Najbolji recept za pitu zeljanicu

Sočna zeljanica sa spanaćem i sirom savršen je domaći specijalitet.

Ova zeljanica je mekana, sočna i aromatična, baš kao kod kuće kod bake. Tanko razvijeno tijestoi bogat fil od spanaća i sira čine je idealnim obrokom ili užinom. Priprema je jednostavna, a rezultat je pita koja nestaje sa stola u sekundi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Ukupno vrijeme pripreme: 1 h

Broj porcija: 4–6

Kalorije po porciji: oko 280 kcal

Nivo težine: lako

Sastojci:

Za fil:

150 g sira

100 g očišćenog spanaća ili zelja

1 kašika pavlake

70 ml ulja

Za tijesto:

4 jajeta

7 g kvasca

350 g brašna

150 ml mlijeka

150 ml vode

malo soli i šećera

Savjet: Da pita bude sočna i mekana, fil ravnomjerno rasporedite i ne pretjerujte sa zeljem/spanaćem da tijesto ne bi omekšalo previše.

Priprema kvasnog tijesta:

Rastvorite kvasac u malo toplog mlijeka i vode sa prstohvatom šećera i sačekajte 5–10 minuta da se zapjeni. U veću činiju umutite jaja, dodajte ulje, so, pavlaku i mlijeko sa kvascem. Postepeno umiješajte brašno i zamijesite glatko, mekano tijesto. Pokrijte i ostavite na toplom 30–40 minuta da naraste.

Priprema fila:

Operite spanać/zelje, očistite i kratko blanširajte ili propržite na malo ulja dok ne uvene. Pomiješajte spanać/zelje sa sirom i po potrebi dodajte kašiku pavlake da fil bude kremast.

Sastavljanje i pečenje:

Podmažite pleh(25x30 cm) uljem ili obložite papirom za pečenje. Tijesto razvucite u pravougaonik i stavite u pleh. Preko tijesta rasporedite fil od spanaća i sira. Po želji možete saviti tijesto ili preklopiti ivice, da pita bude lijepo oblikovana. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

