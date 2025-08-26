Najbolji recept za goveđi gulaš

Jednostavan recept za domaći gulaš sa govedinom, krompirom i povrćem – ukusno, zasitno i pravo jelo na kašiku za cijelu porodicu.
Gulaš je starinsko jelo koje uvijek lijepo zamiriše kuću dok se krčka. Meso, povrće i začini spajaju se u bogat sos pun ukusa. Ovo je jednostavna varijanta koja ne traži puno truda, a daje pravi domaći rezultat.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: Glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 20 minuta
Težina: Srednje lako
Sastojci:
- 500 g govedine (isječene na kockice)
- 2 srednje ili 1 velika šargarepa
- 2 srednja ili 1 veliki crni luk
- 2 čena bijelog luka
- 1 paprika
- 3 krompira
- 2 kašike paradajz pirea
- 1/2 kašike soli
- 1 kašičica mljevene paprike (slatke ili ljute)
- 1 grančica ruzmarina
- 1 lovorov list
- Ulje (za prženje)
- Voda ili povrtni/mesni bujon (po potrebi, da pokrije povrće i meso)
Uvijek dinstajte meso na jakoj vatri prije nego što dodate tečnost – tako će gulaš imati bogatiji ukus.
Priprema:
Priprema mesa
Isjecite govedinuna kockice. Ugrijte ulje u šerpi i propržite meso na jakoj vatri 4–5 minuta, dok ne dobije koricu.
Dodavanje povrća
Isjecite luk, šargarepu, papriku i bijeli luk. Dodajte ih u šerpu sa mesom i kratko propržite.
Kuvanje i dodavanje začina
Dodajte paradajz pire, mljevenu papriku, ruzmarin i lovorov list. Nalijte vodom ili bujonom da prekrije meso i povrće. Poklopite i kuvajte na laganoj vatri 45 minuta.
Dodavanje krompira
Ogulite i isjecite krompir na kocke. Ubacite u gulaš i dospite još malo vode ili bujona, tek da prekrije krompir. Krčkajte još 20 minuta, dok krompir ne omekša, a gulaš se lijepo zgusne.
(Stvar ukusa/Mondo)