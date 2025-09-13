Pita bez kora sa kuvanim jajima i šunkom

Napravite pitu bez kora sa kuvanim jajima i šunkom – jednostavan recept za sočan obrok koji se brzo sprema u jednom plehu. Savršeno za doručak, večeru ili posluženje gostima.
Pita bez kora sa bogatim filom od šunke, mocarele i kuvanih jaja pravi se jednostavno, a rezultat je sočno i mekano tijesto puno ukusa. Ova pita je pogodna za doručak, večeru ili kao posluženje kada očekujete goste. Nema razvlačenja i komplikacije – sve se sprema brzo u jednom plehu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije: 6–8
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 35 minuta
Ukupno vrijeme: oko 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za tijesto:
- 3 jajeta
- 120 ml šolje ulja
- 480 ml mlijeka
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 2 1/2 šolje brašna
- 1 kašika praška za pecivo
Za fil:
- 200 g šunke
- 250 g mocarele
- Masline po ukusu
- 1 srednji crni luk
- 3 tvrdo kuvana jaja
Isjecite kuvana jaja na krupnije kriške – tako će izgledati dekorativnije kada pitu presiječete.
Priprema:
Priprema tijesta:
Umutite jaja sa uljem, mlijekom, soli i šećerom. Dodajte prosijano brašno pomiješano sa praškom za pecivo i sjedinite tjesto. U nauljen pleh sipajte polovinu pripremljenog tijesta.
Priprema fila:
Rasporedite sitno sjeckanu šunku, mocarelu, luk, masline i kuvana jaja isječena na kriške. Prelijte ostatkom tijesta tako da fil bude lijepo pokriven. Pecite u rerni zagrijanoj na 180°C oko 35 minuta, dok pita ne dobije zlatnu koricu.
Ova pita sa kuvanim jajima je odlična i za posluženje na slavljima, jer se lako siječe i lijepo izgleda na stolu.
(Stvar ukusa/Mondo)