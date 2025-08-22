Slani bakin kolač sa povrćem

Slani bakin kolač je brzo jelo koje oduševljava bogatim ukusom svježeg povrća i kremastom strukturom od jogurta i putera.

Izvor: Printscreen/Youtube/leckere Waffeln

Slani bakin kolač se brzo priprema, a večera ili užina koja oduševljava bogatim ukusom povrća i blago kremastim slojem od jogurta i putera.

Osnovne informacije:

Kuhinja: Srpska

Tip jela: Večera

Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta

Kalorije po porciji: oko 220–250 kcal

Broj porcija: 4–6

Nivo težine pripreme: Lako

Sastojci:

3 jajeta

1 svježa šargarepa

1/2 svježe crvene paprike

Svježe zelene paprike po želji

Svjež mladi luk

1 svjež paradajz

Svjež bijeli luk

80 ml grčkog jogurta

30 g putera

80 g brašna

Savjet: Koristite svježe povrće i mladi luk za najbolji ukus, a možete dodati i malo sira po želji za bogatiji fil.

Priprema:

Priprema povrća i smjese:

Isjecite šargarepu, paprike, paradajz i mladi luk na sitne komade. Umutite jaja sa grčkim jogurtom, dodajte otopljeni puter i brašno, pa sjedinite u glatku smjesu.

Spajanje i pečenje:

Dodajte isjeckano povrće u smjesu i promiješajte. Sipajte u podmazan kalup i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta dok kolač ne porumeni i stegne se.

Serviranje:

Poslužite toplo ili mlako, sječeno na kocke ili kriške, idealno za doručak, užinu ili lagani ručak.

(MONDO/Stvar ukusa)