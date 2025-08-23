logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji recept za pitu zeljanicu

Najbolji recept za pitu zeljanicu

0

Sočna zeljanica sa spanaćem i sirom savršen je domaći specijalitet.

Najbolji recept za pitu zeljanicu Izvor: Printscreen/Youtube/Magia dalla cucina

Ova zeljanica je mekana, sočna i aromatična, baš kao kod kuće kod bake. Tanko razvijeno tijestoi bogat fil od spanaća i sira čine je idealnim obrokom ili užinom. Priprema je jednostavna, a rezultat je pita koja nestaje sa stola u sekundi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Ukupno vrijeme pripreme: 1 h

Broj porcija: 4–6

Kalorije po porciji: oko 280 kcal

Nivo težine: lako

Sastojci:

Za fil:

  • 150 g sira
  • 100 g očišćenog spanaća ili zelja
  • 1 kašika pavlake
  • 70 ml ulja

Za tijesto:

  • 4 jajeta
  • 7 g kvasca
  • 350 g brašna
  • 150 ml mlijeka
  • 150 ml vode
  • malo soli i šećera
Savjet:

Da pita bude sočna i mekana, fil ravnomjerno rasporedite i ne pretjerujte sa zeljem/spanaćem da tijesto ne bi omekšalo previše.

Priprema:

Priprema kvasnog tijesta:

Rastvorite kvasac u malo toplog mlijeka i vode  sa prstohvatom šećera i sačekajte 5–10 minuta da se zapjeni. U veću činiju umutite jaja, dodajte ulje, so, pavlaku i mlijeko sa kvascem. Postepeno umiješajte brašno i zamijesite glatko, mekano tijesto. Pokrijte i ostavite na toplom 30–40 minuta da naraste.

Priprema fila:

Operite spanać/zelje, očistite i kratko blanširajte ili propržite na malo ulja dok ne uvene. Pomiješajte spanać/zelje sa sirom i po potrebi dodajte kašiku pavlake da fil bude kremast.

Sastavljanje i pečenje:

Podmažite pleh(25x30 cm) uljem ili obložite papirom za pečenje. Tijesto razvucite u pravougaonik i stavite u pleh. Preko tijesta rasporedite fil od spanaća i sira. Po želji možete saviti tijesto ili preklopiti ivice, da pita bude lijepo oblikovana. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA