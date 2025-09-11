Jednostavan recept za zimnicu: Karamelizovane smokve u sirupu

Isprobajte karamelizovane smokve u sirupu – jednostavan i brz recept za sočne smokve koje možete čuvati u tegli tokom zime. Idealno uz sireve, pršutu ili kao praznični desert.
Ove karamelizovane smokve su jednostavan način da zadržite ljetnu aromu i uživate u njoj tokom cijele godine. Sočne, slatke i mirisne, idealne su za posluženje uz sireve, pršutu, ali i kao samostalni desert. Uz minimalan trud dobijate sofisticiran i dugotrajan proizvod koji možete čuvati i do godinu dana.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća / mediteranska
Tip jela: zimnica
Količina: 2–3 tegle (zavisno od veličine smokava)
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja: 1 sat
Ukupno vrijeme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 800 g zrelih, ali čvrstih smokava
- 5–6 kašika šećera
- Pola limuna (opciono, korica)
- 3 karanfilića (opciono)
- 500 ml bijelog vina
Karamelizovane smokve su najbolje kada se poslužuju uz sireve, suhomesnate proizvode ili kao dodatak prazničnim desertima – i to tople ili hladne, po želji.
Priprema:
Priprema smokava
Dobro operite smokve i očistite. Poređajte ih u veliku šerpu u red, čvrsto zbijene, ali bez preklapanja.
Dodavanje šećera i začina
Posipajte oko jednu kašiku šećera na svakih 5 smokava. Dodajte koru limuna i karanfiliće po želji. Prelijte bijelim vinom do pola visine smokava (oko 2 cm).
Kuvanje smokava
Dovedite do ključanja bez miješanja ili pomijeranja smokava. Smanjite vatru i pokrijte poklopcem, kuvajte 30 minuta. Skinite poklopac i nastavite kuvanje još 30 minuta. Tokom posljednjih 5 minuta pažljivo okrenite smokve.
Redukcija sirupa
Sirup treba da se redukuje dok ne postane gust kao med i ne poprimi boju lješnika. Ostavite da se ohladi i čuvajte u frižideru u dobro zatvorenoj tegli oko 2 nedjelje.
Sterilizacija za duže čuvanje
Za duže čuvanje, sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, napunite ih vrućim smokvama, dobro zatvorite i kuvajte tegle u vodi 15 minuta (moraju biti potpuno pokrivene). Isključite vatru i ostavite ih da se ohlade u vodi. Tako će se čuvati do 1 godine.
