Prijedlog za ručak: Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem

Prijedlog za ručak: Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem savršen su izbor za lagan, ekonomičan i zdrav ručak koji će svi pojesti s uživanjem.

Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem recept Izvor: Shutterstock

Tikvice su pravo blago u kuhinji jer se pune na mnogo načina. Ova varijanta bez mesa laka je, povoljna i zasitna. Uz malo povrća i pirinča dobijate ručak za cijelu porodicu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 40 minuta

Ukupno vrijeme: 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 4 veće tikvice
  • 150 g pirinča
  • 1 crni luk
  • 1 šargarepa
  • 1 crvena paprika
  • 2 paradajza ili 200 ml paradajz soka
  • 2 kašike ulja
  • 1 kašičica suvog začina
  • So i mljeveni crni biber – po ukusu
  • Peršun – po želji
Savjet:

Ako želite bogatiji ukus, u fil možete dodati malo narendanog sira ili kašičicu pavlake pred kraj pečenja.

Priprema:

Priprema tikvica

Operite tikvice i prepolovite ih po dužini. Kašikom izdubite sredinu, ali ostavite dovoljno mesa da oblik ostane čvrst.

Priprema fila

Sitno isjeckajte crni luk, šargarepu i papriku. U tiganju zagrijte ulje, pa propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte šargarepu i papriku, a zatim i opran pirinač. Umiješajte sitno seckanu sredinu od tikvica i pola paradajza. Posolite, pobiberite i dodajte malo suvog začina.

Punjenje tikvica

Napunite polovine tikvica pripremljenim filom. Poređajte ih u pleh, a preko prelijte paradajz sokom ili preostalim paradajzom.

Pečenje

Pokrijte folijom i pecite u zagrijanoj rerni na 200°C oko 30 minuta. Skinite foliju i pecite još 10 minuta da blago porumene.

Serviranje

Pospite svježim peršunom i poslužite uz parče domaćeg hljeba ili sezonsku salatu.

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

