Za tren oka: Brzi sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća, sira i jaja

Brzinski sendviči iz rerne sa domaćim namazom od povrća i sira savršen su način da u tren oka pripremite ukusan i zasitan obrok.
Sastojci:
- 1 vekna hljeba (18 kriški)
- 150 g sira (po izboru)
- 2 tvrdo kuvana jajeta
- 1 velika šargarepa (sirova)
- 1 veza peršuna
- 1 veza mirođije
- 1–2 čena bijelog luka
- Majonez po ukusu
- So i biber po ukusu
Priprema:
Miris pečenog hljeba i svježina domaćeg namaza pretvoriće obične kriške u pravu poslasticu. Ovi sendviči su idealni kad želite brz, ali zasitan obrok, a pritom se spremaju bez mnogo muke i od sastojaka koje skoro svaka kuhinja ima.
Ako želite još bogatiji ukus, prije pečenja hljeb lagano premažite maslinovim uljem ili rastopljenim puterom.
Isjecite veknu na oko 18 kriški i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200°C oko 5–7 minuta, dok ne postanu blago hrskave.
Dok se hljeb peče, narendajte sir, šargarepu i kuvana jaja. Sitno isjeckajte peršun, mirođiju i bijeli luk. Sve pomiješajte u činiji. Dodajte majonez, pa sve dobro promiješajte. Posolite i pobiberite po ukusu. Namažite kriške hljeba pripremljenim namazom. Poslužite odmah, dok su kriške još blago tople, a namaz svjež i mirisan.
(MONDO/Stvar ukusa)