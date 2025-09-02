Brze buhtle sa filom po izboru – doručak za 20 minuta

Pripremite mekane i ukusne buhtle sa filom po izboru za doručak, spremne za samo 20 minuta – jednostavno, brzo i savršeno za cijelu porodicu.

Kada želite brz i ukusan doručak, ove buhtle su pravo rješenje. Mekane su, tople i mogu se puniti filom po vašoj želji – slanim ili slatkim. Spremne su za samo 20 minuta, idealne za užurbane jutarnje sate.

Sastojci:

250 g gotovog kvasnog ili lisnatog testa

100 g fila po izboru (sir, čokolada, džem, šunka i sir…)

1 jaje za premaz

Malo ulja ili maslaca za podmazivanje pleha

Savjet: Birajte fil koji ne curi previše tokom pečenja, a možete kombinovati slatko i slano po želji.

Priprema:

Priprema buhtli:

Razvucite tijesto na lagano pobrašnjenoj površini u pravougaonik. Rasporedite fil po cijeloj površini testa. Uvijte testo u rolnu i isjecite na jednake komade.

Pečenje:

Pleh podmažite uljem ili maslacem i poređajte buhtle. Premažite ih umućenim jajetom za zlatnu boju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 10 minuta, dok ne porumene.

Ove brze buhtle sa filom po izboru su mekane, sočne i spremne da za samo 20 minuta obogate vaš doručak ili užinu.

