Pita bez kora sa kuvanim jajima i šunkom

Pita bez kora sa kuvanim jajima i šunkom

0

Napravite pitu bez kora sa kuvanim jajima i šunkom – jednostavan recept za sočan obrok koji se brzo sprema u jednom plehu. Savršeno za doručak, večeru ili posluženje gostima.

Pita bez kora sa kuvanim jajima i šunkom Izvor: Printscreen/Youtube/juh simplicia

Pita bez kora sa bogatim filom od šunke, mocarele i kuvanih jaja pravi se jednostavno, a rezultat je sočno i mekano tijesto puno ukusa. Ova pita je pogodna za doručak, večeru ili kao posluženje kada očekujete goste. Nema razvlačenja i komplikacije – sve se sprema brzo u jednom plehu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije: 6–8

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 35 minuta

Ukupno vrijeme: oko 55 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

  • 3 jajeta
  • 120 ml šolje ulja
  • 480 ml mlijeka
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 2 1/2 šolje brašna
  • 1 kašika praška za pecivo

Za fil:

  • 200 g šunke
  • 250 g mocarele
  • Masline po ukusu
  • 1 srednji crni luk
  • 3 tvrdo kuvana jaja
Savjet:

Isjecite kuvana jaja na krupnije kriške – tako će izgledati dekorativnije kada pitu presiječete.

Priprema:

Priprema tijesta:

Umutite jaja sa uljem, mlijekom, soli i šećerom. Dodajte prosijano brašno pomiješano sa praškom za pecivo i sjedinite tjesto. U nauljen pleh sipajte polovinu pripremljenog tijesta.

Priprema fila:

Rasporedite sitno sjeckanu šunku, mocarelu, luk, masline i kuvana jaja isječena na kriške. Prelijte ostatkom tijesta tako da fil bude lijepo pokriven. Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35 minuta, dok pita ne dobije zlatnu koricu.

Ova pita sa kuvanim jajima je odlična i za posluženje na slavljima, jer se lako siječe i lijepo izgleda na stolu.

(Stvar ukusa/Mondo)

