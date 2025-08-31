Brzinska fritata sa tikvicama i parmezanom

Napravite sočnu fritatu sa tikvicama i parmezanom za doručak. Brzo, zdravo i ukusno jelo gotovo za 20 minuta.
Fritata je italijanski specijalitet koji podsjeća na bogati omlet, ali je pun povrća i sira. Ova verzija sa tikvicama i parmezanom je lagana, sočna i izuzetno ukusna. Savršeno se uklapa kao doručak, brzi ručak ili lagana večera, a priprema se u jednom tiganju za samo nekoliko minuta.
Osnovne informacije
Kuhinja: Italijanska
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 2–3 porcije
Ukupno vrijeme pripreme: 20–25 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
- 1 srednja tikvica
- 100 g parmezana (narendanog)
- 4 jajeta
- pola kašike putera (ili malo maslinovog ulja)
- So i crni biber po ukusu
- Svjež peršun (opciono, za posipanje)
Za još puniji ukus dodajte malo fete, mocarele ili mladog sira zajedno sa parmezanom.
Priprema:
Pripremite tikvicu i jaja
Operite i isjecite na tanke kolutove. U činiji umutite jaja, dodajte so, biber i parmezan.
Prženje
Na puteru ili ulju kratko propržite kolutove tikvica (1–2 minuta sa svake strane) da malo omekšaju.
Sipajte smjesu
Preko tikvica sipajte umućena jaja sa parmezanom.
Pecite fritatu
Poklopite i pecite 8–10 minuta na umjerenoj temperaturi dok ne očvrsne. Možete je i završiti u rerni na 200°C 5 minuta da dobije zlatnu koricu.
Servirajte
Pospite sjeckanim peršunom, isjecite na trouglove i poslužite toplo.
Fritata sa tikvicama i parmezanom je zdravo i brzo jelo koje se sprema od sastojaka koje sigurno imate kod kuće.
(Stvar ukusa/Mondo)