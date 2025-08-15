logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Za tren oka: Brzi sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća, sira i jaja

Za tren oka: Brzi sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća, sira i jaja

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Brzinski sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća i sira savršen su način da u tren oka pripremite ukusan i zasitan obrok.

Sendviči iz rerne s domaćim namazom recept Izvor: Printscreen/Youtube/Smaczne dania

Sastojci:

  • 1 vekna hljeba (18 kriški)
  • 150 g sira (po izboru)
  • 2 tvrdo kuvana jajeta
  • 1 velika šargarepa (sirova)
  • 1 veza peršuna
  • 1 veza mirođije
  • 1–2 čena bijelog luka
  • Majonez po ukusu
  • So i biber po ukusu

Priprema:

Miris pečenog hljeba i svježina domaćeg namaza pretvoriće obične kriške u pravu poslasticu. Ovi sendviči su idealni kad želite brz, ali zasitan obrok, a pritom se spremaju bez mnogo muke i od sastojaka koje skoro svaka kuhinja ima.

Savjet:

Ako želite još bogatiji ukus, prije pečenja hljeb lagano premažite maslinovim uljem ili rastopljenim puterom.

Isjecite veknu na oko 18 kriški i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200°C oko 5–7 minuta, dok ne postanu blago hrskave.

Dok se hljeb peče, narendajte sir, šargarepu i kuvana jaja. Sitno isjeckajte peršun, mirođiju i bijeli luk. Sve pomiješajte u činiji. Dodajte majonez, pa sve dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu. Namažite kriške hljeba pripremljenim namazom. Poslužite odmah, dok su kriške još blago tople, a namaz svjež i mirisan.

(MONDO/Stvar ukusa)

Pročitajte još

Tagovi

sendvič Mondo kuhinja recept

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA