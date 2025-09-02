Najlakši recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočno voće

Isprobajte recept za pitu sa šljivama – prhko tijesto i sočne šljive spajaju se u desert koji miriše na djetinjstvo i osvajaju jednostavnošću i ukusom.
Pita sa šljivama je jedan od onih kolača koji podsjećaju na dom i djetinjstvo. Jednostavno se priprema, a spoj prhkog tijesta i sočnih šljiva daje ukus koji osvaja na prvi zalogaj. Najljepša je kad se posluži topla, uz malo šećera u prahu ili kuglu sladoleda.
Osnovne informacije:
Kuhinja: domaća
Tip jela: Desert, kolač
Porcije/Količina: 8 porcija
Ukupno vreme pripreme: oko 1 sat (sa hlađenjem testa)
Težina: Srednje
Sastojci:
Za tijesto:
- 200–220 g pšeničnog brašna
- pola kašičice praška za pecivo
- pola kašičice soli
- 2 jajeta (sobne temperature)
- 200 g svježeg sira (sobne temperature)
- 200 g omekšalog putera
Za nadjev:
- 1 kg šljiva (ili drugog sezonskog voća)
- 2 kašike kukuruznog skroba
- 5–6 kašika šećera (može i smeđi)
Dodatno:
- 1 jaje (ili žumanjce + 2 kašike mlijeka) – za premaz
- Listići badema – za posip
- Šećer u prahu za dekoraciju
Ako volite intenzivniji ukus, dodajte prstohvat cimeta ili vanile u nadjev od šljiva.
Priprema:
Umijesite tijesto
Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jaja, sir i puter pa umijesite glatko tijesto. Umotajte ga u foliju i stavite u frižider na najmanje 30 minuta da se stabilizuje.
Pripremite nadjev
Operite i očistite šljive, pa ih isjecite na kriške. Pomiješajte ih sa šećerom i kukuruznim skrobom.
Formirajte pitu
Razvucite ohlađeno tijesto na pobrašnjenoj površini u krug debljine oko 5 mm. Prebacite ga na pleh obložen papirom. Na sredinu rasporedite šljive, ostavljajući 4–5 cm praznog ruba. Preklopite ivice tijesta preko voća.
Premažite i pospite
Premažite ivice umućenim jajetom ili žumancetom pomiješanim s mlekom. Pospite listićima badema.
Ispecite
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200°C oko 25–30 minuta, dok tijesto ne porumeni, a voće ne počne da pušta sok. Kad se malo prohladi, pospite šećerom u prahu.
(Stvar ukusa/Mondo)