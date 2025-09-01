logo
Kako napraviti domaći sušeni paradajz u rerni

Kako napraviti domaći sušeni paradajz u rerni

Autor mondo.ba
0

Domaći sušeni paradajz lako je napraviti i u rerni, a poslužiće vam kao savršen dodatak jelima.

Kako napraviti domaći sušeni paradajz u rerni Izvor: Shutterstock

Sušeni paradajz daje poseban miris i ukus jelima, a lako ga možete spremiti i sami. Nije vam potrebna posebna oprema, dovoljna je rerna i malo strpljenja. Najbolje je koristiti mesnate sorte paradajza koje nemaju previše soka.

Sastojci:

  • 1,5 kg mesnatog paradajza
  • 2 kašičice soli
  • 1 kašičica origana ili majčine dušice
  • Maslinovo ulje – po potrebi
Savjet:

Ako želite intenzivniji ukus, dodajte u teglu i čen bijelog luka, grančicu ruzmarina ili list lovora.

Priprema:

Pripremite paradajz

Operite paradajz i osušite ga krpom. Isecite ga na polovine ili četvrtine (u zavisnosti od veličine). Poređajte ga na pleh obložen papirom za pečenje, kožicom nadole.

Posolite i začinite

Pospite paradajz solju i suvim začinima. Po želji dodajte malo maslinovog ulja, ali nije obavezno dok se suši.

Sušite u rerni

Stavite pleh u rernu zagrejanu na 90–100°C. Sušite 3–4 sata, uz povremeno proveravanje. Paradajz treba da bude suv, ali da zadrži malo mekoće.

Čuvanje

Kada se ohladi, spakujte ga u teglu i prelijte maslinovim uljem da ogrezne. Čuvajte u frižideru nekoliko nedjelja.

(MONDO)

