Recept za najbolji džem od šljiva: Dodajte mu crnu čokoladu, biće ukusniji od nutele

Autor Vesna Kerkez
Pripremite najukusniji džem od šljiva za koji će vam svi tražiti recept. Sve što vam je potrebno je trik sastojak - crna čokolada!

džem od šljiva i čokolade zimnica recept Izvor: Printscreen/YT/One day One recipe

Vrijeme je za zimnicu, a recept koji će vas osvojiti i kome ćete se garantovano vraćati iz godine u godinu je za džem od šljiva i to sa "trik" sastojkom - crnom čokoladom. Savršen za doručak uz prepečeni tost, a ako ga koristite kao namaz za palačinke, očekujte da vam ukućani traže novu turu!

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća 

Tip jela: zimnica

Količina: 3 tegle 

Vreme pripreme: 15-20 minuta

Vreme kuvanja: 2 sata

Ukupno vreme: oko 2 sata i 15 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 5 kg šljiva
  • 2,5 kg šećera
  • 300 g crne čokolade za kuvanje
Savjet plus

Džem je još ukusniji ako mu dodate i malo ruma. Manja količina alkohola mu daje savršenu aromu, ali vodite računa, ovakva zimnica nije za djecu

Priprema:

1. korak: priprema šljiva

Operite zrele šljive, očistite ih od koštica, ali nemojte ih ljuštiti. Sameljite ih u mašini za meso da se dobije kaša.

2. korak: dodavanje šećera

Dodajte šećer u kašu od šljiva. Sve dobro izmiješajte i rasporedite u dublji pleh ili šerpu sa metalnim ručkama.

3. korak: pečenje u rerni

Uključite rernu na najjače i stavite pleh ili šerpu sa kašom od šljiva da se lagano krčka.  Povremeno promiješajte, na oko 15 minuta. Poslije sat vremena provjerite da li se voće dovoljno zapeklo (ako nije, ostavite još pola sata).

4. korak: dodavanje crne čokolade

Izlomite čokoladu na komadiće. Kada je kaša zapečena, izvadite pleh ili šerpu iz rerne i, dok je još vruća, umiješajte čokoladu. Promiješajte da se sve sjedini.

5. korak: sipanje u tegle

Sterilišite nekoliko tegli sa poklopcima, pa kada se ohlade, napunite ih mlakim džemom. Ne stavljajte poklopce, već vratite u rernu da se još malo zapeku i da se uhvati korica.

6. korak: odlaganje džema

Ostavite džem u rerni da odstoji do sutradan. Hermetički ih zatvorite poklopcima i odložite na hladno i tamno mjesto.

(MONDO/Stvar ukusa)

