Šta je super grip H3N2? Širi se brzo kao cunami, a postoji bitna razlika u odnosu na "obični" grip

Sve više je slučajeva zaraženim takozvanim super gripom H3N2, koji je mutirana verzija "običnog" gripa. Evo kako da prepoznate simptome.

Ako ste prethodnih dana primijetili da su svi oko vas bolesni, to nije iznenađenje. Izmijenjeni tip gripa A (H3N2) koji je "preživio" sedam mutacija u junu, i koji je uzrok što je sezona ovog virusa svuda počela ranije, zarazniji je u odnosu na druge tipove gripa, pa se i očekuje da će do kraja sezone biti češćeg zaražavanja i većeg oboljevanja od njega, kaže za "Blic" profesor dr Zoran Radovanović, inače epidemiolog.

Ovaj tip gripa je najpre izazvao visoku stopu oboljevanja u Australiji i Japanu, a zatim i u Velikoj Britaniji, gdje je zbog svog munjevitog širenja i karakteristika da zaobiđe do sad stečen imunitet nazvan "super grip", a njegovo dejstvo "flunami", jasna aluzija na cunami zbog munjevitog širenja. U međuvremenu, tokom širenja u Evropi, stigao je i do našeg komšiluka.

Šta je super grip?

Ptičji grip je virusna bolest koja najčešće pogađa ptice, ali u retkim slučajevima može da se prenese na ljude.

Kako su za "Blic" objasnili u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" objasnili radi se o izmijenjenom tipu A(H3N2), iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija.

"Od avgusta 2025. godine zabilježen brz porast u oko 30 zemalja A(H3N2) virusa, iz nove podlinije J.2.4.1, takođe označene kao "K" podlinija. Odnosi se na genetski izmijenjenu grupu virusa gripa A(H3N2) koja se širi globalno, ali to nije zvanično definisan "super grip", već prirodni rezultat malih genetskih promjena (antigenski drift) virusa gripa za koji se očekuje da se pojavljuje tokom svake sezone, s obzirom na veliki potencijal virusa gripa za mutacije", rekli su u Institutu "Batut".

Epidemiolog Zoran Radovanović s tim u vezi kaže da je ovaj tip dobio naziv super grip jer je nova varijanta, koja se javila ranije i koja je nešto prenosivija.

"Grip se prenosi po stopi od 1,2, a ova varijanta do sada se prenosila po stopi 1,4. To znači od 10 zaraženih, zaraziće se 14, od tih 14 njih 20, od tih 20 njih 27. Brže se, dakle, prenosi nego klasični grip. Radi se o podvarijanti, a zove se K linija u tom AH3 virusu", objašnjava profesor Radovanović.

Koji su simptomi super gripa?

Engleski stručnjaci kažu da izmijenjeni tip gripa ima sve iste simptome kao i drugi tipovi virusa gripa, a razlika je u tome da simptomi mogu da budu jači, kao i da ekstremni umor od njega može da traje duže.

Tipični simptomi gripa H3N2 slični su sezonskom gripu i među njima su:

groznica

kašalj

curenje iz nosa

bolovi u tijelu

ponekad i povraćanje ili dijareju

Znaci i simptomi gripa razvijaju se veoma brzo i ekstremni umor je čest, što se razlikuje od simptoma prehlade koji se javljaju postepenije.

Šta se preporučuje pacijentima kod gripa?

Najbolja mjera prevencije protiv gripa je vakcinacija, a pored toga i:

Redovno provjetravanje prostorija

Unošenje dovoljne količine vitamina kroz voće i povrće

Pravilno i adekvatno oblačenje, u skladu sa vremenskim uslovima

Održavanje lagane fizičke aktivnosti

Često pranje ruku sapunom i vodom

Izbjegavanje masovnih okupljanja koliko je to moguće

Nošenje zaštitnih maski koje pokrivaju nos, usta i bradu

