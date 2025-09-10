logo
Najjednostavniji recept za kolač sa ananasom i šljivama koji se brzo pravi

Najjednostavniji recept za kolač sa ananasom i šljivama koji se brzo pravi

Autor Aleksandra Ljubičić
0

Pripremite lagan i kremast kolač sa ananasom i šljivama bez pečenja. Brz recept za osvježavajući desert koji će oduševiti cijelu porodicu.

Najjednostavniji recept za kolač sa ananasom i šljivama Izvor: Printscreen/Youtube/Gabriel Freitas

U ovom receptu spajaju se osvježavajući ananas i kremasti sloj od šljiva. Priprema je jednostavna, a rezultat je raskošan desert koji izgleda kao iz poslastičarnice. Slojevi voća i kreme daju mu pun ukus i privlačan izgled na stolu.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Tip jela: Desert

Porcije: 8–10

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata (sa hlađenjem)

Težina: Srednje zahtevno

Sastojci:

Ananas krem:

  • 1 ananas isječen na kockice
  • 1/2 šolje šećera
  • 1 šolja vode
  • 3 kašike gustina
  • 400 ml punomasnog mleka
  • 1,5 do 2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g po konzervi)
  • 1 pakovanje pavlake za kuvanje (200 g)
  • 3 žumanca (procijeđena da se ukloni opna)
  • 1 kašika putera ili margarina
  • 1 kašika vanila ekstrakta

Krem od šljiva

  • 100 g kompota od šljiva bez koštica i bez soka
  • 1/2 pakovanja pavlake za kuvanje (200 g)
  • 1/2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g)
  • 100 ml umućene slatke pavlake
Savjet:

Ako želite jači kontrast ukusa, koristite kiselkastiji kompot od šljiva. Za blažu varijantu, ubacite breskve ili jagode.

Priprema:

Ananas krem

Stavite ananas, vodu i šećer u šerpu i kuvajte na srednjoj vatri dok voda skoro ne ispari, a ostane samo sirup i kockice ananasa. U drugoj šerpi razmutite gustin u malo mlijeka, dodajte ostatak mlijeka i sve ostale sastojke. Kuvajte na srednjoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne i počne da vri. Sipajte krem u posudu i prekrijte providnom folijom da se ne uhvati korica. Ostavite da se ohladi. Ocijedite sirup od ananasa, dodajte samo kockice u ohlađeni krem i lagano promiješajte.

Krem od šljiva

U blender stavite šljive, pavlaku i kondenzovano mlijeko, pa izmiksajte u gladak krem. Prespite u činiju i lagano umiješajte umućenu slatku pavlaku, mešajući pažljivo da ostane pjenasto.

Sklapanje deserta

U posudu sipajte cijeli ananas krem i stavite u frižider na oko 30 minuta. Preko nanesite krem od šljiva i lijepo poravnajte. Ukrasite po želji šljivama iz kompota. Vratite u frižider minimum 2 sata da se stegne i rashladi.

Bonus video

Pogledajte

00:31
Očistite ananas bez noža
Izvor: TikTok/melaniejadedesign
Izvor: TikTok/melaniejadedesign

Mondo kuhinja recept

