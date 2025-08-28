Paprike punjene krompirom u sosu od pavlake

Paprike punjene krompirom su jelo koje spaja jednostavnost i toplinu domaće kuhinje. Brzo se sprema, a još brže pojede, pa ga vrijedi uvrstiti u redovan meni.

Ovo je starinski recept koji uvijek podsjeća na miris bakine kuhinje. Paprike punjene krompirom su jednostavno i ukusno jelo koje se lako sprema i još brže pojede. Najlepše su kada se posluže tople, uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko.

Sastojci:

8 paprika srednje veličine

800 g krompira

1 mali crni luk

1 šargarepa

1 jaje

30 g putera (mali komad)

1 kašika sjeckanog peršuna

so i biber po ukusu

200 ml pavlake za kuvanje

Savjet: Ako volite jači ukus, u fil možete dodati i malo sira ili sitno sjeckane dimljene slanine.

Priprema:

Pripremite krompir

Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite u pire sa komadićem putera.

Dodajte povrće i začine

Sitno isjeckajte crni luk, izrendajte šargarepu pa ih dodajte u krompir. Umutite jaje, dodajte peršun, so i biber. Dobro izmešajte da se sve sjedini.

Napunite paprike

Operite paprike, izvadite semenke i napunite ih filom. Složite ih u tepsiju, a višak fila rasporedite oko paprika.

Pecite

Pokvasite papir za pečenje, zgužvajte ga i prekrijte tepsiju. Pecite oko 30 minuta na 250°C.

Završite sa pavlakom

Skinite papir, prelijte pavlakom za kuvanje i vratite u rernu još 5 minuta.

