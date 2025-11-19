Vlada RS isplatila prihode od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je od izrazito nerazvijenih opština uzet dio novca kako bi bio isplaćen Bijeljini i Banjaluci, a odnosi se na raspodjelu prihoda od PDV-a.

Izvor: Nenad Bereta/Srna

"Uvijek sam informisan o nekim presudama i obavezama, pa tako i u ovom slučaju", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

Odgovarajući na pitanje da li će biti smijenjen generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrovića, Minić je rekao da će Vlada imati određene aktivnosti, ali da ne želi ništa da prejudicira.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je Vlada Srpske vratila Banjaluci, Bijeljini i ostalima kojima je trebalo prihode od PDV-a i ispoštovala odluku Ustavnog suda Republike Srpske.