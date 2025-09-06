logo
Domaći džem od jabuka iz rerne

Domaći džem od jabuka iz rerne

Autor mondo.ba
0

Isprobajte domaći džem od jabuka iz rerne – gust, aromatičan i bogate boje, bez stajanja pored šporeta i stalnog mješanja. Savršen za zimnicu.

Domaći džem od jabuka iz rerne recept Izvor: Printscreen/Youtube/Калнина Наталья

Džem od jabuka nikada nije bio jednostavniji – bez prskanja, bez stajanja pored šporeta i neprestanog mješanja. Ova metoda u rerni daje savršeno gust džem, bogate boje i sjajnog ukusa. Posebno je praktična jer sve uradite unapred, ubacite u rernu i pustite da se lagano krčka.

Sastojci:

  • 1 kg jabuka
  • 600 g šećera
Savjet:

Ako želite dodatnu aromu, dodajte kašičicu cimeta ili malo vanile pred kraj pečenja – džem će dobiti toplu, mirisnu notu.

Priprema:

Priprema jabuka

Operite jabuke, očistite od sjemenki i naseckajte na kockice ili krupnije kriške.

Dodavanje šećera

Stavite ih u vatrostalnu posudu ili dubok pleh i pospite šećerom. Promešajte da se šećer ravnomerno rasporedi, pa ostavite 15 minuta da jabuke puste sok.

Pečenje u rerni

Ubacite u rernu zagrejanu na 180°C i pecite oko 30 minuta, dok jabuke ne omekšaju. Smanjite temperaturu na 150°C i nastavite da pečete još 1,5–2 sata, povremeno promiješajte.

Završavanje i pakovanje

Kada džem postane gust i tamne, višnjaste boje, izvadite ga iz rerne i usitnite po želji (štapnim mikserom ili viljuškom). Sipajte vruć džem u sterilne tegle, zatvorite i okrenite naopako da se dobro vakumira.

(MONDO) 

Tagovi

recept Mondo kuhinja recepti

