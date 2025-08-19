Brzi kolačići sa kupinama i bademima bez pečenja – jednostavan recept od samo tri sastojka

Ovi kolačići sa kupinama i bademima su savršeni za brzu i zdravu poslasticu.

Izvor: Printscreen/Youtube/One day recipe

Sastojci:

80 g zrelih, slatkih kupina (ili drugog bobičastog voća)

50 g mlijeka u prahu (poluobranog ili celog)

170 g cijelih badema

Priprema:

Ljetna poslastica koja se pravi brzo i lako, a spaja sočne kupine i hrskave bademe u savršenom zalogaju. Idealan recept kada želite nešto slatko, bez pečenja i komplikovanja. Ovi kolačići su ukusni i sutradan, ako uspijete da ih sačuvate.

150 g badema usitnite u blenderu u prah, pa odvojite trećinu za dekoraciju. Zatim u blender dodajte kupine, mleko u prahu i preostale cijele bademe pa kratko promiješajte da se sastojci sjedine. Treba da dobijete ljepljivu masu sa komadićima badema.

Od smese oblikujte kolačiće. Pospite ih bademima i ostavite u frižideru najmanje 2 sata da se stegnu.

Ako koristite mekše voće, smjesa može biti vlažnija – u tom slučaju dodajte još malo mlijeka u prahu dok ne postignete željenu čvrstinu.

(MONDO/Stvar ukusa)