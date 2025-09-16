Napravite šnicle od krompira punjene pečurkama – hrskave spolja, sočne iznutra i gotove za manje od sat vremena. Idealan ručak ili večera za cijelu porodicu.
Hrskave spolja, divno sočne iznutra i pune ukusa – ove šnicle od krompira sa filom od pečuraka prava su poslastica! Idealan su izbor za ručak ili večeru, a priprema je jednostavna i brza.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije: 2–3
Vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za šniclu:
- 300 g krompira
- 3 kašike kukuruznog brašna (ili kukuruznog skroba)
- So i biber po ukusu
- Paprika u prahu
- Biljno ulje za prženje
Za fil od pečuraka:
- 200 g pečuraka
- 1 glavica crnog luka
- Mladi luk po ukusu
- So i biber po ukusu
- 1–2 kašike putera za prženje
Da bi šnicle ostale hrskave, pržite ih na srednje jakoj vatri i ne pretrpavajte tiganj – tako će se lijepo zapeći spolja, a fil ostati sočan.
Priprema:
Priprema filа
Sitno nasjeckajte crni luk i mladi luk. Pečurke očistite i isjeckajte na tanke listove. U tiganju zagrijte puter i propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte pečurke, posolite i pobiberite po ukusu, pa pržite dok ne omekšaju i ispari višak tečnosti.
Priprema šnicli
Krompir skuvajte, oljuštite i izgnječite viljuškom. Dodajte kukuruzno brašno, so, biber i papriku, pa sjedinite u glatko tijesto. Od tijesta oblikujte pljeskavice ili tanke šnicle.
Punjenje i prženje
Na svaku šniclu stavite kašiku fila od pečuraka i poklopite drugom šniclom, formirajući sendvič. Zagrijte biljno ulje u tiganju i pržite šnicle sa obe strane dok ne dobiju zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu. Poslužite tople, po želji uz salatu ili sos po izboru.
(Stvar ukusa/Mondo)