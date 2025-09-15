Recept za najbolji džem od šljiva: Dodajte mu crnu čokoladu, biće ukusniji od nutele

Pripremite najukusniji džem od šljiva za koji će vam svi tražiti recept. Sve što vam je potrebno je trik sastojak - crna čokolada!
Vrijeme je za zimnicu, a recept koji će vas osvojiti i kome ćete se garantovano vraćati iz godine u godinu je za džem od šljiva i to sa "trik" sastojkom - crnom čokoladom. Savršen za doručak uz prepečeni tost, a ako ga koristite kao namaz za palačinke, očekujte da vam ukućani traže novu turu!
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: zimnica
Količina: 3 tegle
Vreme pripreme: 15-20 minuta
Vreme kuvanja: 2 sata
Ukupno vreme: oko 2 sata i 15 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 5 kg šljiva
- 2,5 kg šećera
- 300 g crne čokolade za kuvanje
Džem je još ukusniji ako mu dodate i malo ruma. Manja količina alkohola mu daje savršenu aromu, ali vodite računa, ovakva zimnica nije za djecu
Priprema:
1. korak: priprema šljiva
Operite zrele šljive, očistite ih od koštica, ali nemojte ih ljuštiti. Sameljite ih u mašini za meso da se dobije kaša.
2. korak: dodavanje šećera
Dodajte šećer u kašu od šljiva. Sve dobro izmiješajte i rasporedite u dublji pleh ili šerpu sa metalnim ručkama.
3. korak: pečenje u rerni
Uključite rernu na najjače i stavite pleh ili šerpu sa kašom od šljiva da se lagano krčka. Povremeno promiješajte, na oko 15 minuta. Poslije sat vremena provjerite da li se voće dovoljno zapeklo (ako nije, ostavite još pola sata).
4. korak: dodavanje crne čokolade
Izlomite čokoladu na komadiće. Kada je kaša zapečena, izvadite pleh ili šerpu iz rerne i, dok je još vruća, umiješajte čokoladu. Promiješajte da se sve sjedini.
5. korak: sipanje u tegle
Sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, pa kada se ohlade, napunite ih mlakim džemom. Ne stavljajte poklopce, već vratite u rernu da se još malo zapeku i da se uhvati korica.
6. korak: odlaganje džema
Ostavite džem u rerni da odstoji do sutradan. Hermetički ih zatvorite poklopcima i odložite na hladno i tamno mjesto.
(MONDO/Stvar ukusa)