Brze buhtle sa filom po izboru – doručak za 20 minuta

Brze buhtle sa filom po izboru – doručak za 20 minuta

Autor mondo.ba
0

Pripremite mekane i ukusne buhtle sa filom po izboru za doručak, spremne za samo 20 minuta – jednostavno, brzo i savršeno za cijelu porodicu.

Recepti za brze buhtle Izvor: Shutterstock

Kada želite brz i ukusan doručak, ove buhtle su pravo rješenje. Mekane su, tople i mogu se puniti filom po vašoj želji – slanim ili slatkim. Spremne su za samo 20 minuta, idealne za užurbane jutarnje sate.

Sastojci:

  • 250 g gotovog kvasnog ili lisnatog testa
  • 100 g fila po izboru (sir, čokolada, džem, šunka i sir…)
  • 1 jaje za premaz
  • Malo ulja ili maslaca za podmazivanje pleha
Savjet:

Birajte fil koji ne curi previše tokom pečenja, a možete kombinovati slatko i slano po želji.

Priprema:

Priprema buhtli:

Razvucite tijesto na lagano pobrašnjenoj površini u pravougaonik. Rasporedite fil po cijeloj površini testa. Uvijte testo u rolnu i isjecite na jednake komade.

Pečenje:

Pleh podmažite uljem ili maslacem i poređajte buhtle. Premažite ih umućenim jajetom za zlatnu boju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 10 minuta, dok ne porumene.

Ove brze buhtle sa filom po izboru su mekane, sočne i spremne da za samo 20 minuta obogate vaš doručak ili užinu.

(MONDO) 

