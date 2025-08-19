Brzi kolačići sa kupinama i bademima bez pečenja – jednostavan recept od samo tri sastojka

Ovi kolačići sa kupinama i bademima su savršeni za brzu i zdravu poslasticu.
Sastojci:
- 80 g zrelih, slatkih kupina (ili drugog bobičastog voća)
- 50 g mlijeka u prahu (poluobranog ili celog)
- 170 g cijelih badema
Priprema:
Ljetna poslastica koja se pravi brzo i lako, a spaja sočne kupine i hrskave bademe u savršenom zalogaju. Idealan recept kada želite nešto slatko, bez pečenja i komplikovanja. Ovi kolačići su ukusni i sutradan, ako uspijete da ih sačuvate.
150 g badema usitnite u blenderu u prah, pa odvojite trećinu za dekoraciju. Zatim u blender dodajte kupine, mleko u prahu i preostale cijele bademe pa kratko promiješajte da se sastojci sjedine. Treba da dobijete ljepljivu masu sa komadićima badema.
Od smese oblikujte kolačiće. Pospite ih bademima i ostavite u frižideru najmanje 2 sata da se stegnu.
Ako koristite mekše voće, smjesa može biti vlažnija – u tom slučaju dodajte još malo mlijeka u prahu dok ne postignete željenu čvrstinu.
(MONDO/Stvar ukusa)