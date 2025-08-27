Prijedlog za ručak: Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem

Punjene tikvice sa pirinčem i povrćem savršen su izbor za lagan, ekonomičan i zdrav ručak koji će svi pojesti s uživanjem.
Tikvice su pravo blago u kuhinji jer se pune na mnogo načina. Ova varijanta bez mesa laka je, povoljna i zasitna. Uz malo povrća i pirinča dobijate ručak za cijelu porodicu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja: 40 minuta
Ukupno vrijeme: 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 4 veće tikvice
- 150 g pirinča
- 1 crni luk
- 1 šargarepa
- 1 crvena paprika
- 2 paradajza ili 200 ml paradajz soka
- 2 kašike ulja
- 1 kašičica suvog začina
- So i mljeveni crni biber – po ukusu
- Peršun – po želji
Ako želite bogatiji ukus, u fil možete dodati malo narendanog sira ili kašičicu pavlake pred kraj pečenja.
Priprema:
Priprema tikvica
Operite tikvice i prepolovite ih po dužini. Kašikom izdubite sredinu, ali ostavite dovoljno mesa da oblik ostane čvrst.
Priprema fila
Sitno isjeckajte crni luk, šargarepu i papriku. U tiganju zagrijte ulje, pa propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte šargarepu i papriku, a zatim i opran pirinač. Umiješajte sitno seckanu sredinu od tikvica i pola paradajza. Posolite, pobiberite i dodajte malo suvog začina.
Punjenje tikvica
Napunite polovine tikvica pripremljenim filom. Poređajte ih u pleh, a preko prelijte paradajz sokom ili preostalim paradajzom.
Pečenje
Pokrijte folijom i pecite u zagrijanoj rerni na 200°C oko 30 minuta. Skinite foliju i pecite još 10 minuta da blago porumene.
Serviranje
Pospite svježim peršunom i poslužite uz parče domaćeg hljeba ili sezonsku salatu.