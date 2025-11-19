logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada RS isplatila prihode od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

Vlada RS isplatila prihode od PDV-a Banjaluci i Bijeljini

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je od izrazito nerazvijenih opština uzet dio novca kako bi bio isplaćen Bijeljini i Banjaluci, a odnosi se na raspodjelu prihoda od PDV-a.

Srn2025-11-19_1445386_0.jpg Izvor: Nenad Bereta/Srna

"Uvijek sam informisan o nekim presudama i obavezama, pa tako i u ovom slučaju", rekao je Minić na konferenciji za novinare.

Odgovarajući na pitanje da li će biti smijenjen generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrovića, Minić je rekao da će Vlada imati određene aktivnosti, ali da ne želi ništa da prejudicira.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je Vlada Srpske vratila Banjaluci, Bijeljini i ostalima kojima je trebalo prihode od PDV-a i ispoštovala odluku Ustavnog suda Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

PDV Banjaluka Bijeljina Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ