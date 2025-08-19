logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brzi kolačići sa kupinama i bademima bez pečenja – jednostavan recept od samo tri sastojka

Brzi kolačići sa kupinama i bademima bez pečenja – jednostavan recept od samo tri sastojka

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Ovi kolačići sa kupinama i bademima su savršeni za brzu i zdravu poslasticu.

kolačići sa kupinama i bademima bez pečenja Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Sastojci:

  • 80 g zrelih, slatkih kupina (ili drugog bobičastog voća)
  • 50 g mlijeka u prahu (poluobranog ili celog)
  • 170 g cijelih badema 

Priprema:

Ljetna poslastica koja se pravi brzo i lako, a spaja sočne kupine i hrskave bademe u savršenom zalogaju. Idealan recept kada želite nešto slatko, bez pečenja i komplikovanja. Ovi kolačići su ukusni i sutradan, ako uspijete da ih sačuvate.

150 g badema usitnite u blenderu u prah, pa odvojite trećinu za dekoraciju. Zatim u blender dodajte kupine, mleko u prahu i preostale cijele bademe pa kratko promiješajte da se sastojci sjedine. Treba da dobijete ljepljivu masu sa komadićima badema.

Od smese oblikujte kolačiće. Pospite ih bademima i ostavite u frižideru najmanje 2 sata da se stegnu.

Ako koristite mekše voće, smjesa može biti vlažnija – u tom slučaju dodajte još malo mlijeka u prahu dok ne postignete željenu čvrstinu.

(MONDO/Stvar ukusa)

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA