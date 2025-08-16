logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kremaste zapečene makarone sa piletinom i sirom

Kremaste zapečene makarone sa piletinom i sirom

Autor mondo.ba
0

Kremaste zapečene makarone sa piletinom su savršen obrok koji spaja sočnu piletinu, šareno povrće i bogat sos od sira.

Zapečene makarone sa piletinom i sirom Izvor: Printscreen/Youtube/Yes I Can Cook

Sastojci:

Za crveni sos sa piletinom:

  • 200 g pilećih filea, isječenih na kockice
  • 1 čen bijelog luka, izgnječen
  • so, biber ljuta tucana i mlevena paprika po ukusu
  • peršun 
  • 2 kašike paradajz paste
  • 2 kašike kečapa

Za povrće:

  • 1 crveni luk
  • ½ male glavice kupusa
  • 1 šargarepa
  • 1 zelena paprika

Za bijeli sos:

  • 2 kašike putera
  • 1 kašika brašna
  • 2 šolje mlijeka
  • so i biber po ukusu
  • rendani čedar ili kačkavalj po ukusu

Ostalo:

  • 350 g kuvanih makarona
  • dodatni rendani kačkavalj za slojeve i posipanje

Priprema:

Ove makarone kombinuju sočnu piletinu, šareno povrće i kremasti sos sa sirom, stvarajući bogat i ukusan obrok. Savršene su za ručak ili večeru i lako se prilagođavaju vašim ukusima. Zapečene do zlatne boje, oduševiće cijelu porodicu.

Savjet:

Koristite razne vrste sira u bijelom sosu za bogatiji ukus i kremastiju teksturu, a povrće ne pržite predugo da zadrži hrskavost.

Propržite piletinu u tiganju dok ne dobije lijepu boju. Dodajte izgnječeni bijeli luk, so, biber, papriku tucanu i mljevenu i peršun, pa dobro promješajte. Dodajte paradajz pastu i kečap, poklopite i krčkajte 5 minuta.

Crveni luk, kupus, šargarepu i zelenu papriku isjeckajte na tanke trake, dodajte u tiganj sa mesom i pržite dok povrće ne omekša.

U drugom tiganju otopite puter, dodajte brašno i propržite kratko. Postepeno dodajte mlijeko, mešajući da se ne stvore grudvice. Začinite solju i biberom, a na kraju dodajte rendani čedar ili kačkavalj po ukusu.

U vatrostalnu posudu stavite pola kuvanih makarona. Prelijte par kašika belog sosa i pospite rendanim kačkavaljem. Rasporedite crveni sos sa mesom i povrćem, dodajte ostatak makarona, prelijte bijelim sosom i pospite još sira. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C dok se sir ne rastopi i dobije zlatnu, hrskavu koricu (oko 20–25 minuta).

(MONDO) 

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA