logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šnicle od krompira sa filom od pečuraka

Šnicle od krompira sa filom od pečuraka

0

Napravite šnicle od krompira punjene pečurkama – hrskave spolja, sočne iznutra i gotove za manje od sat vremena. Idealan ručak ili večera za cijelu porodicu.

Šnicle od krompira sa filom od pečuraka Izvor: Printscreen/Youtube/Olivias Rezepte

Hrskave spolja, divno sočne iznutra i pune ukusa – ove šnicle od krompira sa filom od pečuraka prava su poslastica! Idealan su izbor za ručak ili večeru, a priprema je jednostavna i brza.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije: 2–3

Vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za šniclu:

  • 300 g krompira
  • 3 kašike kukuruznog brašna (ili kukuruznog skroba)
  • So i biber po ukusu
  • Paprika u prahu
  • Biljno ulje za prženje

Za fil od pečuraka:

  • 200 g pečuraka
  • 1 glavica crnog luka
  • Mladi luk po ukusu
  • So i biber po ukusu
  • 1–2 kašike putera za prženje
Savjet:

Da bi šnicle ostale hrskave, pržite ih na srednje jakoj vatri i ne pretrpavajte tiganj – tako će se lijepo zapeći spolja, a fil ostati sočan.

Priprema:

Priprema filа

Sitno nasjeckajte crni luk i mladi luk. Pečurke očistite i isjeckajte na tanke listove. U tiganju zagrijte puter i propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte pečurke, posolite i pobiberite po ukusu, pa pržite dok ne omekšaju i ispari višak tečnosti.

Priprema šnicli

Krompir skuvajte, oljuštite i izgnječite viljuškom. Dodajte kukuruzno brašno, so, biber i papriku, pa sjedinite u glatko tijesto. Od tijesta oblikujte pljeskavice ili tanke šnicle.

Punjenje i prženje

Na svaku šniclu stavite kašiku fila od pečuraka i poklopite drugom šniclom, formirajući sendvič. Zagrijte biljno ulje u tiganju i pržite šnicle sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Poslužite tople, po želji uz salatu ili sos po izboru.

(Stvar ukusa/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA