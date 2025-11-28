Ministarstvo RS demantovalo tvrdnje o gašenju putničkog željezničkog saobraćaja

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske odbacilo je tvrdnje Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti "Željeznica Republike Srpske" (ŽRS) o gašenju željezničkog putničkog saobraćaja.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Iz Ministarstva navode da novi red vožnje za 2025/2026. godinu, na koji je data saglasnost na osnovu prijedloga ŽRS, nije mjera ukidanja putničkog saobraćaja, već odgovorna strategija za stabilizaciju poslovanja preduzeća i očuvanje putničkog saobraćaja, čiji će troškovi biti smanjeni za gotovo šest miliona KM.

"Usvajanjem novog reda vožnje obezbjeđuje se održiviji putnički saobraćaj, smanjuju troškovi vuče, pristupa infrastrukturi i održavanja, uzimajući u obzir prosječnu starost kola i lokomotiva od 45 godina i zadržava se uredan i pouzdan prevoz na najvažnijim linijama - uz očuvanje neophodnog nivoa usluga za građane", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo, na sjednici Vlade Republike Srpske je usvojeno rješenje o davanju saglasnosti na red vožnje željezničkog putničkog saobraćaja za 2025/2026. godinu, koji podrazumijeva 12 lokalnih linija koje će saobraćati 24 časa na prugama Republike Srpske.

Iz resornog ministarstva napominju da novi red vožnje ne podrazumijeva otpuštanje radnika, već će dio zaposlenih biti reorganizovan i angažovan u teretnom programu.

Ukazuju da je dosadašnji obim saobraćaja sa 27 lokalnih vozova stvarao milionske gubitke zbog nedovoljnog broja putnika i visokih troškova, a da će nakon novih mjera ukupni godišnji troškovi putničkog saobraćaja biti smanjeni za 5.954.000 KM.

Povodom putničkih linija koje nisu obuhvaćene novim redom vožnje, Ministarstvo će u interesu građana i putnika razmatrati rješenja za pružanje alternativnih prevoznih sredstava.

Osim toga, biće nastavljen i rad na poboljšanju uslova prevoza ŽRS, što podrazumijeva nabavku savremenih vozova, uređenje pruga i unapređenje infrastrukture.

"Ministarstvo saobraćaja i veza posvetilo je punu pažnju analizi stanja i pripremi prijedloga mjera za stabilizaciju poslovanja ŽRS, što će biti razmatrano na tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske", navodi se u saopštenju.