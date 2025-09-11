Naučite kako napraviti mekane i mirisne domaće kiflice sa bijelim lukom kod kuće. Tijesto je vazdušasto, a sos od bijelog luka i putera daje savršenu aromu.

Izvor: Printscreen/Youtube/Lena Can Cook

Sastojci:

Za tijesto:

300 g brašna za hljeb

1 kašika šećera

1 kašičica suvog kvasca

3/4 kašičice soli

1 kašičica meda

200 ml mlijeka

1 i 1/2 kašike omekšalog putera

Za fil:

1/2 kašičice slanog putera po kiflici

Za preliv:

Voda (za premazivanje)

Rendani sir po želji

Bijeli susam

Za sos od bijelog luka i putera:

1 i 1/2 kašike mljevenog bijelog luka

3 i 1/2 kašike putera

1 kašika sjeckanog mladog luka

pola kašičice morske soli

1 kašičica šećera

Ove kiflice sa bijelim lukom su mekane, mirisne i idealne za doručak, užinu ili večernji obrok. Testo je nježno i vazdušasto, dok sos od bijelog luka i putera daje poseban, aromatičan šmek. Spremite ih kod kuće i uživajte u toplim, zlatno-smeđim kiflicama koje mame osmijeh na lice.

Savjet: Tijesto ne premjesujte previše da bi kiflice ostale vazdušaste, a sos nanosite neposredno pred serviranje da aroma bijelog luka ostane intenzivna.

Umutite mlijeko sa medom i suvim kvascem, ostavite da se aktivira 5–10 minuta. U većoj činiji pomiješajte brašno i so, dodajte puter i aktivirani kvasac, pa zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga da naraste dok se udvostruči (oko 1 sat).

Tijesto podijelite na 8 dijelova, svaki razvaljajte i premažite filom od putera. Oblikujte kiflice i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite kiflice vodom, pospite rendanim sirom i bijelim susamom.

Zagrijte rernu i pecite na 200°C oko 15 minuta. Kada vrhovi postanu zlatno-smeđi, labavo ih pokrijte folijom da ne izgore.

U međuvremenu pripremite sos od bijelog luka: otopite puter, dodajte mljeveni bijeli luk, sjeckani mladi luk, so i šećer, kratko promiješajte. Vruće kiflice prelijte pripremljenim sosom i poslužite odmah.

(Stvar ukusa/Mondo)