Jednostavan recept za zimnicu: Karamelizovane smokve u sirupu

Isprobajte karamelizovane smokve u sirupu – jednostavan i brz recept za sočne smokve koje možete čuvati u tegli tokom zime. Idealno uz sireve, pršutu ili kao praznični desert.

Ove karamelizovane smokve su jednostavan način da zadržite ljetnu aromu i uživate u njoj tokom cijele godine. Sočne, slatke i mirisne, idealne su za posluženje uz sireve, pršutu, ali i kao samostalni desert. Uz minimalan trud dobijate sofisticiran i dugotrajan proizvod koji možete čuvati i do godinu dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća / mediteranska

Tip jela: zimnica

Količina: 2–3 tegle (zavisno od veličine smokava)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja: 1 sat

Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

800 g zrelih, ali čvrstih smokava

5–6 kašika šećera

Pola limuna (opciono, korica)

3 karanfilića (opciono)

500 ml bijelog vina

Savjet: Karamelizovane smokve su najbolje kada se poslužuju uz sireve, suhomesnate proizvode ili kao dodatak prazničnim desertima – i to tople ili hladne, po želji.

Priprema:

Priprema smokava

Dobro operite smokve i očistite. Poređajte ih u veliku šerpu u red, čvrsto zbijene, ali bez preklapanja.

Dodavanje šećera i začina

Posipajte oko jednu kašiku šećera na svakih 5 smokava. Dodajte koru limuna i karanfiliće po želji. Prelijte bijelim vinom do pola visine smokava (oko 2 cm).

Kuvanje smokava

Dovedite do ključanja bez miješanja ili pomijeranja smokava. Smanjite vatru i pokrijte poklopcem, kuvajte 30 minuta. Skinite poklopac i nastavite kuvanje još 30 minuta. Tokom posljednjih 5 minuta pažljivo okrenite smokve.

Redukcija sirupa

Sirup treba da se redukuje dok ne postane gust kao med i ne poprimi boju lješnika. Ostavite da se ohladi i čuvajte u frižideru u dobro zatvorenoj tegli oko 2 nedjelje.

Sterilizacija za duže čuvanje

Za duže čuvanje, sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, napunite ih vrućim smokvama, dobro zatvorite i kuvajte tegle u vodi 15 minuta (moraju biti potpuno pokrivene). Isključite vatru i ostavite ih da se ohlade u vodi. Tako će se čuvati do 1 godine.

