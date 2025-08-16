Kremaste zapečene makarone sa piletinom i sirom

Kremaste zapečene makarone sa piletinom su savršen obrok koji spaja sočnu piletinu, šareno povrće i bogat sos od sira.

Izvor: Printscreen/Youtube/Yes I Can Cook

Sastojci:

Za crveni sos sa piletinom:

200 g pilećih filea, isječenih na kockice

1 čen bijelog luka, izgnječen

so, biber ljuta tucana i mlevena paprika po ukusu

peršun

2 kašike paradajz paste

2 kašike kečapa

Za povrće:

1 crveni luk

½ male glavice kupusa

1 šargarepa

1 zelena paprika

Za bijeli sos:

2 kašike putera

1 kašika brašna

2 šolje mlijeka

so i biber po ukusu

rendani čedar ili kačkavalj po ukusu

Ostalo:

350 g kuvanih makarona

dodatni rendani kačkavalj za slojeve i posipanje

Priprema:

Ove makarone kombinuju sočnu piletinu, šareno povrće i kremasti sos sa sirom, stvarajući bogat i ukusan obrok. Savršene su za ručak ili večeru i lako se prilagođavaju vašim ukusima. Zapečene do zlatne boje, oduševiće cijelu porodicu.

Savjet: Koristite razne vrste sira u bijelom sosu za bogatiji ukus i kremastiju teksturu, a povrće ne pržite predugo da zadrži hrskavost.

Propržite piletinu u tiganju dok ne dobije lijepu boju. Dodajte izgnječeni bijeli luk, so, biber, papriku tucanu i mljevenu i peršun, pa dobro promješajte. Dodajte paradajz pastu i kečap, poklopite i krčkajte 5 minuta.

Crveni luk, kupus, šargarepu i zelenu papriku isjeckajte na tanke trake, dodajte u tiganj sa mesom i pržite dok povrće ne omekša.

U drugom tiganju otopite puter, dodajte brašno i propržite kratko. Postepeno dodajte mlijeko, mešajući da se ne stvore grudvice. Začinite solju i biberom, a na kraju dodajte rendani čedar ili kačkavalj po ukusu.

U vatrostalnu posudu stavite pola kuvanih makarona. Prelijte par kašika belog sosa i pospite rendanim kačkavaljem. Rasporedite crveni sos sa mesom i povrćem, dodajte ostatak makarona, prelijte bijelim sosom i pospite još sira. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C dok se sir ne rastopi i dobije zlatnu, hrskavu koricu (oko 20–25 minuta).

(MONDO)