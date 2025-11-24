logo
Završena sanacija piste Aerodroma Banjaluka: Vlada RS uložila milion maraka

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Završena je sanacija piste na Aerodromu Banjaluka, za koju je Vlada Republike Srpske izdvojila milion KM, a koja će doprinijeti bezbjednom vazdušnom saobraćaju, izjavila je direktor Aerodroma Valentina Kecman.

Sanacija piste na Aerodromu Banjaluka Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kecmanova je navela da su završeni radovi na interventnom održavanju betonskog dijela manevarskih površina, što je veoma značajno za Aerodrom jer pista nije sanirana 40 godina.

Ona je istakla da su radovi bili neophodni kao priprema za kompletnu sanaciju betonskog dijela manevarskih površina naredne godine.

"Poslije današnjeg završetka radova na Aerodromu Banjaluka garantujem bezbjednu zimsku sezonu. Vlada Srpske je prepoznala potrebu za daljim ulaganjima u Aerodrom, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, koje je delegiralo ovaj projekat", napomenula je Kecmanova.

Kada je riječ o funkcionisanju Aerodroma u zimskim uslovima, Kecmanova je istakla da je zimska služba održavanja bila spremna i da nije bilo nikakvog zastoja u avionskom saobraćaju, odnosno otkazivanja letova ili preusmjeravanja na druge aerodrome.

"Vikend je protekao normalno, putnici nisu imali bilo kakvih poteškoća kada je riječ o pristupnim putevima, parkingu ili drugim površinama u Aerodromu. Očekujemo da tako bude cijele zime", navela je Kecmanova.

Ona je rekla da su završetkom sanacije piste ispunjeni i svi tehnički uslovi za uspješnu zimsku sezonu, te da neće biti problema sa bezbjednosnog aspekta.

