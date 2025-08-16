logo
Drugačiji nedjeljni ručak: Piletina u sosu od senfa i meda

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Isprobajte recept za piletinu u sosu od senfa i meda sa hrskavim pečenim krompirom – jednostavan, brz i ukusan obrok za cijelu porodicu.

Piletina u sosu od senfa i meda recept Izvor: Shutterstock

Sastojci:

Za piletinu:

  • 4 pileća fileta (oko 600–700 g)
  • 2 kašike senfa
  • 2 kašike meda
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 čena bijelog luka, sitno sjeckana
  • So i biber po ukusu
  • 1 kašika svježeg peršuna, sjeckanog (za dekoraciju)

Za krompir:

  • 800 g krompira
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • So i biber po ukusu
  • 1 kašičica suvog ruzmarina ili timijana

Priprema:

Brza, sočna i aromatična piletina u kombinaciji sa hrskavim krompirom čini ručak kojem se niko ne može odupreti. Sos od senfa i meda daje slatko-pikantan kontrast, dok pečeni krompir upotpunjuje obrok i čini ga savršenim za svaku priliku.

Savjet:

Za još intenzivniji ukus, sos možete pripremiti unaprijed i ostaviti da odstoji 10–15 minuta prije pečenja piletine. Tako se ukusi bolje prožmu, a meso ostaje sočno i aromatično.

Zagrijte rernu na 200°C.

Krompir oljuštite i isjecite na kocke, kriške ili kolutove. Pomiješajte sa maslinovim uljem, solju, biberom i začinskim biljem. Pecite u plehu 25–30 minuta dok ne postane hrskav i zlatno braon.

U međuvremenu pripremite sos: u maloj činiji sjedinite senf, med, maslinovo ulje, bijeli luk, so i biber. Pileće filete stavite u tiganj sa malo ulja i pecite 5–6 minuta sa svake strane dok ne dobiju zlatno braon boju. Smanjite vatru, prelijte piletinu sosom od senfa i meda i kuvajte još 3–4 minuta da se sos zgusne i obavije meso.

Poslužite piletinu uz pečeni krompir i pospite sjeckanim peršunom.

(MONDO/Stvar ukusa)

