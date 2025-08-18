logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Slojevita pileća salata sa krastavcima i sirom

Slojevita pileća salata sa krastavcima i sirom

Autor mondo.ba
0

Slojevita pileća salata sa krastavcima i sirom je dekorativno i osvježavajuće jelo koje se savršeno uklapa na svečanoj trpezi.

Pileća salata sa krastavcima i sirom Izvor: Printscreen/Youtube/ВІКА -Простые Рецепты

Sastojci:

  • 300 g pilećeg filea
  • 4 jajeta
  • 150 g tvrdog sira
  • 2 sveža krastavca
  • 2 kisela krastavca
  • 150 g majoneza (može 50/50 sa pavlakom)
  • so, biber – po ukusu
  • ½ kašičice dimljene ili obične paprike
  • začini za piletinu – po ukusu
  • svježa mirođija– za dekoraciju

Priprema:

Sočna piletina, osvježavajući krastavci i bogati sir složeni su tako da svaki zalogaj donosi pun ukus. Ova salata nije samo ukusna, već i prava zvijezda stola zahvaljujući slojevima koji se vide kroz prozirnu činiju. Hladite je prije serviranja da bi ukusi bili još izraženiji.

Savjet:

Ne mažite sloj sa krastavcima kako bi zadržali hrskavost i svježinu.

Isjecite pileći file na kriške, začinite solju, začinima i paprikom. Ispržite meso po 1 minut sa svake strane, uvijte u foliju i ostavite da se ohladi. Isecite piletinu na kockice, poređajte kao prvi sloj i premažite majonezom.

Izrendajte jaja na krupno, složite kao drugi sloj i premažite majonezom. Isjecite svježe i kisele krastavce na kockice, kisele lagano ocijedite, pomešajte i složite kao treći sloj (ne mažite majonezom).

Izrendajte sir na krupno, složite kao četvrti sloj i premažite majonezom. Pospite sitno rendanim sirom i ukrasite mirođijom. Ohladite salatu 1–2 sata prije serviranja.

(MONDO)

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA