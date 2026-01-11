Najduža evropska staza za sankanje nudi 60 minuta uživanja: Za to ćete, međutim, morati da vučete sanke 2,5h (VIDEO)

Snažan vjetar, strm i klizav teren ne olakšavaju avanturu, ali kada jednom stignete do vrha, sreća je neizmjerna.

Izvor: Shuttershtock

Jedna od najdužih, ako ne i najduža staza za sankanje u Evropi (neki kažu i na svetu), osim više od 15 kilometara spusta nudi i poseban užitak uživanja u bajkovitom zimskom i snježnom pejzažu.

Švajcarski Big Pintenfritz, najduža staza za sankanje u Evropi, počinje na Faulhornu, planinskom vrhu u Bernskim Alpima, a zatim vodi preko Bussalpa, visokog planinskog platoa i vidikovca, sve do alpskog ljetovališta Grindelvald, prenosi Punkufer.hr.

Poseban ugođaj daju panorame koje čine alpski vrhovi Schreckhorn, Eiger i Wetterhorn, jedni od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Švajcarske. Do početka staze, koji se nalazi na oko 2.600 metara nadmorske visine, dolazi se pješice od oblasti First do Faulhorna, preko poznatog planinskog jezera Bachalpsee, pri čemu je potrebno oko dva do dva i po sata hoda uzbrdo, tokom kojeg se sanke vuku sa sobom.

Sve zbog jednog spusta…

Vrijedi svratiti i do planinskog hotela Faulhorn, izgrađenog 1830. godine. A kada stignete na vrh, nagrada za trud: jedinstven panoramski pogled. Svoje ime sankalište duguje nekadašnjem vlasniku hotela Faulhorn. Fritc Bohren, poznat kao Pintenfritc, voleo je da se posle posla spušta sankama do Grindelvalda.

Tamo bi ostajao cele noći, priča se da je voleo da lumpuje, a kako se ujutru vraćao u Faulhorn, ostaje misterija. Tada još nije bilo željeznice u Firstu koja bi mu olakšala povratak.

Kako do staze?

Da biste došli do najduže staze za sankanje u Evropi, možete krenuti vozom iz Ženeve i odsesti u Grindelvaldu, gdje ćete pronaći hotele, ali i ljupke drvene kućice za odmor. Nakon uspona žičarom stići ćete do poslednje stanice, gde možete i da iznajmite sanke i pridružite se sankašima u usponu.

Here comes one of the longest toboggan runs in Europe: Big Pintenfritz ☀️

Take the gondola up to Grindelwald -First, where the 2.5 hour hike to the Faulhorn starts❄️ The sledging begins here; down to Bussalp or, if the snow conditions allow, back to Grindelwald Oberäll ⛰️pic.twitter.com/TF9eM0A3RT — Grindelwald (@GrindelwaldCH)January 2, 2025

Snažan vjetar, strm i klizav teren ne olakšavaju avanturu, ali kada jednom stignete do vrha, sreća je neizmerna, a tada slijedi najbolji dio, oko sat vremena spusta koji se može savladati i za pola sata, ako ste nešto brži.

Da vam spust ne prođe prebrzo, vredi s vremena na vrijeme zakočiti i uživati u pogledu, a ako imate sreće, možete ugledati i jelena na ivici šume ispod Bussalpa.

(EUpravo zato/Punkufer)