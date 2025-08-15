Za tren oka: Brzi sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća, sira i jaja

Brzinski sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća i sira savršen su način da u tren oka pripremite ukusan i zasitan obrok.

Izvor: Printscreen/Youtube/Smaczne dania

Sastojci:

1 vekna hljeba (18 kriški)

150 g sira (po izboru)

2 tvrdo kuvana jajeta

1 velika šargarepa (sirova)

1 veza peršuna

1 veza mirođije

1–2 čena bijelog luka

Majonez po ukusu

So i biber po ukusu

Priprema:

Miris pečenog hljeba i svježina domaćeg namaza pretvoriće obične kriške u pravu poslasticu. Ovi sendviči su idealni kad želite brz, ali zasitan obrok, a pritom se spremaju bez mnogo muke i od sastojaka koje skoro svaka kuhinja ima.

Savjet: Ako želite još bogatiji ukus, prije pečenja hljeb lagano premažite maslinovim uljem ili rastopljenim puterom.

Isjecite veknu na oko 18 kriški i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200°C oko 5–7 minuta, dok ne postanu blago hrskave.

Dok se hljeb peče, narendajte sir, šargarepu i kuvana jaja. Sitno isjeckajte peršun, mirođiju i bijeli luk. Sve pomiješajte u činiji. Dodajte majonez, pa sve dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu. Namažite kriške hljeba pripremljenim namazom. Poslužite odmah, dok su kriške još blago tople, a namaz svjež i mirisan.

(MONDO/Stvar ukusa)