Uštipci sa kobasicama

Isprobajte uštipke sa kobasicama – mekani iznutra, hrskavi spolja. Brz i jednostavan recept za doručak, užinu ili predjelo koji će oduševiti cijelu porodicu.

Sočni uštipci sa komadićima kobasica savršeni su za brzi doručak ili užinu. Mekani iznutra i hrskavi spolja, lako se prave i neće ostaviti nered po kuhinji kao klasično prženje u dubokom ulju. Ovo je recept koji će se svidjeti i djeci i odraslima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije: 4–6

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 jaje

1 čaša pavlake

pola kašičice soli

1 i po šolja pšeničnog brašna

100 ml mlijeka

1 kašičica praška za pecivo

500 g kobasica

ulje za prženje

Savjet: Da uštipci budu vazdušasti, ne miješajte tijesto predugo – dovoljno je dok se svi sastojci sjedine.

Priprema smjese

Umutite jaje sa pavlakom i mlijekom. Dodajte so, brašno i prašak za pecivo, pa dobro sjedinite da dobijete glatko tijesto.

Dodavanje kobasica

Kobasice isjeckajte na kolutiće ili kockice i umiješajte u tijesto.

Prženje uštipaka

Zagrijte ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Kašikom vadite smjesu sa kobasicama i stavljajte u ulje. Pržite uštipke sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu (oko 3–4 minuta po strani).

Završni koraci

Izvadite uštipke i stavite ih na papirni ubrus da upiju višak ulja. Poslužite tople uz jogurt, pavlaku ili ajvar po želji.

