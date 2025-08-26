logo
Najbolji recept za goveđi gulaš

Jednostavan recept za domaći gulaš sa govedinom, krompirom i povrćem – ukusno, zasitno i pravo jelo na kašiku za cijelu porodicu.

Recept za goveđi gulaš Izvor: Printscreen/Youtube/Hausgemacht und lecker

Gulaš je starinsko jelo koje uvijek lijepo zamiriše kuću dok se krčka. Meso, povrće i začini spajaju se u bogat sos pun ukusa. Ovo je jednostavna varijanta koja ne traži puno truda, a daje pravi domaći rezultat.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: Glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 20 minuta

Težina: Srednje lako

Sastojci:

  • 500 g govedine (isječene na kockice)
  • 2 srednje ili 1 velika šargarepa
  • 2 srednja ili 1 veliki crni luk
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 paprika
  • 3 krompira
  • 2 kašike paradajz pirea
  • 1/2 kašike soli
  • 1 kašičica mljevene paprike (slatke ili ljute)
  • 1 grančica ruzmarina
  • 1 lovorov list
  • Ulje (za prženje)
  • Voda ili povrtni/mesni bujon (po potrebi, da pokrije povrće i meso)
Savjet:

Uvijek dinstajte meso na jakoj vatri prije nego što dodate tečnost – tako će gulaš imati bogatiji ukus.

Priprema:

Priprema mesa

Isjecite govedinuna kockice. Ugrijte ulje u šerpi i propržite meso na jakoj vatri 4–5 minuta, dok ne dobije koricu.

Dodavanje povrća

Isjecite luk, šargarepu, papriku i bijeli luk. Dodajte ih u šerpu sa mesom i kratko propržite.

Kuvanje i dodavanje začina

Dodajte paradajz pire, mljevenu papriku, ruzmarin i lovorov list. Nalijte vodom ili bujonom da prekrije meso i povrće. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri 45 minuta.

Dodavanje krompira

Ogulite i isjecite krompir na kocke. Ubacite u gulaš i dospite još malo vode ili bujona, tek da prekrije krompir. Krčkajte još 20 minuta, dok krompir ne omekša, a gulaš se lijepo zgusne.

(Stvar ukusa/Mondo)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

