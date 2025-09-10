Najjednostavniji recept za kolač sa ananasom i šljivama koji se brzo pravi

Pripremite lagan i kremast kolač sa ananasom i šljivama bez pečenja. Brz recept za osvježavajući desert koji će oduševiti cijelu porodicu.
U ovom receptu spajaju se osvježavajući ananas i kremasti sloj od šljiva. Priprema je jednostavna, a rezultat je raskošan desert koji izgleda kao iz poslastičarnice. Slojevi voća i kreme daju mu pun ukus i privlačan izgled na stolu.
Osnovne informacije
Kuhinja: Internacionalna
Tip jela: Desert
Porcije: 8–10
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 3 sata (sa hlađenjem)
Težina: Srednje zahtevno
Sastojci:
Ananas krem:
- 1 ananas isječen na kockice
- 1/2 šolje šećera
- 1 šolja vode
- 3 kašike gustina
- 400 ml punomasnog mleka
- 1,5 do 2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g po konzervi)
- 1 pakovanje pavlake za kuvanje (200 g)
- 3 žumanca (procijeđena da se ukloni opna)
- 1 kašika putera ili margarina
- 1 kašika vanila ekstrakta
Krem od šljiva
- 100 g kompota od šljiva bez koštica i bez soka
- 1/2 pakovanja pavlake za kuvanje (200 g)
- 1/2 konzerve kondenzovanog mlijeka (395 g)
- 100 ml umućene slatke pavlake
Ako želite jači kontrast ukusa, koristite kiselkastiji kompot od šljiva. Za blažu varijantu, ubacite breskve ili jagode.
Priprema:
Ananas krem
Stavite ananas, vodu i šećer u šerpu i kuvajte na srednjoj vatri dok voda skoro ne ispari, a ostane samo sirup i kockice ananasa. U drugoj šerpi razmutite gustin u malo mlijeka, dodajte ostatak mlijeka i sve ostale sastojke. Kuvajte na srednjoj vatri uz stalno miješanje dok se ne zgusne i počne da vri. Sipajte krem u posudu i prekrijte providnom folijom da se ne uhvati korica. Ostavite da se ohladi. Ocijedite sirup od ananasa, dodajte samo kockice u ohlađeni krem i lagano promiješajte.
Krem od šljiva
U blender stavite šljive, pavlaku i kondenzovano mlijeko, pa izmiksajte u gladak krem. Prespite u činiju i lagano umiješajte umućenu slatku pavlaku, mešajući pažljivo da ostane pjenasto.
Sklapanje deserta
U posudu sipajte cijeli ananas krem i stavite u frižider na oko 30 minuta. Preko nanesite krem od šljiva i lijepo poravnajte. Ukrasite po želji šljivama iz kompota. Vratite u frižider minimum 2 sata da se stegne i rashladi.
Bonus video