Domaće kiflice sa bijelim lukom

Naučite kako napraviti mekane i mirisne domaće kiflice sa bijelim lukom kod kuće. Tijesto je vazdušasto, a sos od bijelog luka i putera daje savršenu aromu.

kiflice sa bijelim lukom Izvor: Printscreen/Youtube/Lena Can Cook

Sastojci:

Za tijesto:

  • 300 g brašna za hljeb
  • 1 kašika šećera
  • 1 kašičica suvog kvasca
  • 3/4 kašičice soli 
  • 1 kašičica meda 
  • 200 ml mlijeka
  • 1 i 1/2 kašike omekšalog putera 

Za fil:

  • 1/2 kašičice slanog putera po kiflici 

Za preliv:

  • Voda (za premazivanje)
  • Rendani sir po želji
  • Bijeli susam

Za sos od bijelog luka i putera:

  • 1 i 1/2 kašike mljevenog bijelog luka
  • 3 i 1/2 kašike putera
  • 1 kašika sjeckanog mladog luka 
  • pola kašičice morske soli
  • 1 kašičica šećera

Priprema:

Ove kiflice sa bijelim lukom su mekane, mirisne i idealne za doručak, užinu ili večernji obrok. Testo je nježno i vazdušasto, dok sos od bijelog luka i putera daje poseban, aromatičan šmek. Spremite ih kod kuće i uživajte u toplim, zlatno-smeđim kiflicama koje mame osmijeh na lice.

Savjet:

Tijesto ne premjesujte previše da bi kiflice ostale vazdušaste, a sos nanosite neposredno pred serviranje da aroma bijelog luka ostane intenzivna.

Umutite mlijeko sa medom i suvim kvascem, ostavite da se aktivira 5–10 minuta. U većoj činiji pomiješajte brašno i so, dodajte puter i aktivirani kvasac, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga da naraste dok se udvostruči (oko 1 sat).

Tijesto podijelite na 8 dijelova, svaki razvaljajte i premažite filom od putera. Oblikujte kiflice i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite kiflice vodom, pospite rendanim sirom i bijelim susamom.

Zagrijte rernu i pecite na 200°C oko 15 minuta. Kada vrhovi postanu zlatno-smeđi, labavo ih pokrijte folijom da ne izgore.

U međuvremenu pripremite sos od bijelog luka: otopite puter, dodajte mljeveni bijeli luk, sjeckani mladi luk, so i šećer, kratko promiješajte. Vruće kiflice prelijte pripremljenim sosom i poslužite odmah.

(Stvar ukusa/Mondo)

