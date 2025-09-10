Najjednostavniji recept za kolač sa ananasom i šljivama koji se brzo pravi

Pripremite lagan i kremast kolač sa ananasom i šljivama bez pečenja. Brz recept za osvježavajući desert koji će oduševiti cijelu porodicu.

Izvor: Printscreen/Youtube/Gabriel Freitas

U ovom receptu spajaju se osvježavajući ananas i kremasti sloj od šljiva. Priprema je jednostavna, a rezultat je raskošan desert koji izgleda kao iz poslastičarnice. Slojevi voća i kreme daju mu pun ukus i privlačan izgled na stolu.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Tip jela: Desert

Porcije: 8–10

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata (sa hlađenjem)

Težina: Srednje zahtevno

Sastojci:

Ananas krem:

1 ananas isječen na kockice

1/2 šolje šećera

1 šolja vode

3 kašike gustina

400 ml punomasnog mleka

1,5 do 2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g po konzervi)

1 pakovanje pavlake za kuvanje (200 g)

3 žumanca (procijeđena da se ukloni opna)

1 kašika putera ili margarina

1 kašika vanila ekstrakta

Krem od šljiva

100 g kompota od šljiva bez koštica i bez soka

1/2 pakovanja pavlake za kuvanje (200 g)

1/2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g)

100 ml umućene slatke pavlake

Savjet: Ako želite jači kontrast ukusa, koristite kiselkastiji kompot od šljiva. Za blažu varijantu, ubacite breskve ili jagode.

Priprema:

Ananas krem

Stavite ananas, vodu i šećer u šerpu i kuvajte na srednjoj vatri dok voda skoro ne ispari, a ostane samo sirup i kockice ananasa. U drugoj šerpi razmutite gustin u malo mlijeka, dodajte ostatak mlijeka i sve ostale sastojke. Kuvajte na srednjoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne i počne da vri. Sipajte krem u posudu i prekrijte providnom folijom da se ne uhvati korica. Ostavite da se ohladi. Ocijedite sirup od ananasa, dodajte samo kockice u ohlađeni krem i lagano promiješajte.

Krem od šljiva

U blender stavite šljive, pavlaku i kondenzovano mlijeko, pa izmiksajte u gladak krem. Prespite u činiju i lagano umiješajte umućenu slatku pavlaku, mešajući pažljivo da ostane pjenasto.

Sklapanje deserta

U posudu sipajte cijeli ananas krem i stavite u frižider na oko 30 minuta. Preko nanesite krem od šljiva i lijepo poravnajte. Ukrasite po želji šljivama iz kompota. Vratite u frižider minimum 2 sata da se stegne i rashladi.

Bonus video