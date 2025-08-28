Paprike punjene krompirom u sosu od pavlake

Paprike punjene krompirom su jelo koje spaja jednostavnost i toplinu domaće kuhinje. Brzo se sprema, a još brže pojede, pa ga vrijedi uvrstiti u redovan meni.
Ovo je starinski recept koji uvijek podsjeća na miris bakine kuhinje. Paprike punjene krompirom su jednostavno i ukusno jelo koje se lako sprema i još brže pojede. Najlepše su kada se posluže tople, uz čašu jogurta ili kiselo mlijeko.
Sastojci:
- 8 paprika srednje veličine
- 800 g krompira
- 1 mali crni luk
- 1 šargarepa
- 1 jaje
- 30 g putera (mali komad)
- 1 kašika sjeckanog peršuna
- so i biber po ukusu
- 200 ml pavlake za kuvanje
Ako volite jači ukus, u fil možete dodati i malo sira ili sitno sjeckane dimljene slanine.
Priprema:
Pripremite krompir
Skuvajte krompir u ljusci, oljuštite i izgnječite u pire sa komadićem putera.
Dodajte povrće i začine
Sitno isjeckajte crni luk, izrendajte šargarepu pa ih dodajte u krompir. Umutite jaje, dodajte peršun, so i biber. Dobro izmešajte da se sve sjedini.
Napunite paprike
Operite paprike, izvadite semenke i napunite ih filom. Složite ih u tepsiju, a višak fila rasporedite oko paprika.
Pecite
Pokvasite papir za pečenje, zgužvajte ga i prekrijte tepsiju. Pecite oko 30 minuta na 250°C.
Završite sa pavlakom
Skinite papir, prelijte pavlakom za kuvanje i vratite u rernu još 5 minuta.
(MONDO)