Slani bakin kolač sa povrćem

Slani bakin kolač se brzo priprema, a večera ili užina koja oduševljava bogatim ukusom povrća i blago kremastim slojem od jogurta i putera.
Osnovne informacije:
Kuhinja: Srpska
Tip jela: Večera
Ukupno vrijeme pripreme: 40 minuta
Kalorije po porciji: oko 220–250 kcal
Broj porcija: 4–6
Nivo težine pripreme: Lako
Sastojci:
- 3 jajeta
- 1 svježa šargarepa
- 1/2 svježe crvene paprike
- Svježe zelene paprike po želji
- Svjež mladi luk
- 1 svjež paradajz
- Svjež bijeli luk
- 80 ml grčkog jogurta
- 30 g putera
- 80 g brašna
Koristite svježe povrće i mladi luk za najbolji ukus, a možete dodati i malo sira po želji za bogatiji fil.
Priprema:
Priprema povrća i smjese:
Isjecite šargarepu, paprike, paradajz i mladi luk na sitne komade. Umutite jaja sa grčkim jogurtom, dodajte otopljeni puter i brašno, pa sjedinite u glatku smjesu.
Spajanje i pečenje:
Dodajte isjeckano povrće u smjesu i promiješajte. Sipajte u podmazan kalup i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta dok kolač ne porumeni i stegne se.
Serviranje:
Poslužite toplo ili mlako, sječeno na kocke ili kriške, idealno za doručak, užinu ili lagani ručak.
(MONDO/Stvar ukusa)