene govedine
- 2 tikvice
- 1 šargarepa
- 200 g šampinjona
- 3 čena bijelog luka
- 1 kašičica svežeg đumbira (ili 0,5 kašičice suvog)
- 4 kašike soja sosa (ili po ukusu)
- 2 kašike kečapa
- Ljuta crvena paprika – po ukusu
- 1 kašika meda
Ako volite intenzivniji ukus, dodajte malo susamovog ulja ili pospite susamom prije serviranja.
Priprema:
Priprema povrća i mesa:
Isjeckajte tikvice, šargarepu i šampinjone na sitnije komade. U šerpi ili dubljem tiganju propržite mljevenu govedinu dok ne promeni boju. Dodajte povrće i kratko prodinstajte.
Priprema sosa:
U posebnoj posudi pomiješajte soja sos, kečap, med, izgnječeni beli luk, đumbir i ljutu papriku.
Spajanje i kuvanje:
Prelijte meso i povrće pripremljenim sosom, promiješajte i kuvajte još 5–7 minuta dok se ukusi ne sjedine.
Serviranje:
Poslužite toplo, uz kuvani pirinač ili testeninu, a možete dodati i svežu salatu za laganiji obrok.
