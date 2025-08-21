logo
Pasta u sosu od korijandera i indijskog oraha

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Kremasta testenina sa korijanderom i indijskim orasima prava je eksplozija ukusa i boja.

Pasta u sosu od korijandera i indijskog oraha Izvor: Printscreen/Youtube/Vegan Cocotte

Ova tjestenina spaja blage, kremaste note indijskih oraha sa svježinom korijandera i limete. Sos je svilenkast i aromatičan, a blagi ljutkasti ton halapenjo papričice daje mu zanimljivu notu. Priprema je brza, a jelo je osvježavajuće i idealno za lagani ručak ili večeru.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: glavno jelo / testenina

Ukupno vreme pripreme: 25–30 min

Broj porcija: 2–3

Kalorije po porciji: oko 420 kcal

Nivo težine: lako

Sastojci:

Za testeninu

  • 200 g tjestenine

Za sos

  • 30 g svježeg korijandera 
  • 30 g sirovih indijskih oraha
  • 2 mala čena bijelog luka
  • ½ male halapenjo papričice, očišćene od sjemenki i isječene na kriške
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • Sok od 1 male limete
  • 1 kašika agavinog sirupa
  • ¼ kašičice soli
  • ¼ kašičice svježe mljevenog crnog bibera
Savjet:

Za intenzivniju aromu, koristite svjež, mlad korijander i nemojte prekuvati bijeli luk u blenderu – tako će sos ostati svijetao i pun ukusa.

Priprema:

Kuvanje testenine

Dovedite vodu do ključanja u velikoj šerpi, obilno posolite. Kuvajte testeninu dok ne postane al dente prema uputstvu na pakovanju. Neposredno prije nego što je ocjedite, odvojite 1 šolju vode od skrobnog kuvanja i sačuvajte je sa strane.

Priprema sosa

U blenderu ili procesoru hrane pomiješajte korijander, indijske orahe, bijeli luk, halapenjo, maslinovo ulje, sok od limete, agavin sirup, so i biber. Pulsirajte dok smjesa ne postane sitno isjeckana. Dodajte ½ šolje sačuvane vode od testenine i blendirajte dok sos ne postane svilenkast i jarko zelen.

Kombinovanje sa testeninom

Vratite ocjeđenu testeninu u šerpu i dobro promešajte sa kremastim sosom od korijandera. Po potrebi dodajte još malo vode od testenine da svaki rezanac bude sjajan i dobro obložen. Prilagodite začine po ukusu i odmah poslužite.

Prijatno!

(MONDO)

