Naučite kako napraviti mekane i mirisne domaće kiflice sa bijelim lukom kod kuće. Tijesto je vazdušasto, a sos od bijelog luka i putera daje savršenu aromu.
Sastojci:
Za tijesto:
- 300 g brašna za hljeb
- 1 kašika šećera
- 1 kašičica suvog kvasca
- 3/4 kašičice soli
- 1 kašičica meda
- 200 ml mlijeka
- 1 i 1/2 kašike omekšalog putera
Za fil:
- 1/2 kašičice slanog putera po kiflici
Za preliv:
- Voda (za premazivanje)
- Rendani sir po želji
- Bijeli susam
Za sos od bijelog luka i putera:
- 1 i 1/2 kašike mljevenog bijelog luka
- 3 i 1/2 kašike putera
- 1 kašika sjeckanog mladog luka
- pola kašičice morske soli
- 1 kašičica šećera
Priprema:
Ove kiflice sa bijelim lukom su mekane, mirisne i idealne za doručak, užinu ili večernji obrok. Testo je nježno i vazdušasto, dok sos od bijelog luka i putera daje poseban, aromatičan šmek. Spremite ih kod kuće i uživajte u toplim, zlatno-smeđim kiflicama koje mame osmijeh na lice.
Tijesto ne premjesujte previše da bi kiflice ostale vazdušaste, a sos nanosite neposredno pred serviranje da aroma bijelog luka ostane intenzivna.
Umutite mlijeko sa medom i suvim kvascem, ostavite da se aktivira 5–10 minuta. U većoj činiji pomiješajte brašno i so, dodajte puter i aktivirani kvasac, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga da naraste dok se udvostruči (oko 1 sat).
Tijesto podijelite na 8 dijelova, svaki razvaljajte i premažite filom od putera. Oblikujte kiflice i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite kiflice vodom, pospite rendanim sirom i bijelim susamom.
Zagrijte rernu i pecite na 200°C oko 15 minuta. Kada vrhovi postanu zlatno-smeđi, labavo ih pokrijte folijom da ne izgore.
U međuvremenu pripremite sos od bijelog luka: otopite puter, dodajte mljeveni bijeli luk, sjeckani mladi luk, so i šećer, kratko promiješajte. Vruće kiflice prelijte pripremljenim sosom i poslužite odmah.
(Stvar ukusa/Mondo)