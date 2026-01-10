10 znakova da imate "supergrip": Simptomi se pogoršavaju iz dana u dan uprkos lijekovima

Simptomi "supergripa" počiju naglo, a pacijenti se žale da umjesto poboljšanja osjećaju pogoršanje.

Izvor: Shutterstock/Albina Gavrilovic

Ako ste u poslednje vreme obraćali pažnju na vijesti, vjerovatno ste čuli za novi soj teškog "supergripa" koji trenutno hara svijetom. Kao što ime sugeriše, "supergrip" je prilično zastrašujući i ima veliki potencijal da nas učini bolesnima. Nekoliko djece u SAD je umrlo od H3N2 soja i njegovih komplikacija, prema Američkoj akademiji pedijatrije.

Šta je "supergrip"?

Ono što "supergrip" čini ozbiljnijim od drugih nije nužno samo virus. Takođe je važno napomenuti da ova mutacija virusa gripa nije ono sa čim su stručnjaci predviđali da ćemo se suočiti ove sezone.

"Ovaj soj može da izazove težu sezonu gripa zbog odstupanja od predviđenih virusa koji su korišćeni u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa. Virusi gripa mogu da se mijenjaju tokom vremena, što otežava našem tijelu da nas zaštiti. Koliko će teška sezona gripa biti, zavisi od faktora kao što su: koji virusi gripa su ranije izazivali infekcije kod nas, koje vakcine smo primili u prošlosti, koji virusi gripa se šire ove godine i koliko dobro vakcina protiv gripa djeluje na ove viruse", kaže za Parade dr Tajler B. Evans.

Koji su simptomi "supergripa"?

Ako dobijete grip, shvatite ga ozbiljno. To nije "samo prehlada", već teži oblik bolesti, upozoravaju stručnjaci.

"Uticaj virusa na tijelo je ozbiljan. On izaziva direktnu štetu na respiratornom traktu od nosa do pluća, narušavajući prirodne odbrambene barijere tijela. Čak i kod zdravih osoba, uticaj virusa na imuni sistem može da stvori promjene koje pojedinca čine podložnim drugim infekcijama, posebno bakterijskim", ističe dr Robert Hopkins.

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), uobičajeni simptomi gripa uključuju:

bolove u tijelu drhtavicu kašalj umor groznicu glavobolju bolove u mišićima curenje nosa zapušen nos upalu grla

Kada je riječ o simptomima "supergripa", očekujte teže manifestacije gore navedenih simptoma.

"Pored tipičnih simptoma gripa kao što su groznica, kašalj i bolovi u tijelu, upozoravajući znaci uključuju teškoće sa disanjem, bol u grudima, zbunjenost, ozbiljnu slabost, uporno povraćanje ili simptome koji se pogoršavaju umjesto da se poboljšavaju. U ozbiljnim slučajevima, grip može da dovede do upale pluća, srčanih komplikacija, neuroloških simptoma ili otkazivanja organa", upozorava doktor.

Jedna stvar koju treba napomenuti o simptomima "supergripa" jeste kako počinju. Početak simptoma gripa je često iznenadan. To znači da je manje vjerovatno da ćete imati kašalj ili upalu grla koja postepeno postaje gora, već ćete biti pogođeni simptomima naglo, čak i ako ste se prethodne noći osjećali dobro.

Napomena: Sadržaj sa MONDO portala ima informativno-edukativni karakter i nije zamjena za konsultaciju sa ljekarom. Prije nego što primijenite bilo koji savjet iz oblasti medicine, obavezno se posavjetujte sa stručnjakom.

(MONDO)