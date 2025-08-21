Pasta u sosu od korijandera i indijskog oraha

Kremasta testenina sa korijanderom i indijskim orasima prava je eksplozija ukusa i boja.
Ova tjestenina spaja blage, kremaste note indijskih oraha sa svježinom korijandera i limete. Sos je svilenkast i aromatičan, a blagi ljutkasti ton halapenjo papričice daje mu zanimljivu notu. Priprema je brza, a jelo je osvježavajuće i idealno za lagani ručak ili večeru.
Osnovne informacije
Kuhinja: italijanska
Tip jela: glavno jelo / testenina
Ukupno vreme pripreme: 25–30 min
Broj porcija: 2–3
Kalorije po porciji: oko 420 kcal
Nivo težine: lako
Sastojci:
Za testeninu
- 200 g tjestenine
Za sos
- 30 g svježeg korijandera
- 30 g sirovih indijskih oraha
- 2 mala čena bijelog luka
- ½ male halapenjo papričice, očišćene od sjemenki i isječene na kriške
- 4 kašike maslinovog ulja
- Sok od 1 male limete
- 1 kašika agavinog sirupa
- ¼ kašičice soli
- ¼ kašičice svježe mljevenog crnog bibera
Za intenzivniju aromu, koristite svjež, mlad korijander i nemojte prekuvati bijeli luk u blenderu – tako će sos ostati svijetao i pun ukusa.
Priprema:
Kuvanje testenine
Dovedite vodu do ključanja u velikoj šerpi, obilno posolite. Kuvajte testeninu dok ne postane al dente prema uputstvu na pakovanju. Neposredno prije nego što je ocjedite, odvojite 1 šolju vode od skrobnog kuvanja i sačuvajte je sa strane.
Priprema sosa
U blenderu ili procesoru hrane pomiješajte korijander, indijske orahe, bijeli luk, halapenjo, maslinovo ulje, sok od limete, agavin sirup, so i biber. Pulsirajte dok smjesa ne postane sitno isjeckana. Dodajte ½ šolje sačuvane vode od testenine i blendirajte dok sos ne postane svilenkast i jarko zelen.
Kombinovanje sa testeninom
Vratite ocjeđenu testeninu u šerpu i dobro promešajte sa kremastim sosom od korijandera. Po potrebi dodajte još malo vode od testenine da svaki rezanac bude sjajan i dobro obložen. Prilagodite začine po ukusu i odmah poslužite.
Prijatno!
(MONDO)