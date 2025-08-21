Pasta u sosu od korijandera i indijskog oraha

Kremasta testenina sa korijanderom i indijskim orasima prava je eksplozija ukusa i boja.

Izvor: Printscreen/Youtube/Vegan Cocotte

Ova tjestenina spaja blage, kremaste note indijskih oraha sa svježinom korijandera i limete. Sos je svilenkast i aromatičan, a blagi ljutkasti ton halapenjo papričice daje mu zanimljivu notu. Priprema je brza, a jelo je osvježavajuće i idealno za lagani ručak ili večeru.

Osnovne informacije

Kuhinja: italijanska

Tip jela: glavno jelo / testenina

Ukupno vreme pripreme: 25–30 min

Broj porcija: 2–3

Kalorije po porciji: oko 420 kcal

Nivo težine: lako

Sastojci:

Za testeninu

200 g tjestenine

Za sos

30 g svježeg korijandera

30 g sirovih indijskih oraha

2 mala čena bijelog luka

½ male halapenjo papričice, očišćene od sjemenki i isječene na kriške

4 kašike maslinovog ulja

Sok od 1 male limete

1 kašika agavinog sirupa

¼ kašičice soli

¼ kašičice svježe mljevenog crnog bibera

Savjet: Za intenzivniju aromu, koristite svjež, mlad korijander i nemojte prekuvati bijeli luk u blenderu – tako će sos ostati svijetao i pun ukusa.

Priprema:

Kuvanje testenine

Dovedite vodu do ključanja u velikoj šerpi, obilno posolite. Kuvajte testeninu dok ne postane al dente prema uputstvu na pakovanju. Neposredno prije nego što je ocjedite, odvojite 1 šolju vode od skrobnog kuvanja i sačuvajte je sa strane.

Priprema sosa

U blenderu ili procesoru hrane pomiješajte korijander, indijske orahe, bijeli luk, halapenjo, maslinovo ulje, sok od limete, agavin sirup, so i biber. Pulsirajte dok smjesa ne postane sitno isjeckana. Dodajte ½ šolje sačuvane vode od testenine i blendirajte dok sos ne postane svilenkast i jarko zelen.

Kombinovanje sa testeninom

Vratite ocjeđenu testeninu u šerpu i dobro promešajte sa kremastim sosom od korijandera. Po potrebi dodajte još malo vode od testenine da svaki rezanac bude sjajan i dobro obložen. Prilagodite začine po ukusu i odmah poslužite.

Prijatno!

(MONDO)