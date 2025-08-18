Slojevita pileća salata sa krastavcima i sirom je dekorativno i osvježavajuće jelo koje se savršeno uklapa na svečanoj trpezi.
Sastojci:
- 300 g pilećeg filea
- 4 jajeta
- 150 g tvrdog sira
- 2 sveža krastavca
- 2 kisela krastavca
- 150 g majoneza (može 50/50 sa pavlakom)
- so, biber – po ukusu
- ½ kašičice dimljene ili obične paprike
- začini za piletinu – po ukusu
- svježa mirođija– za dekoraciju
Priprema:
Sočna piletina, osvježavajući krastavci i bogati sir složeni su tako da svaki zalogaj donosi pun ukus. Ova salata nije samo ukusna, već i prava zvijezda stola zahvaljujući slojevima koji se vide kroz prozirnu činiju. Hladite je prije serviranja da bi ukusi bili još izraženiji.
Ne mažite sloj sa krastavcima kako bi zadržali hrskavost i svježinu.
Isjecite pileći file na kriške, začinite solju, začinima i paprikom. Ispržite meso po 1 minut sa svake strane, uvijte u foliju i ostavite da se ohladi. Isecite piletinu na kockice, poređajte kao prvi sloj i premažite majonezom.
Izrendajte jaja na krupno, složite kao drugi sloj i premažite majonezom. Isjecite svježe i kisele krastavce na kockice, kisele lagano ocijedite, pomešajte i složite kao treći sloj (ne mažite majonezom).
Izrendajte sir na krupno, složite kao četvrti sloj i premažite majonezom. Pospite sitno rendanim sirom i ukrasite mirođijom. Ohladite salatu 1–2 sata prije serviranja.
(MONDO)