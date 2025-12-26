logo
"Umorio se malo": Direktor Željeznica Republike Srpske podnio ostavku

Autor Dušan Volaš
Direktor Željeznica RS Slađan Jović podnio je ostavku na tu funkciju, potvrdio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.

Direktor Željeznica Slađan Jović podnio ostavku Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

"On je podnio ostavku zaključno sa 31. decembrom ove godine. Još uvijek nije niko imenovan za njegovog nasljednika", kazao je Stevanović, piše "Glas Srpske".

Na pitanje šta je razlog ostavke, Stevanović je naveo da pretpostavlja da Jović ide na neku drugu poziciju.

"I umorio se malo. Nije lako biti direktor 'Željeznica', poručio je Stevanović.

Jović je imenovan za generalnog direktora „Željeznica“ u junu 2023. godine, a prije toga, tačnije od decembra 2022. godine, imenovan je za vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća.

X men

A nije se umorio dok je svakog prvog u mjesecu dobijao 3000 do 5000 km? Umorio se kad je dovedeno do ruba preduzece. Kada ga je vlada ostavila na cjedilu, vidjecemo rasplet. Zeljeznice trebaju svakoj drzavi, ali kod nas je sve kontra.

