Uštipci sa kobasicama

Isprobajte uštipke sa kobasicama – mekani iznutra, hrskavi spolja. Brz i jednostavan recept za doručak, užinu ili predjelo koji će oduševiti cijelu porodicu.
Sočni uštipci sa komadićima kobasica savršeni su za brzi doručak ili užinu. Mekani iznutra i hrskavi spolja, lako se prave i neće ostaviti nered po kuhinji kao klasično prženje u dubokom ulju. Ovo je recept koji će se svidjeti i djeci i odraslima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije: 4–6
Ukupno vrijeme pripreme: oko 35 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 jaje
- 1 čaša pavlake
- pola kašičice soli
- 1 i po šolja pšeničnog brašna
- 100 ml mlijeka
- 1 kašičica praška za pecivo
- 500 g kobasica
- ulje za prženje
Da uštipci budu vazdušasti, ne miješajte tijesto predugo – dovoljno je dok se svi sastojci sjedine.
Priprema:
Priprema smjese
Umutite jaje sa pavlakom i mlijekom. Dodajte so, brašno i prašak za pecivo, pa dobro sjedinite da dobijete glatko tijesto.
Dodavanje kobasica
Kobasice isjeckajte na kolutiće ili kockice i umiješajte u tijesto.
Prženje uštipaka
Zagrijte ulje u tiganju na srednjoj temperaturi. Kašikom vadite smjesu sa kobasicama i stavljajte u ulje. Pržite uštipke sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu (oko 3–4 minuta po strani).
Završni koraci
Izvadite uštipke i stavite ih na papirni ubrus da upiju višak ulja. Poslužite tople uz jogurt, pavlaku ili ajvar po želji.
(Stvar ukusa/Mondo)