Kremaste zapečene makarone sa piletinom i sirom

Kremaste zapečene makarone sa piletinom su savršen obrok koji spaja sočnu piletinu, šareno povrće i bogat sos od sira.
Sastojci:
Za crveni sos sa piletinom:
- 200 g pilećih filea, isječenih na kockice
- 1 čen bijelog luka, izgnječen
- so, biber ljuta tucana i mlevena paprika po ukusu
- peršun
- 2 kašike paradajz paste
- 2 kašike kečapa
Za povrće:
- 1 crveni luk
- ½ male glavice kupusa
- 1 šargarepa
- 1 zelena paprika
Za bijeli sos:
- 2 kašike putera
- 1 kašika brašna
- 2 šolje mlijeka
- so i biber po ukusu
- rendani čedar ili kačkavalj po ukusu
Ostalo:
- 350 g kuvanih makarona
- dodatni rendani kačkavalj za slojeve i posipanje
Priprema:
Ove makarone kombinuju sočnu piletinu, šareno povrće i kremasti sos sa sirom, stvarajući bogat i ukusan obrok. Savršene su za ručak ili večeru i lako se prilagođavaju vašim ukusima. Zapečene do zlatne boje, oduševiće cijelu porodicu.
Koristite razne vrste sira u bijelom sosu za bogatiji ukus i kremastiju teksturu, a povrće ne pržite predugo da zadrži hrskavost.
Propržite piletinu u tiganju dok ne dobije lijepu boju. Dodajte izgnječeni bijeli luk, so, biber, papriku tucanu i mljevenu i peršun, pa dobro promješajte. Dodajte paradajz pastu i kečap, poklopite i krčkajte 5 minuta.
Crveni luk, kupus, šargarepu i zelenu papriku isjeckajte na tanke trake, dodajte u tiganj sa mesom i pržite dok povrće ne omekša.
U drugom tiganju otopite puter, dodajte brašno i propržite kratko. Postepeno dodajte mlijeko, mešajući da se ne stvore grudvice. Začinite solju i biberom, a na kraju dodajte rendani čedar ili kačkavalj po ukusu.
U vatrostalnu posudu stavite pola kuvanih makarona. Prelijte par kašika belog sosa i pospite rendanim kačkavaljem. Rasporedite crveni sos sa mesom i povrćem, dodajte ostatak makarona, prelijte bijelim sosom i pospite još sira. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C dok se sir ne rastopi i dobije zlatnu, hrskavu koricu (oko 20–25 minuta).
(MONDO)