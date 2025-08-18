Slojevita pileća salata sa krastavcima i sirom je dekorativno i osvježavajuće jelo koje se savršeno uklapa na svečanoj trpezi.

Izvor: Printscreen/Youtube/ВІКА -Простые Рецепты

Sastojci:

300 g pilećeg filea

4 jajeta

150 g tvrdog sira

2 sveža krastavca

2 kisela krastavca

150 g majoneza (može 50/50 sa pavlakom)

so, biber – po ukusu

½ kašičice dimljene ili obične paprike

začini za piletinu – po ukusu

svježa mirođija– za dekoraciju

Priprema:

Sočna piletina, osvježavajući krastavci i bogati sir složeni su tako da svaki zalogaj donosi pun ukus. Ova salata nije samo ukusna, već i prava zvijezda stola zahvaljujući slojevima koji se vide kroz prozirnu činiju. Hladite je prije serviranja da bi ukusi bili još izraženiji.

Savjet: Ne mažite sloj sa krastavcima kako bi zadržali hrskavost i svježinu.

Isjecite pileći file na kriške, začinite solju, začinima i paprikom. Ispržite meso po 1 minut sa svake strane, uvijte u foliju i ostavite da se ohladi. Isecite piletinu na kockice, poređajte kao prvi sloj i premažite majonezom.

Izrendajte jaja na krupno, složite kao drugi sloj i premažite majonezom. Isjecite svježe i kisele krastavce na kockice, kisele lagano ocijedite, pomešajte i složite kao treći sloj (ne mažite majonezom).

Izrendajte sir na krupno, složite kao četvrti sloj i premažite majonezom. Pospite sitno rendanim sirom i ukrasite mirođijom. Ohladite salatu 1–2 sata prije serviranja.

(MONDO)