U RS prijavljeno više od 3.200 slučajeva respiratornih infekcija, jedna osoba preminula od kovida

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj prijavili su u prvoj sedmici oktobra 3.232 slučaja akutne respiratorne infekcije i 326 oboljenja sličnih gripu, a najveća učestalost je u regijima Banjaluka i Bijeljina.

Izvor: Kitja Kitja/Shutterstock.com

"Na početku prošle sezone u ovoj sedmici bio je veći broj obolijevanja na primarnom nivou zdravstvene zaštite, dok je sada nešto veći broj hospitalizovanih nego početkom prošle sezone", rekla je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir.

Ona je navela da je najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u uzrasnoj grupi od 15 do 29 i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teške akutne respiratorne infekcije najviše obolijevali najmlađi i najstariji.

Vukmirova je dodala da se vakcinacija protiv gripa očekuje krajem oktobra.

Kada je riječ o virusu korona, Vukmirova je navela da je na osnovu analize dostavljenih podataka u protekloj sedmici epidemiološka situacija za sada stabilna.

U Republici Srpskoj je od 6. do 12. oktobra na virus korona testirano 56 uzoraka, a infekcija je potvrđena kod devet lica ili 16,07 odsto testiranih.

"U ovoj sedmici zabilježen je jedan smrtni slučaj od posljedica kovida 19, a riječ je o starijem muškarcu", rekla je Vukmirova.