Novi zakoni, strategija za dijasporu i red vožnje ŽRS: Vlada RS usvojila niz zakona

Vlada RS usvojila je danas više važnih akata, uključujući hitne izmjene Zakona o registraciji poslovnih subjekata, izmjene Zakona o podršci nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece, te program za uspostavljanje jedinstvenog katastra nepokretnosti do 2030. godine.

Izvor: Vlada RS

Donijeta je i odluka o izradi nove strategije saradnje sa dijasporom, kao i saglasnost na novi red vožnje željeznica za 2025/2026. godinu.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog izmjena Zakona o registraciji poslovnih subjekata koji se upućuje u hitnu proceduru. Kako je istaknuto, cilj je brža i jednostavnija registracija firmi, viši stepen pravne sigurnosti i snažnija transparentnost rada institucija. Zakonom se predviđa i uspostavljanje registra stvarnih vlasnika, usklađenog sa međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Posebno je naglašeno da će notari dobiti elektronski pristup Jedinstvenom informacionom sistemu poslovnih subjekata, čime se omogućava pribavljanje podataka direktno, bez dodatnih obaveza za stranke. Predviđena je i obavezna evidencija pravnog osnova svakog uvida, te elektronska razmjena podataka između notara, MUP-a i Poreske uprave, što bi trebalo ubrzati procedure i smanjiti troškove.

Utvrđen je i Prijedlog izmjena Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, donesen radi usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda RS. Izmjenama je precizirano da korisnik prava mora imati prebivalište u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu te entitetsko državljanstvo najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Vlada je utvrdila i Prijedlog programa poslova premjera i osnivanja katastra nepokretnosti za period 2026–2030. godine. Dokument definiše obim i dinamiku uspostave jedinstvenog katastra na teritoriji cijele Republike Srpske, uz unapređenje geoinformacionog sistema i kvaliteta prostornih podataka. Navodi se da program predstavlja osnov za stabilniji privredni razvoj i efikasnije upravljanje imovinom.

Donijeta je i odluka o izradi nove Strategije saradnje sa dijasporom za narednih sedam godina. Strategija treba da ojača veze sa iseljeništvom, omogući veći transfer znanja i kapitala, kao i očuvanje jezika, kulture i identiteta. Proces izrade vodiće Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Na sjednici je usvojeno i rješenje o davanju saglasnosti na red vožnje željezničkog putničkog saobraćaja za 2025/2026. godinu, koji podrazumijeva 12 lokalnih linija koje će saobraćati 24 časa na prugama Republike Srpske.