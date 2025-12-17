Kolaps na pruzi: Zbog pokidanih optičkih kablova stoje vozovi između Doboja i Banjaluke

Željeznički saobraćaj na relaciji Doboj – Banjaluka – Doboj od 16 časova nalazi se u potpunom zastoju, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Do prekida u redovnom saobraćanju vozova došlo je usljed kvara na sistemu za daljinsko upravljanje saobraćajem, a uzrok je, kako navode iz ŽRS-a, ljudski faktor. Naime, treće lice je tokom izvođenja privatnih radova bagerom na dionici između stanica Jošavka i Snjegotina, tačnije kod stajališta Umka, presjeklo optički kabl.

Ovim činom pričinjena je znatna materijalna šteta javnom preduzeću, ali je izazvan i saobraćajni kolaps koji direktno pogađa sve korisnike željezničkog prevoza.

Iz Željeznica Republike Srpske poručuju da su njihove nadležne službe i stručni timovi odmah izašli na teren.

"Naši timovi ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonili nastalu štetu i normalizovali redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Iz uprave preduzeća zahvaljuju putnicima na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi na ponovnom uspostavljanju željezničke veze između Doboja i Banjaluke.