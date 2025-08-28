logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Paprike punjene krompirom u sosu od pavlake

Paprike punjene krompirom u sosu od pavlake

Autor mondo.ba
0

Paprike punjene krompirom su jelo koje spaja jednostavnost i toplinu domaće kuhinje. Brzo se sprema, a još brže pojede, pa ga vrijedi uvrstiti u redovan meni.

Recept za paprike punjene krompirom Izvor: Printscreen/Youtube/Mystic Kitchen

Ovo je starinski recept koji uvijek podsjeća na miris bakine kuhinje. Paprike punjene krompirom su jednostavno i ukusno jelo koje se lako sprema i još brže pojede. Najlepše su kada se posluže tople, uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko.

Sastojci:

  • 8 paprika srednje veličine
  • 800 g krompira
  • 1 mali crni luk
  • 1 šargarepa
  • 1 jaje
  • 30 g putera (mali komad)
  • 1 kašika sjeckanog peršuna
  • so i biber po ukusu
  • 200 ml pavlake za kuvanje
Savjet:

Ako volite jači ukus, u fil možete dodati i malo sira ili sitno sjeckane dimljene slanine.

Priprema:

Pripremite krompir

Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite u pire sa komadićem putera.

Dodajte povrće i začine

Sitno isjeckajte crni luk, izrendajte šargarepu pa ih dodajte u krompir. Umutite jaje, dodajte peršun, so i biber. Dobro izmešajte da se sve sjedini.

Napunite paprike

Operite paprike, izvadite semenke i napunite ih filom. Složite ih u tepsiju, a višak fila rasporedite oko paprika.

Pecite

Pokvasite papir za pečenje, zgužvajte ga i prekrijte tepsiju. Pecite oko 30 minuta na 250°C.

Završite sa pavlakom

Skinite papir, prelijte pavlakom za kuvanje i vratite u rernu još 5 minuta.

(MONDO) 

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA