Napravite šnicle od krompira punjene pečurkama – hrskave spolja, sočne iznutra i gotove za manje od sat vremena. Idealan ručak ili večera za cijelu porodicu.

Hrskave spolja, divno sočne iznutra i pune ukusa – ove šnicle od krompira sa filom od pečuraka prava su poslastica! Idealan su izbor za ručak ili večeru, a priprema je jednostavna i brza.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 2–3

Vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za šniclu:

300 g krompira

3 kašike kukuruznog brašna (ili kukuruznog skroba)

So i biber po ukusu

Paprika u prahu

Biljno ulje za prženje

Za fil od pečuraka:

200 g pečuraka

1 glavica crnog luka

Mladi luk po ukusu

So i biber po ukusu

1–2 kašike putera za prženje

Savjet: Da bi šnicle ostale hrskave, pržite ih na srednje jakoj vatri i ne pretrpavajte tiganj – tako će se lijepo zapeći spolja, a fil ostati sočan.

Priprema filа

Sitno nasjeckajte crni luk i mladi luk. Pečurke očistite i isjeckajte na tanke listove. U tiganju zagrijte puter i propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte pečurke, posolite i pobiberite po ukusu, pa pržite dok ne omekšaju i ispari višak tečnosti.

Priprema šnicli

Krompir skuvajte, oljuštite i izgnječite viljuškom. Dodajte kukuruzno brašno, so, biber i papriku, pa sjedinite u glatko tijesto. Od tijesta oblikujte pljeskavice ili tanke šnicle.

Punjenje i prženje

Na svaku šniclu stavite kašiku fila od pečuraka i poklopite drugom šniclom, formirajući sendvič. Zagrijte biljno ulje u tiganju i pržite šnicle sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Poslužite tople, po želji uz salatu ili sos po izboru.

