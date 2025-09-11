logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jednostavan recept za zimnicu: Karamelizovane smokve u sirupu

Jednostavan recept za zimnicu: Karamelizovane smokve u sirupu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Isprobajte karamelizovane smokve u sirupu – jednostavan i brz recept za sočne smokve koje možete čuvati u tegli tokom zime. Idealno uz sireve, pršutu ili kao praznični desert.

Karamelizovane smokve u sirupu recept zimnica Izvor: Shutterstock

Ove karamelizovane smokve su jednostavan način da zadržite ljetnu aromu i uživate u njoj tokom cijele godine. Sočne, slatke i mirisne, idealne su za posluženje uz sireve, pršutu, ali i kao samostalni desert. Uz minimalan trud dobijate sofisticiran i dugotrajan proizvod koji možete čuvati i do godinu dana.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća / mediteranska

Tip jela: zimnica

Količina: 2–3 tegle (zavisno od veličine smokava)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja: 1 sat

Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 800 g zrelih, ali čvrstih smokava
  • 5–6 kašika šećera
  • Pola limuna (opciono, korica)
  • 3 karanfilića (opciono)
  • 500 ml bijelog vina
Savjet:

Karamelizovane smokve su najbolje kada se poslužuju uz sireve, suhomesnate proizvode ili kao dodatak prazničnim desertima – i to tople ili hladne, po želji.

Priprema:

Priprema smokava

Dobro operite smokve i očistite. Poređajte ih u veliku šerpu u red, čvrsto zbijene, ali bez preklapanja.

Dodavanje šećera i začina

Posipajte oko jednu kašiku šećera na svakih 5 smokava. Dodajte koru limuna i karanfiliće po želji. Prelijte bijelim vinom do pola visine smokava (oko 2 cm).

Kuvanje smokava

Dovedite do ključanja bez miješanja ili pomijeranja smokava. Smanjite vatru i pokrijte poklopcem, kuvajte 30 minuta. Skinite poklopac i nastavite kuvanje još 30 minuta. Tokom posljednjih 5 minuta pažljivo okrenite smokve.

Redukcija sirupa

Sirup treba da se redukuje dok ne postane gust kao med i ne poprimi boju lješnika. Ostavite da se ohladi i čuvajte u frižideru u dobro zatvorenoj tegli oko 2 nedjelje.

Sterilizacija za duže čuvanje

Za duže čuvanje, sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, napunite ih vrućim smokvama, dobro zatvorite i kuvajte tegle u vodi 15 minuta (moraju biti potpuno pokrivene). Isključite vatru i ostavite ih da se ohlade u vodi. Tako će se čuvati do 1 godine.

(MONDO/Stvar ukusa)

Pročitajte još

Tagovi

recept Mondo kuhinja smokve

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA