Kecman o smanjenju broja letova: Situacija nestabilna, Banjaluka među pogođenima

Kecman o smanjenju broja letova: Situacija nestabilna, Banjaluka među pogođenima

Zbog uvođenja novih taksi na evropskim aerodromima, niskobudžetne avio-kompanije poput Rajanera i Vizera najavljuju značajno smanjenje broja letova, uključujući i linije prema i iz Banjaluke, upozorava v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Banjaluka, Valentina Kecman.

Smanjenje broja letova sa Aerodroma Banjaluka Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Ipak, i pored ukidanja nekih linija, aerodrom očekuje više letova nego prošle zime, tvrdi Kecmanova, zahvaljujući ranijim dogovorima sa kompanijama. Kecman ističe da nove takse predstavljaju ozbiljnu prijetnju razvoju niskobudžetnog vazdušnog saobraćaja u regionu, jer ove kompanije nisu fleksibilne kada su u pitanju dodatni troškovi.

„Tokom zimske sezone broj letova će biti umanjen za oko 20, što će se osjetiti tokom cijelog perioda. Linije prema Memingenu, gdje je baza Rajanera, biće smanjene, dok druge destinacije u Njemačkoj i Švajcarskoj neće biti drastično pogođene“, kaže Kecman za RTRS.

Ona dodaje da će praznični period donijeti povećan broj letova u odnosu na prošlu godinu – u novembru će biti 21 let više, a u decembru čak 116 kombinovanih letova.

Kecman podsjeća da su niskobudžetne kompanije omogućile putovanja avionom da postanu svakodnevna potreba građana, a ne luksuz, te da su one ključne i za dolazak stranih investitora. Međutim, uvođenje taksi već je dovelo do zatvaranja baza ovih kompanija u nekim zemljama, a svaka nova taksa direktno utiče na cijene karata i broj putnika.

„Aerodromi su 2024. godine uspješno inicirali ukidanje taksi, ali su one ponovo uvedene 1. aprila ove godine, što je natjeralo kompanije da najave smanjenje operacija“, objašnjava Kecman.

Ona naglašava da, uprkos izazovima, saradnja sa Rajanerom i Vizerom ostaje dobra i da se očekuje dalji razvoj avio-saobraćaja, posebno kroz pregovore za ljetnu sezonu. Kecman je dodala da najava novog sistema kontrole na graničnim prelazima, nadležnost Granične policije, može dodatno otežati putovanja drumskim saobraćajem, što dodatno potvrđuje značaj povoljnog okvira za avio-saobraćaj.

