Najlakši recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočno voće

Isprobajte recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočne šljive spajaju se u desert koji miriše na djetinjstvo i osvajaju jednostavnošću i ukusom.

Pita sa šljivama recept Izvor: Printscreen/Youtube/Легко та Смачно!

Pita sa šljivama je jedan od onih kolača koji podsjećaju na dom i djetinjstvo. Jednostavno se priprema, a spoj prhkog tijesta i sočnih šljiva daje ukus koji osvaja na prvi zalogaj. Najljepša je kad se posluži topla, uz malo šećera u prahu ili kuglu sladoleda.

Osnovne informacije:

Kuhinja: domaća

Tip jela: Desert, kolač

Porcije/Količina: 8 porcija

Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat (sa hlađenjem testa)

Težina: Srednje

Sastojci:

Za tijesto:

  • 200–220 g pšeničnog brašna
  • pola kašičice praška za pecivo
  • pola kašičice soli
  • 2 jajeta (sobne temperature)
  • 200 g svježeg sira (sobne temperature)
  • 200 g omekšalog putera 

Za nadjev:

  • 1 kg šljiva (ili drugog sezonskog voća)
  • 2 kašike kukuruznog skroba
  • 5–6 kašika šećera (može i smeđi)

Dodatno:

  • 1 jaje (ili žumanjce + 2 kašike mlijeka) – za premaz
  • Listići badema – za posip
  • Šećer u prahu za dekoraciju
Savjet:

Ako volite intenzivniji ukus, dodajte prstohvat cimeta ili vanile u nadjev od šljiva.

Priprema:

Umijesite tijesto

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaja, sir i puter pa umijesite glatko tijesto. Umotajte ga u foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta da se stabilizuje.

Pripremite nadjev

Operite i očistite šljive, pa ih isjecite na kriške. Pomiješajte ih sa šećerom i kukuruznim skrobom.

Formirajte pitu

Razvucite ohlađeno tijesto na pobrašnjenoj površini u krug debljine oko 5 mm. Prebacite ga na pleh obložen papirom. Na sredinu rasporedite šljive, ostavljajući 4–5 cm praznog ruba. Preklopite ivice tijesta preko voća.

Premažite i pospite

Premažite ivice umućenim jajetom ili žumancetom pomiješanim s mlekom. Pospite listićima badema.

Ispecite

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok tijesto ne porumeni, a voće ne počne da pušta sok. Kad se malo prohladi, pospite šećerom u prahu.

(Stvar ukusa/Mondo)

