Najbolji recept za pitu zeljanicu

Sočna zeljanica sa spanaćem i sirom savršen je domaći specijalitet.
Ova zeljanica je mekana, sočna i aromatična, baš kao kod kuće kod bake. Tanko razvijeno tijestoi bogat fil od spanaća i sira čine je idealnim obrokom ili užinom. Priprema je jednostavna, a rezultat je pita koja nestaje sa stola u sekundi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Ukupno vrijeme pripreme: 1 h
Broj porcija: 4–6
Kalorije po porciji: oko 280 kcal
Nivo težine: lako
Sastojci:
Za fil:
- 150 g sira
- 100 g očišćenog spanaća ili zelja
- 1 kašika pavlake
- 70 ml ulja
Za tijesto:
- 4 jajeta
- 7 g kvasca
- 350 g brašna
- 150 ml mlijeka
- 150 ml vode
- malo soli i šećera
Da pita bude sočna i mekana, fil ravnomjerno rasporedite i ne pretjerujte sa zeljem/spanaćem da tijesto ne bi omekšalo previše.
Priprema:
Priprema kvasnog tijesta:
Rastvorite kvasac u malo toplog mlijeka i vode sa prstohvatom šećera i sačekajte 5–10 minuta da se zapjeni. U veću činiju umutite jaja, dodajte ulje, so, pavlaku i mlijeko sa kvascem. Postepeno umiješajte brašno i zamijesite glatko, mekano tijesto. Pokrijte i ostavite na toplom 30–40 minuta da naraste.
Priprema fila:
Operite spanać/zelje, očistite i kratko blanširajte ili propržite na malo ulja dok ne uvene. Pomiješajte spanać/zelje sa sirom i po potrebi dodajte kašiku pavlake da fil bude kremast.
Sastavljanje i pečenje:
Podmažite pleh(25x30 cm) uljem ili obložite papirom za pečenje. Tijesto razvucite u pravougaonik i stavite u pleh. Preko tijesta rasporedite fil od spanaća i sira. Po želji možete saviti tijesto ili preklopiti ivice, da pita bude lijepo oblikovana. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.
(Stvar ukusa/Mondo)