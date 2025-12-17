logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolaps na pruzi: Zbog pokidanih optičkih kablova stoje vozovi između Doboja i Banjaluke

Kolaps na pruzi: Zbog pokidanih optičkih kablova stoje vozovi između Doboja i Banjaluke

Autor Dušan Volaš
0

Željeznički saobraćaj na relaciji Doboj – Banjaluka – Doboj od 16 časova nalazi se u potpunom zastoju, saopšteno je iz Željeznica Republike Srpske.

Zbog pokidanih optičkih kablova stoje vozovi između Doboja i Banjaluke Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Do prekida u redovnom saobraćanju vozova došlo je usljed kvara na sistemu za daljinsko upravljanje saobraćajem, a uzrok je, kako navode iz ŽRS-a, ljudski faktor. Naime, treće lice je tokom izvođenja privatnih radova bagerom na dionici između stanica Jošavka i Snjegotina, tačnije kod stajališta Umka, presjeklo optički kabl.

Ovim činom pričinjena je znatna materijalna šteta javnom preduzeću, ali je izazvan i saobraćajni kolaps koji direktno pogađa sve korisnike željezničkog prevoza.

Iz Željeznica Republike Srpske poručuju da su njihove nadležne službe i stručni timovi odmah izašli na teren.

"Naši timovi ulažu maksimalne napore kako bi u što kraćem roku otklonili nastalu štetu i normalizovali redovno i bezbjedno odvijanje saobraćaja", navodi se u saopštenju.

Iz uprave preduzeća zahvaljuju putnicima na strpljenju i razumijevanju dok traju radovi na ponovnom uspostavljanju željezničke veze između Doboja i Banjaluke.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽRS pruga željeznice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ