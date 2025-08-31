logo
Brzinska fritata sa tikvicama i parmezanom

Napravite sočnu fritatu sa tikvicama i parmezanom za doručak. Brzo, zdravo i ukusno jelo gotovo za 20 minuta.

Brzinska fritata sa tikvicama i parmezanom Izvor: Printscreen/Youtube/ Essen Rezepte

Fritata je italijanski specijalitet koji podsjeća na bogati omlet, ali je pun povrća i sira. Ova verzija sa tikvicama i parmezanom je lagana, sočna i izuzetno ukusna. Savršeno se uklapa kao doručak, brzi ručak ili lagana večera, a priprema se u jednom tiganju za samo nekoliko minuta.

Osnovne informacije

Kuhinja: Italijanska

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 2–3 porcije

Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta

Težina: Lako

Sastojci:

  • 1 srednja tikvica
  • 100 g parmezana (narendanog)
  • 4 jajeta
  • pola kašike putera (ili malo maslinovog ulja)
  • So i crni biber po ukusu
  • Svjež peršun (opciono, za posipanje)
Savjet:

Za još puniji ukus dodajte malo fete, mocarele ili mladog sira zajedno sa parmezanom.

Priprema:

Pripremite tikvicu i jaja

Operite i isjecite na tanke kolutove. U činiji umutite jaja, dodajte so, biber i parmezan.

Prženje

Na puteru ili ulju kratko propržite kolutove tikvica (1–2 minuta sa svake strane) da malo omekšaju.

Sipajte smjesu

Preko tikvica sipajte umućena jaja sa parmezanom.

Pecite fritatu

Poklopite i pecite 8–10 minuta na umjerenoj temperaturi dok ne očvrsne. Možete je i završiti u rerni na 200°C 5 minuta da dobije zlatnu koricu.

Servirajte

Pospite sjeckanim peršunom, isjecite na trouglove i poslužite toplo.

Fritata sa tikvicama i parmezanom je zdravo i brzo jelo koje se sprema od sastojaka koje sigurno imate kod kuće.

(Stvar ukusa/Mondo)

