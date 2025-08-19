Kako da limun pusti više soka? Jednostavan trik koji mijenja sve

Kada limun neće da sarađuje – evo šta da uradite.

Izvor: Shutterstock

Sigurno vam se makar jednom dogodilo da tokom pripreme omiljenog jela, kolača ili letnjeg napitka posegnete za limunom – a iz njega jedva da iscijedite par kapi. Taman kada je najpotrebnije, limun kao da se „zatvori“ i ostane tvrd, suv i škrt na soku. Iako spolja djeluje sočno, iznutra vas razočara. Dobra vijest je da postoji vrlo jednostavan trik kojim možete riješiti ovaj problem u svega pola minuta.

Jedan od najefikasnijih načina da se iz limuna izvuče maksimum jeste – kratko zagrijavanje u mikrotalasnoj. Cijeli, neisječeni limun stavite u mikrotalasnu pećnicu i zagrijavate ga 20 do 30 sekundi na visokoj temperaturi. Za to vrijeme, toplotom će se opustiti vlakna unutar ploda i omekšati unutrašnjost, čime se omogućava da sok lakše iscuri prilikom cijeđenja. Važno je ne pretjerivati sa vremenom, jer predugo zagrijavanje može da isuši limun i postigne suprotan efekat.

Savjet: Još jedan savet koji se često prenosi među kuvarima jeste da limun isječete ne po sredini, već po dužini – tada se, vjerovali ili ne, može iscijediti više soka. A ako želite da izvučete baš svaki mililitar, koristite cjediljku sa metalnim „zubcima“ jer mehanički dodatno lomi unutrašnju strukturu.

Ako nemate mikrotalasnu, postoji još nekoliko rješenja koja pomažu. Prvo, prije cijeđenja limuna uvijek ga dobro izrolajte dlanom po čvrstoj podlozi – to dodatno lomi unutrašnje opne i oslobađa sok. Takođe, limun se može potopiti u vruću vodu na minut do dva, što ima sličan efekat kao mikrotalasna – omekšava plod i olakšava cijeđenje.

Dakle, prije nego što se iznervirate zbog suvog limuna, samo ga kratko zagrijte ili primijenite neki od ovih malih trikova. Nema više razočaranja – samo sočni rezultati, taman onoliko koliko vam treba za savršen recept!

